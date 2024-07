“Me parece equivocada la opinión del magistrado Reyes”: Petro defendió la constituyente

El presidente Gustavo Petro respondió a las críticas del presidente de la Corte Constitucional, José Fernando Reyes. Foto: Archivo Particular

A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro se refirió a los cuestionamientos que en las últimas horas hizo el presidente de la Corte Constitucional, José Fernando Reyes, sobre el anuncio de una posible Asamblea Nacional Constituyente promovida por el Ejecutivo. De acuerdo con el magistrado, la Constitución no puede ser “cambiable a placer”, pues se trata de un “texto rígido con muy relativas flexibilidades”.

En respuesta a esos cuestionamientos, el mandatario dijo este jueves que la opinión de Reyes es “equivocada” y que, según él, hay al menos tres razones para hablar del “poder constituyente”. En primer lugar, dijo que la Constitución del 91 ha sido contrarreformada en temas como la financiación de la educación pública, los mecanismos de la reforma agraria e incluso la garantía de derechos universales, que de acuerdo con el jefe de Estado “no se ha cumplido en 33 años por transformar los derechos en simples mercados y negocios”.

El segundo punto, según aseguró, es que desde que se promulgó el texto el Congreso no ha asumido la responsabilidad de aprobar una ley orgánica de ordenamiento territorial, la reforma a la justicia, la reforma política y electoral, el estatuto del trabajo “para dignificar la vida laboral” y las medidas para la igualdad de las mujeres y las minorías étnicas, sexuales y culturales.

Me parece equivocada la opinión del magistrado Reyes. En primer lugar porque no reconoce tres hechos que ameritan un exámen del poder constituyente:



1. La constitución del 91 ha sido contrarreformada en aspectos esenciales, cito tres grandes temas vertebrales para la nación: a.… https://t.co/r1B8UIfjrY — Gustavo Petro (@petrogustavo) July 4, 2024

Por último, el mandatario dijo que la constituyente también es necesaria para cumplir los puntos claves del Acuerdo de Paz del 2016, entre estos la reforma agraria, la verdad judicial y el mejoramiento de las condiciones económicas en los territorios. Así mismo, el jefe de Estado agregó que la crisis climática será otro de los temas claves de la propuesta de constituyente.

Puntualmente, el magistrado Reyes dijo que la Constitución no puede ser “banalizada”, pues eso enviaría un mal mensaje a la ciudadanía. “¿Cómo seguir hablando de nuevos proyectos constituyentes si no hemos sido capaces de desarrollar y cumplir el pacto que forjamos en 1991? (...) la Constitución no puede ser una masa deforme, gelatinosa y banal, cambiable a placer, sino, por el contrario, un texto rígido con muy relativas flexibilidades”, señaló este jueves, precisamente durante la conmemoración de los 33 años de la Constitución Política de 1991.

