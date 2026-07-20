“Pudo ser mejor, pero este Gobierno pasará para la historia”: Petro en su último discurso

El presidente Gustavo Petro durante su último discurso en Ciudad Bolívar. Foto: Presidencia

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Desde la localidad de Ciudad Bolívar, en Bogotá, el presidente Gustavo Petro dio su último discurso en acto público y remarcó que dejará el poder el próximo 7 de agosto. "Yo quise venir aquí a despedirme por ahora, en lo que será ya el último discurso hecho ante la población en esta Colombia”, dijo el presidente.

Este acto que tuvo lugar luego del desfile militar de este 20 de julio también contó con varios simbolismos importantes durante su mandato. De hecho, rindió un homenaje a Carlos Pizarro y le entregó el sombrero del asesinado líder de la Unión Patriótica (UP) a su hija, la senadora María José Pizarro.

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En su discurso fue enfático al señalar que dejará el poder el próximo 7 de agosto, una vez “alguien tome la banda”, sin mencionar de forma directa al presidente electo Abelardo de la Espriella. Asimismo, pidió respeto por su legado y resaltó numerosos logros durante su mandato. Dijo, inicialmente, que bajo su gobierno existieron mayores beneficios para las fuerzas militares en Colombia.

También aseguró que “la tasa de desempleo más baja del siglo; la tasa de ocupación laboral más alta del siglo; que la tasa de pobreza extrema más baja del siglo; o la tasa de desnutrición más baja del siglo se presentó en el gobierno progresista de Gustavo Petro”.

“La fuerza pública de Colombia y como comandante supremo de las fuerzas militares y pública que soy, hasta el siete de agosto. Así que los dueños desesperados de la riqueza en Colombia, que no se afanen tanto, todavía quedan unos días para que contemplen y empiecen a contemplar la obra política que hicieron al destruir una esperanza y abrirle la puerta a un fascismo real en Colombia”, dijo el presidente.

El mandatario saliente aseguró que este lunes en el discurso que dará en el Congreso de la Republica hará un balance de los cuatro años de su gobierno.

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