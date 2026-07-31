De la Espriella reabre debate por cadena perpetua durante Consejo de Ministros en Atlántico

Consejo de ministros del presidente Abelardo de la Espriella en Barranquilla. Foto: Cortesía

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El presidente electo Abelardo de la Espriella realizó el tercer consejo de ministros en la ciudad de Barranquilla (Atlántico). En el nuevo encuentro conversaron sobre el futuro de cada cartera, lineamientos de la posesión, mientras el mandatario entrante reabrió el debate de la cadena perpetúa para asesinos de niños.

“Seguimos afinando cada decisión, estructurando cada política y consolidando el equipo que hará realidad la Patria Milagro”, señaló De la Espriella en sus redes sociales al anunciar el encuentro en el estuvieron el vicepresidente electo José Manuel Restrepo junto a los ministros designados, entre los que estarán el de Interior (Rodrigo Lara), Hacienda (Miguel Gómez), Defensa (el general (r) Jorge Mora), Justicia (Iván Cancino), Comercio (Mauricio Gómez), Educación (Viviane Morales), Transporte (Elsa Noguera), Ambiente (Fabio Arjona), Deporte (Juliana Gutiérrez), Vivienda (Jaime Andrés Beltrán), Exteriores (Omar Bula), Agricultura (Indalecio Dangond), Minas (María Arboleda), TIC (Alexandra Falla), Cultura (Paola Holguín), Trabajo (Natalia López) y la recién designada ministra de Salud (Ana María Vesga). Solo queda por nombrar a la nueva ministra de las Ciencias.

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Antes de la reunión, el jefe de Estado entrante aseguró que le daría la instrucción a su gabinete para que en su “Gobierno abandere el endurecimiento de las penas para asesinos y abusadores de niños, de manera que se garantice no solo una pronta justicia, sino también que no vuelvan a ver la libertad mientras vivan”. El mandatario agregó que se debe establecer “la pena más severa como mecanismo disuasorio”.

Esto tras el feminicidio de María Camila Potosí, de 21 años y ocho meses de embarazo, que desapareció y posteriormente fue encontrada muerta en Cali. Mientras las autoridades confirmaron la captura de las cinco personas involucradas en el crimen, poco tiempo después se confirmó el hallazgo de los restos de un recién nacido, que serían los de Alahia, la hija de la joven.

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Esta petición del mandatario entrante reabre el debate sobre la cadena perpetua para asesinos de niños en Colombia. Misma que fue suspendida por la Corte Constitucional en septiembre de 2001 cuando la declaró inexequible y tumbó el Acto Legislativo 01 de 2020, que había sido tramitado durante la administración de Iván Duque.

El mandatario también le solicitó al ministro de Defensa designado, Jorge Mora, una estrategia para enfrentar la criminalidad en el suroccidente colombiano. “El 7 de agosto, en el Consejo de Seguridad que tendremos en Cali, llevemos la estrategia para empezar a ejecutarla desde el 8 de agosto”, agregó De la Espriella.

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