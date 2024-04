El presidente Petro y Alejandro Gaviria se enfrentan por intervención a EPS

Presidente Gustavo Petro y exministro de Educación Alejandro Gaviria. Foto: Archivo

El debate sobre la archivada reforma a la salud continúa. La intervención de la EPS Sanitas y la Nueva EPS, así como la liquidación voluntaria de Compensar EPS ampliaron la discusión entre quienes se opusieron a la iniciativa y el Gobierno. Este sábado, Gustavo Petro y Alejandro Gaviria tuvieron un choque por sus versiones sobre los problemas del sistema de salud.

Sugerimos: ¿Qué es lo que está pasando en el sistema de salud?

En horas de la mañana, el presidente respondió a una publicación en X de quien fue su ministro de Educación y también ministro de Salud en el gobierno de Juan Manuel Santos. Gaviria aseguraba que los funcionarios de Petro “nunca se tomaron en serio el problema” y “se demoraron meses incluso en hacer una reunión” con las EPS que ahora están intervenidas y que habrían advertido el año pasado “la difícil y angustiosa situación financiera” del sistema y “la gran preocupación” por su viabilidad económica.

Nunca se tomaron en serio el problema. Se demoraron meses incluso en hacer una reunión. Es una autodestrucción anunciada, un "crisis explícita" para satisfacer una ideología destructiva. La ideología siempre estuvo por encima de la gente. https://t.co/YU5jjtq43b — Alejandro Gaviria (@agaviriau) April 5, 2024

Petro respondió que coincidía con Gaviria, pues gobiernos anteriores “se demoraron no meses, sino años” para entender que el sistema de salud era “autodestructivo”. Hizo referencia a la liquidación de Saludcoop, Cafesalud y Medimas para otras EPS, con lo que “se robaron la salud” y el dinero del pueblo colombiano.

Añadió que, en la última década, el dinero que han pedido las aseguradoras al Estado “como por arte de magia se pierde”. Así, entre más dinero se pida para el sistema, más se acerca “al estado [sic] a la quiebra”.

Le puede interesar: Petro convocó a trabajadores y pacientes de EPS a una “movilización por la salud”

“Adoras tu sistema de negociantes sedientos de dinero, pero callas ante la posible quiebra de lo público y del estado. Callas ante las centenares de miles de enfermeras y médicas que no tienen ni salario ni estabilidad, callas ante los 363.000 colombianos que murieron en los últimos diez años antes del Covid, simplemente por no ser atendidos adecuadamente por tus EPS”, dijo el mandatario en su trino.

Ay Alejandro; coincido contigo, el sistema de salud forjado sobre la base de un fundamentalismo mercantil, que ayudaste a construir, es autodestructivo.



Se demoraron no meses, sino años para entenderlo. Tuvieron que liquidar Salucoop, y Cafesalud para crear Medimas, y luego… https://t.co/yhibnKtHBu — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 6, 2024

Gaviria no demoró en señalar que Petro “está incurriendo en varias falacias, mentiras e imprecisiones”. Trajo a colación las declaraciones de los ministros de Salud, Alfonso Jaramillo, quien dijo ante la Corte Constitucional que “la [Unidad de Pago por Capacitación] UPC no alcanza”; y de Hacienda, en cuyo “informe sobre el impacto fiscal de la reforma a la salud, pidió también más recursos”.

“No solo lo pido yo, lo pide también su gobierno”, remarcó Gaviria.

El exministro aseguró que ha “pedido también sensatez” y una “conversación seria” sobre el financiamiento del sistema. Criticó al presidente por evadir la “realidad compleja” que requiere el debate y orientarse por su “ideología extrema”, que calificó de “una forma de ignorancia”.

Lea también: “Se volvió carreta”: Petro no logró un gran acuerdo nacional para sus reformas

“Siempre he reconocido que han existido malas EPS. Promoví la depuración con los problemas conocidos. Pero lo que su gobierno está haciendo es otra cosa, es la destrucción del sistema de salud con consecuencias previsibles: muchas vidas perdidas y paradójicamente mucha mayor corrupción. No quisiera ser fatalista, pero el manejo de la salud será uno de los grandes fracasos de su gobierno. No sobra insistir en que nunca es tarde para corregir el rumbo”, finalizó Gaviria.

Presidente, la verdad en el debate público, el respeto a los hechos y la honradez intelectual son una virtud republicana imprescindible. Ud. está incurriendo en varias falacias, mentiras e imprecisiones. Explico.



“Pides más dinero,” dice Ud. en su mensaje. Pareciera que Ud. ha… — Alejandro Gaviria (@agaviriau) April 6, 2024

Petro defendió su posición y afirmó que lo dicho por el ministro Jaramillo era para reestudiar el sistema “de tal manera que en porcentajes [se] financie más el sistema preventivo que el de las enfermedades huérfanas y de alto costo, basado en la tesis de la conferencia de salud mundial de Alma Ata: entre más prevención hagamos, menos costos tendremos en la curación de enfermedades”. También criticó a Gaviria por ponerse una “venda ante la experticia y la técnica” de los resultados del estudio técnico del Instituto Nacional de Salud, de donde sacó la cifra de las 363.000 muertes evitables.

“La muerte siempre vendrá, claro, pero que triste que venga porque el mercado baja su dedo pulgar no importa que mueran los cientos de miles de colombianos que hubieran podido salvarse”, afirmó. “Coincides con Alberto Carrasquilla cuando explicó que lo importante son los negocios y los derechos pueden esperar”.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; lduarte@elespectador.com; o lperalta@elespectador.com.