“El que no pague, que se vaya para la cárcel”: Cambio Radical con los evasores

Cambio Radical se declaró partido independiente frente al gobierno de Gustavo Petro y su postura frente a la reforma tributaria, que ya se tramita en el Congreso, es crítica. De hecho, tienen una propuesta de contrarreforma, algunos de cuyos apartes explica en diálogo con el programa “La Hora de Acero” de Telecafé, el representante a la Cámara por el Quindío, John Edgar Pérez, miembro de la Comisión Cuarta o de Presupuesto y vocero de la colectividad. El legislador advierte además que la fuerza pública está hoy desmoralizada por los cambios en los altos mandos y pide rodearla desde la institucionalidad y la misma sociedad civil.

¿Cuál es su postura frente a la reforma tributaria que ya se tramita en el Congreso?

Como partido, en Cambio Radical hemos asumido la posición de no apoyar el texto presentado y tenemos una propuesta de contrarreforma que creemos se debe estudiar. Sabemos que el país necesita aumentar su recaudo, que se necesitan recursos para atender los programas sociales, sin desconocer el déficit que dejó el gobierno anterior. Pero en lo que no estamos de acuerdo es en atentar contra la recuperación y el crecimiento económico. Venimos de una pandemia que golpeó mucho al sector productivo y esta reforma tributaria atenta contra ese crecimiento económico, pues en ella se establecen unas tarifas de tributación muy altas. Le pongo un ejemplo: hoy se están pagando cinco impuestos: de renta, al patrimonio, a los dividendos, el 4 por 1.000 y el de Industria y Comercio, que sumados pueden alcanzar un 67% de tributación, algo que comparado con otros países, que tienen el 35% o máximo el 52%, nos dejaría muy mal en lo que tiene que ver con el tema de competitividad, nos generaría menos inversión y espantaría toda la inversión internacional. Esta reforma, y las que históricamente se han presentado en anteriores gobiernos, aporrea a los asalariados y terminará perjudicado los sectores menos favorecidos y a los colombianos de a pie.

¿Afecta la reforma al sector cafetero, teniendo en cuenta que usted es representante por el Quindío?

Con la eliminación de los costos presuntivos de los cafeteros. A hoy, esta presunción está en un 40%, en cifras del Comité y la Federación de Cafeteros, pero hay otros sectores que señalan que podría estar en el 60%. Eliminar esos costos presuntivos elevaría altamente la carga tributaria a este sector que ha sido fuertemente golpeado, sin desconocer que en este año nos hemos recuperado por el alza en los precios. Y el otro tema es la eliminación de la tarifa preferencial de renta para la inversión, la infraestructura hotelera y las construcciones. Si el mismo gobierno ha venido manifestado que la manera de generar divisas, diferente a la política o a la economía extractivista y sobre todo a la minería de alto impacto, estaría en el sector turismo, mal hace ahora en meter una tarifa preferencial de renta en esta reforma tributaria. Así espantaría la inversión de muchos sectores en estas áreas.

¿Qué piensa de que se graven los salarios mayores a $10 millones?

Eso hay que analizarlo. Estoy de acuerdo, pero lo que creo es que tenemos que examinar el monto, es decir, mirar una tarifa distinta.

La evasión es uno de los temas más críticos en el recaudo de impuestos, los expertos afirman que se evaden alrededor de $50 billones, ¿se debería penalizar?

En la propuesta de Cambio Radical planteamos que tenemos que entregarle las herramientas a la DIAN para que pueda hacer la tarea de control a esa evasión, que ni siquiera es de $50 billones sino de más de $90 billones. El que no pague, que se vaya para la cárcel. No podemos seguir trabajando sin herramientas para los que no pagan impuestos.

Muchos sectores tienen algunas exenciones, ¿se deben mantener?

Es que, precisamente, las exenciones más la evasión suman esa cifra que le di, más de $90 billones: Lo que creemos es que hay que hacer una ponderación, obviamente, sabemos que no se pueden desmontar todas las exenciones, pero sí muchas de ellas.

El presidente Petro dijo que se necesitaban $25 billones a recaudar con la esta reforma tributaria y que si se eliminan algunos artículos se tienen que remplazar por otros, pero que ese monto es inmodificable, ¿qué hacer para alcanzar ese recaudo?

Si se hace control real a la evasión se va a recuperar ese monto. Le digo esto: los que hoy son gobierno afirmaban que se roban $50 billones al año, pues que recuperen estos recursos, ellos están en el poder. Hay que preguntarles a los que afirmaron eso en el pasado, cómo y cuándo se los roban, ellos tienen ahora todas las herramientas para hacerlo, que las apliquen.

¿Será que la reforma tributaria se aprueba antes de diciembre?

Sí, por supuesto, va a pasar porque se requiere, se necesita, pero obviamente no va a pasar como la presentaron. Va a tener modificaciones.

El gobierno Petro apenas arranca, ¿cómo lo ve hasta ahora?

Hay que darle tiempo. Los ministros apenas están empapándose de cómo está el país y en menos 50 días es muy difícil entrar a evaluar. Tenemos que dejarlo trabajar, tienen muchas tareas por sacar adelante. El consenso y el escuchar a todos los sectores en la discusión de los proyectos que han presentado en el Congreso es la mejor manera de saber cómo vamos a trabajar.

Le cambio de tema: hay un proyecto que busca que la Policía salga del Ministerio de Defensa y pase al del Interior, ¿cómo lo piensa votar?

No me gusta, no me llama la atención y no lo voy a votar afirmativamente. No soy partidario de esa propuesta, pues creo que se desincentiva más a la Policía Nacional. No se le pueden quitar las herramientas para enfrentar la criminalidad. Creemos que hay que seguir buscando caminos hacia la paz, pero estos no se encuentran debilitando las instituciones y menos quitándoles las herramientas que se requieren para bríndales paz y tranquilidad a todos los ciudadanos.

¿Cómo así, usted cree que la fuerza pública esta desincentivada?

La Policía está desmoralizada, lo mismo que el Ejército. Los cambios y movimientos que se han hecho en los mandos así lo reflejan. Para nadie es un secreto que eso está ocurriendo y creo que hay mensajes equivocados a la sociedad. Necesitamos es fortalecer la institucionalidad, que realmente sienta el respaldo ciudadano y que todas las demás instituciones rodeen la fuerza pública. Si no se hace esto, no se van a ver resultados reales.

¿Pero no cree que ese remezón que se dio en la Policía era necesario? Hay muchas denuncias de lo que estaba pasando internamente y de violaciones a los derechos humanos…

Así como las democracias son imperfectas, las instituciones también suelen ser imperfectas, y el hecho de que algunas personas dentro de ellas cometan errores, eso no quiere decir que las tenemos que acabar.