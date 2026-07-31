Así se mueven las fichas para la elección del contralor en el Congreso: será el 12 de agosto

La plenaria de Cámara de Representantes escuchó las propuestas de los 10 aspirantes a la Contraloría General. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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A menos de dos semanas para la elección de un nuevo contralor o contralora General de la Nación, se calienta la carrera por uno de los cargos con más poder en el país, pues es quien dirige el organismo de control fiscal del país. Ambas cámaras ya escucharon en audiencia pública a los 10 candidatos seleccionados para quedarse con el puesto. A su vez, el gobierno entrante de Abelardo de la Espriella dio línea sobre su intención con el proceso.

El ministro del Interior designado, Rodrigo Lara Restrepo, se refirió a la elección que ocurrirá el 12 de agosto. Desde su posición, la administración entrante se mantendrá al margen de la elección pues consideran que este es autónoma; por eso le pidió a los partidos de gobierno las siguientes condiciones para apoyar a un candidato: “que no surjan acuerdos con el Pacto Histórico, que los partidos amigos y de gobierno escojan el mejor perfil, logrando consenso pensado únicamente en los intereses superiores de Colombia”.

El presidente del Senado, Honorio Henríquez aseguró que “los 10 candidatos, producto de un concurso, cuentan con la experiencia y las capacidades para ejercer el cargo. Tras un proceso abierto y transparente, cualquiera puede ser elegido. Lo que necesita Colombia es un contralor (a) adherido totalmente a la Constitución y a la Ley”, como una respuesta indirecta a los comentarios del ministro designado Lara.

A esto se suma que el Consejo de Estado rechazó la solicitud de suspensión provisional presentada contra la convocatoria pública para elegir al nuevo contralor general de la República para el periodo 2026-2030. La decisión se adoptó tras revisar si los argumentos del demandante, Julio César Castañeda Acosta, cumplían con los requisitos que exige la ley para decretar este tipo de medida cautelar.

Como el proceso se mantiene en firma, la delantera hasta el momento la tiene Carlos Mario Zuluaga, vicecontralor general, quien asumió el cargo en un momento en que la elección de Rodríguez fue tumbada; además, este tuvo el mejor puntaje en el examen de conocimiento para el cargo. También suena el personero de Bogotá, Andrés Castro, quien tiene el guiño del actual contralor.

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A este se suma el secretario de la Comisión Sexta del Senado, Jorge Eliécer Laverde, mismo que envió a su equipo a repartir libros que contenían la Ley Quinta —la que rige el Legislativo— a la sesión del Senado hace un par de semanas. Aunque también sonó el nombre de Ana Elena Monsalvo, quien hizo parte del equipo de empalme del presidente electo, Abelardo de la Espriella, no ha cogido vuelo entre las bancadas.

La elección de este cargo fue citada para el 12 de agosto a las 12 p.m., donde ambas corporaciones deberán elegir al próximo encargado de investigar y sancionar a entidades, alcaldes, gobernadores y funcionarios que administran presupuestos o bienes públicos.

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