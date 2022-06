“El Partido Liberal se convierte en una pieza fundamental”: Gustavo Bolívar

Gustavo Bolívar fue la cabeza de lista al Senado del Pacto Histórico. Foto: Óscar Pérez

Este miércoles se conoció la postura del Partido Liberal en el Congreso frente al nuevo gobierno de Gustavo Petro. Aunque no ha habido declaraciones oficiales ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), César Gaviria manifestó el deseo de acompañar la administración para lograr las mayorías y dinamizar la agenda de Petro en el legislativo.

Esto lo celebró una de las fichas de Petro con más relevancia dentro del Pacto Histórico. “Obviamente el Partido Liberal se convierte en una pieza fundamental, sin ellos no tendríamos mayorías”, dijo el senador Gustavo Bolívar en entrevista con Caracol Radio.

El respaldo liberal al Pacto, dice Bolívar, convierte a la colectividad “en un actor importante”, sin embargo, están conversando con otras fuerzas políticas para afianzar esa amplía mayoría que buscan con el fin de tramitar las grandes reformas.

Bolívar en entrevista con la emisora comentó que lograr esas mayorías amplias no será fácil. “Los partidos tradicionales han vivido del clientelismo y la mermelada. Sé que las negociaciones no serán fáciles y no tener mayorías en el Congreso sería un prospecto de fracaso para el Gobierno”, agregó en Caracol Radio.

El senador recordó que el Congreso está acostumbrado a su tajada y que parte del cambio que plantea el nuevo gobierno es cambiar esa forma de relación. “Tengo la esperanza de que no tengamos que repartir cosas”, señaló, augurando que los partidos que lleguen a ampliar las mayorías puedan tener representación en sectores, mas no en entidades. La idea, insistió, es que cambien las costumbres.

Sobre la Presidencia del Congreso, Bolívar reiteró su nombre para ocupar dicha dignidad, pero ilustró que han salido por lo menos cinco nombres dentro del Pacto Histórico, cada uno representa a las cinco fuerzas que la integran. “Estamos esperando un guiño del presidente (Petro) para ver qué tipo de acompañamiento quiere”, dijo a Caracol.

Por lo pronto, este jueves la bancada del Pacto del Senado se reunirá con el presidente electo, en la que, quizá, haya más luces sobre cuál es el nombre que pondrán a consideración de la plenaria el próximo 20 de julio.