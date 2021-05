“El país necesita urgentemente gestos de confianza”: Congreso a Gobierno y Comité del Paro

La Comisión de Paz y Posconflicto del Senado pidió al Ejecutivo abstenerse de militarizar poblaciones y hacerle frente a la represión violenta, mientras que instó al Comité del Paro a que busque suspender los bloqueos para habilitar corredores humanitarios.

A través de una carta dirigida a los miembros del Gobierno y del Comité Nacional del Paro que tienen asiento en la mesa de negociación que arrancó este domingo, el Congreso de la República –a través de la Comisión de Paz y Posconflicto del Senado– destacó el inicio de los encuentros y abogó por “gestos de confianza” que permitan hacerle frente a la crisis social que enfrenta el país.

Los miembros de la Comisión explicaron que el país tiene puesto los ojos en el escenario de negociación y reconocieron los que cambios estructurales que se reclaman a través de la movilización social y la protesta popular pacífica, señalando que son “inaplazables, justos, legítimos e indispensables para restablecer la legitimidad del Estado social de derecho y de las instituciones”.

Por un lado, al Gobierno los senadores le pidieron hechos como la desmilitarización, suspender la represión violenta, desautorizar el abuso policial y exigir la Identificación y sanción de los responsables de los jóvenes muertos, heridos y desaparecidos.

“La voz de solidaridad del Gobierno con las víctimas y el abandono de la lógica de que el pueblo es el enemigo interno es condición indispensable en su declaración de hoy para empezar a restablecer la confianza perdida”, explicaron.

Por otro lado, instaron al Comité del Paro a dialogar pensando en las víctimas, “con la certeza de que pueden ayudar a evitar nuevas víctimas y a bajar las tensiones entre esas dos Colombias que parecen hoy divididas: la que reclama por el hambre y la exclusión, y la que reclama porque se siente bloqueada y sitiada”.

Según los congresistas, la movilización no parará hasta que se logren cambios estructurales que garanticen una sociedad justa e incluyente. No obstante, también pidieron suspender los bloqueos para permitir los corredores humanitarios, el tránsito de los alimentos y la libre movilización de los ciudadanos. “El país, la economía y el empleo no pueden seguir paralizados indefinidamente”, señalaron.

Los congresistas insistieron en la “gran expectativa” de que el anuncio al final de la jornada no sea el de un nuevo desencuentro y fracaso, “sino el del primer paso hacia la recuperación del respeto por la vida y la tranquilidad ciudadana que esperan millones de hogares colombianos”.

Previo al espacio de negociación que sostienen desde las 2:00 de la tarde con el Gobierno Nacional, este domingo se conoció un pronunciamiento del Comité Nacional del Paro, en el que aseguran que acordaron reunirse con el Ejecutivo para “tratar un único punto”: las garantías y prerrequisitos para que permitan detener la violencia estatal y paraestatal contra quienes están protestando.

Según el Comité, solo hasta que sea acordado y verificado el cumplimiento de ese punto, darán inicio a las diferentes negociaciones. “La magnitud y gravedad de la violencia física, sexual y afectiva desatada contra quienes protestamos exige que ninguna persona más pierda la vida, su integridad física o su libertad personal en medio de las protestas, no es posible una negociación sin el cese de la violencia”, advirtieron.

Por otro lado, el Comité del Paro destacó que la ciudadanía mantiene las movilizaciones pacíficas por todo el país y reclamó “la brutal violencia policial desatada”, advirtiendo que se ha causado la muerte de al menos 50 personas, 578 han resultado heridas (37 con lesiones oculares), la detención arbitraria de 1.430, la presunta desaparición de otras 524, y hechos de violencia sexual contra 21 mujeres.

Además de insistir en su llamado a otra jornada de movilización el próximo miércoles 19 de mayo, el Comité reivindicó que el paro continua y que acordarán corredores humanitarios que permitan el paso de la misión médica, de insumos médicos, alimentos esenciales y combustibles.