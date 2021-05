El video en el que Duque culpa a Petro del paro (y sus imprecisiones)

Según Presidencia, la entrevista hace parte de una serie de piezas que se desplegarán en redes este fin de semana. En el video, el presidente reitera que “algunos” están utilizando la manifestación para crecer, a través del “caos” nacional, en el año preelectoral.

“Cuando gané las elecciones, el candidato que vencí dijo que iba a estar en las calles durante todo mi período”. Esa es una de las frases iniciales que pronuncia el presidente Iván Duque en un video que está circulando en Twitter. En la pieza audiovisual aparece el primer mandatario hablando en inglés y refiriéndose, sin nombrarlo, a Gustavo Petro, senador y candidato presidencial, como el culpable de las manifestaciones masivas del paro nacional.

Como preámbulo de la entrevista, se lee una pregunta: “¿Algunos están utilizando la crisis como una forma para desestabilizar al Gobierno y ganar las elecciones de 2022?”. De inmediato, sale en cámara Duque y reitera que, desde que ganó el más alto cargo ejecutivo en 2018, el político opositor dijo que “iba a protestar todo mi período, y que su propósito era no dejarme gobernar durante todo mi período”. “Eso fue triste. Entonces, sabemos que para algunas personas esto es también una herramienta política y le tenemos que decir eso a los colombianos”, agregó.

Según expresó el presidente a lo largo del video, las continuas protestas sociales en un año preelectoral “demuestran que algunos, poniendo por encima sus intereses políticos, no están a favor de la recuperación de la economía, de la vacunación masiva y tampoco en atender a los más pobres”. De seguido, argumentó que esto es asó porque “si las cosas salen bien, se debilita su discurso”.

Posteriormente, entrega una serie de preguntas que él mismo va respondiendo, todas encaminadas a afirmar que los políticos que están en su contra están utilizando y promoviendo las manifestaciones para crecer su capital político a través del caos que, reiteró, impediría la recuperación del país tras la crisis del COVID-19.

“La economía colombiana tiene una proyección de crecimiento del 5 %. Quién está interesado en que eso no pase? El interés de aquellos que quieren capitalizar el caos. ¿Quién gana si hay un retraso en el programa de vacunación? Aquellos que quieren construir su capital político a través del caos. ¿Quién podría estar interesado en generar una crisis de salud masiva por medio de nuevos conglomerados de gente? Pues aquellos que quieren hacer crecer su perfil político por medio del caos”, añadió.

Duque califica dichos supuestos de actitudes “para nada patrióticas”. En el video (que está cortado), el presidente dijo que es necesario que los colombianos sepan lo que para él es un acto cero honorable “porque deben elegir un presidente en 2022 que esté comprometido en que las cosas que he mencionado sean posibles”.

Según Caracol Radio, el equipo de comunicaciones de Presidencia confirmó que se trataba de un video oficial, que hace parte de una serie de piezas que circularan en redes durante este fin de semana como medio para que que el primer mandatario comparta su opinión sobre varios temas “de interés nacional”. El video se da en un contexto en el que el paro nacional continúa, luego de casi un mes de movilizaciones masivas, y en el que el ejecutivo intenta entablar una mesa de negociaciones con el Comité del Paro.

En ese sentido, aunque el Gobierno avanza en reuniones con los integrantes de dicho comité, para tender un puente y reconocer de alguna manera las peticiones que mantienen a los colombianos en las calles, en el video, el presidente catapulta toda la fuerza de una protesta heterogénea como resultado de un líder opositor, cosa que desde los primeros días del paro la ciudadanía y el mismo Petro desmintieron.

Sindicalistas, agrupaciones de camioneros, estudiantes y demás movimientos de jóvenes, como los de la primera línea (y más recientemente las madres de la primera línea), han insistido en que la movilización no le pertenece a Petro ni a ningún otro político de la oposición. En cambio, promueven la idea de una ciudadanía cansada y con desconfianza en el Gobierno que, tras la reforma tributaria, ya retirada, decidieron continuar con las marchas para exigir renuncias de ministros y retiros de otras reformas (como la de la salud que también se cayó), y exigir cambios estructurales en la nación.

Además de esa, el video contiene una imprecisión más y tiene que ver sobre lo que dijo Petro en 2018, cuando Duque ganó las elecciones. Si bien luego de quedar de segundo en las votaciones nacionales, Petro aseguró que volvería al Senado para “dirigir a un pueblo que debe ser movilizado”, no dijo que su propósito sería no dejar gobernar al presidente Duque. “Volvemos al Senado no a ver como se negocian los articulitos sino para recorrer las plazas públicas”. Expresó que su proyecto político haría una “manifestación democrática” como fórmula para impedir que el país retrocediera a la guerra, dijo en 2018, refiriéndose a la negativa del uribismo de implementar a cabalidad los Acuerdos de Paz, firmados en 2016 y a otra serie de discusiones como la de hacer fracking.

Adicional a ello, en el video, Duque relacionó la protesta social como vehículo del caos, algo que desconoce el derecho fundamental a movilizarse en las calles pacíficamente y que hace parte de la Constitución de 1991. Mientras esta y otras piezas oficiales circularán este fin de semana, los manifestantes convocaron a nuevas marchas los próximos 26 y 28 de mayo, y el Comisionado de Paz se reúne con el Comité del Paro con miras a avanzar en un diálogo.