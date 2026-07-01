Se calienta elección de contralor en medio del proceso de empalme: “Que llegue gente buena”

La elección de Contralor General para encontrar al sucesor de Carlos Hernán Rodríguez (izq) se calentó. Figuras como Ana Monsalvo (cen) y el exvicecontralor Carlos Mario Zuluaga entraron en la ecuación. Foto: El Espectador

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En medio del proceso de empalme entre el saliente gobierno de Gustavo Petro y la administración entrante de Abelardo de la Espriella también puso sobre la mesa la discusión de la elección para el nuevo Contralor General que, casi que de forma paralela al nuevo jefe de Estado, ejercerá sus funciones por los próximos cuatro años.

La terna final para la elección del sucesor de Carlos Hernán Rodríguez ya está definida. Previo a culminar sus funciones el Congreso desarrolló las jornadas de audiencia pública a los aspirantes, arrojando un listado de 10 nombres que buscan ese puesto y que tendrá su elección tras la instalación del nuevo Legislativo. Puntualmente ese proceso se surtirá el próximo 12 de agosto.

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Y es que tanto el el presidente electo Abelardo de la Espriella como su vicepresidente han destacado en la importancia de quien llegue a ese organismo. En la administración entrante hablan de la necesidad de tener en ese cargo una persona con competencia y, como dijo el designado ministro del Interior, Rodrigo Lara, “tenemos que escoger a los mejores”.

En diálogo con El Espectador Lara aseguró: “Queremos que llegue gente buena; no tiene que ser un subordinado del gobierno. Aquí de verdad, como les dije, este es un movimiento popular y tenemos un mandato popular y lo vamos a honrar. Los colombianos se van a sentir orgullosos de la gestión de este gobierno y para eso tenemos que escoger a los mejores. No necesitamos órganos de control de bolsillo, necesitamos gente buena que llegue allí”.

Vea la entrevista completa con Lara:

Pero es que esas declaraciones contrastarían con la presencia de algunas figuras con importante cercanía a la nueva administración. La primera es la excontralora Contralora Delegada para Economía y Finanzas Públicas, Ana Elena Monsalvo, quien tiene una trayectoria de más de dos décadas en el sector público. Es administradora de Comercio Internacional, egresada de la Universidad Popular del Cesar y a trabajado, entre otras, en entidades como Asocapitales.

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Monsalvo integra el listado de diez aspirantes finales que ya comparecieron en una primer audiencia ante el Congreso, pero que tendrá que someterse a la votación del Legislativo. Pero es que igualmente aparece como coordinadora en el equipo de empalme del Ministerio de Hacienda de Abelardo de la Espriella. Ese equipo será encabezado por el designado ministro Miguel Gómez Martínez.

Otros en la contienda por ese cargo son Carlos Mario Zuluaga, exvicecontralor que, según algunos sectores del saliente Congreso, parte con ventaja para ostentar el cargo a raíz de su experiencia. Sin embargo, el amplio cambio en el Legislativo podría cambiar este panorama en el que aparecen otros nombres como Luis Enrique Abadía García, Andrés Castro Franco, Jorge Eliécer Laverde Vargas, Julián Mauricio Ruiz Rodríguez, Diana Carolina Torres García, Amanda Madrid Panesso, Karol González Mora y Rosalba Jazmín Cabrales Romero.

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