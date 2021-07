El lío en la Comisión Primera del Senado para elegir su presidente

¿Quién será el presidente de la Comisión Primera del Senado para esta legislatura? La pregunta aún no tiene respuesta porque, al parecer, no se cumplirían los acuerdos pactados en 2018 que definían qué partido tendría esta dignidad en cada uno de los cuatro años de este Congreso.

La historia va así: la presidencia de la Comisión Primera del Senado, de la última legislatura, le correspondía al Partido de la U. En esa célula congresional había, hasta el año pasado, tres senadores de esa colectividad: Roy Barreras, Armando Benedetti, y Roosvelt Rodríguez. Los primeros dos renunciaron a la U, por lo que ese cargo le quedaría a Rodríguez.

Sin embargo, Roosvelt Rodríguez estaría vetado por el Gobierno por su apoyo al Acuerdo de Paz, entre otras cosas. Así las cosas no tendría los votos de los senadores de gobierno para hacerse sin problemas a la presidencia.

¿Qué va a pasar? Según el propio Rodríguez, aún no se sabe. “Lo que está acordado es que la Presidencia de la Comisión para este período legislativo le corresponde al Partido de la U. Esperemos que se cumpla. No he hablado con nadie del tema. Asumo que se respetarán los acuerdos y se hará caso omiso de la intromisión indebida del gobierno en los asuntos del Congreso”, le expresó a este diario.

No obstante, hay voces que dicen que el ungido sería Germán Varón Cotrino, de Cambio Radical, por ser una persona “conciliadora”. Su escogencia, en todo caso, faltaría a lo pactado entre los partidos. Al respecto, Varón Cotrino manifestó a Código Caracol que no sabía nada sobre ese cambio, cosa que también confirmó Temístocles Ortega, senador de Cambio Radical y integrante de la Comisión Primera. Por ahora, según contó Rodríguez, los compromisarios de los partidos se reunirán mañana temprano para tomar una decisión final y resolver el lío de la presidencia de la Comisión Primera del Senado.