“Desdice su condición de demócrata”: crece polémica por “desobediencia civil” de Cepeda

La institucionalidad respaldo a Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo tras llamado a desobediencia civil de Iván Cepeda. Foto: El Espectador

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El llamado a “desobediencia civil pacífica” por parte de Iván Cepeda frente al presidente electo Abelardo de la Espriella sigue elevando el tono de la confrontación política. Sus declaraciones abrieron un debate en torno a esta figura y a la posibilidad de desconocer al futuro mandatario de los colombianos, algo que parte de la institucionalidad rechazó y que ha encontrado posturas en estos sectores políticos.

El excandidato presidencial señala que, entre otros, es imperativo que De la Espriella renuncie a su nacionalidad estadounidense, pues podría comprometer la soberanía nacional. Ese argumento provocó una ola de cuestionamientos a Cepeda, iniciando por el círculo más cercano del próximo jefe de Estado

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Luego de haber señalado que “aquí lo que hay que tener claro es que el presidente electo se llama Abelardo de la Espriella y fue reconocido por las distintas personas en nuestro país y hay que respetar la democracia”, el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo señaló a Cepeda y aseguró que con sus declaraciones se “desdice su condición de demócrata”.

En varios espacios en medio Restrepo aseguró que “es gravísimo que un candidato que fue derrotado en un proceso electoral y en unas elecciones que fueron reconocidas públicamente, y en donde él supuestamente había reconocido a quien había obtenido la victoria en el proceso electora, venga a hacer esa pataleta de ahogado, esa rabieta que, entre otras, desdice de su condición de demócrata. Eso no se corresponde a una persona que cree en la democracia y no debería ser el camino en un país serio”.

Restrepo agregó, además, que no es necesario que el presidente electo renuncie a su nacionalidad estadounidense como solicita el líder de la nueva oposición. “Abelardo de la Espriella tiene la condición jurídica para ejercer la Presidencia”, dijo.

Esa declaración del vicepresidente electo se refuerza con la decisión adoptada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) previo a la segunda vuelta en la que se negaron recursos para remover a De la Espriella en su entonces condición de candidato presidencial al poseer esa nacionalidad. En misma medida este miércoles el Tribunal Superior de Bogotá negó una tutela en la que se sostenía que Abelardo de la Espriella no podría ejercer como presidente debido a su doble nacionalidad.

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Pero el tono de la confrontación por la “desobediencia civil” aumentó por parte del propio Cepeda, quien aseguró que “se deja de lado la esencia del problema: la afrenta a la dignidad nacional. También se busca ignorar el cuestionamiento central. El candidato elegido debe aclarar si es colaborador o agente de un organismo de seguridad e inteligencia estadounidense”.

Según señaló el excandidato presidencial, “La razón de este silencio es obvia. Lo que buscan ignorar es lo que les genera absoluta molestia. Es lo que precisamente quiero destacar: el inmenso peligro para nuestra soberanía. Asimismo, intentan asimilar dos decisiones claramente diferenciadas. De un lado, el pronunciamiento sobre las formalidades del proceso electoral. En esta decisión me ratifico”. Además, recalcó que de no haber renuncia de esa nacionalidad por parte del presidente electo, no le daría reconocimiento.

En la institucionalidad ha existido un rechazo por estas declaraciones. El presidente de Senado, el liberal Lidio García dijo que “en una democracia constitucional, el mandato que otorgan las urnas no está sujeto a condiciones que pretenda imponer por fuera de la Constitución y la ley. Quien resulta elegido merece respeto institucional, exactamente el mismo que mereció el presidente Gustavo Petro cuando fue elegido por los ciudadanos".

Asimismo, desde el partido Conservador se aseguró que Cepeda “busca promover escenarios de confrontación”. La colectividad, que respaldó a De la Espriella en la carrera presidencial, agregó que “la defensa de la democracia exige respeto por la Constitución, las instituciones y la separación de poderes. Ningún liderazgo político debe promover las vías de hecho ni discursos que pongan en riesgo la convivencia, la seguridad y la estabilidad del país”.

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Además, figuras del círculo del presidente electo también cuestionaron lo dicho por Cepeda. Por ejemplo, el designado ministro del Interior, Rodrigo Lara, dijo que el senador “debe ceñirse a lo que dicte la Constitución y la ley. El pueblo colombiano ha hablado, habló en las urnas. El presidente electo es Abelardo de la Espriella, ganó las elecciones. Todos los colombianos debemos acatar y respetar la voluntad del pueblo colombiano cuando se expresa soberanamente en las runas”.

En misma línea el senador electo Enrique Gómez Martínez habló de una actitud antidemocrática por parte de Cepeda. “Era previsible. Cepeda nunca ha sido un demócrata, como Gustavo Petro nunca lo fue. Ahora el país abre los ojos a lo que es la realidad, personas que no les interesa conocer los resultados ni les interesa el país”, dijo Gómez. En cuando al exsenado Mauricio Gómez Amín, este llamó a Cepeda a “hacer una oposición seria”.

¿Qué responden en el Pacto Histórico?

La saliente bancada oficialista ha dado respaldo pleno a la postura de Cepeda. El bloque entero de esa colectividad ha dicho que esta figura invocada por el excandidato presidencial representa una forma legitima de protesta. “La desobediencia civil es una forma de resistencia democrática. Consiste en negarse, de manera pública, pacífica y consciente, a obedecer decisiones o autoridades que se consideran contrarias a la Constitución, los derechos fundamentales o los principios democráticos”, dijo la representante María Fernanda Carrascal.

A su vez, el senador Wilson Arias aseguró que es “urgente” invocar esta figura, mientras que la senadora Gloria Flórez dijo que en la colectividad oficialista “somos claros y contundentes en que nuestro país no puede subordinarse a los intereses de los Estados Unidos y no podemos ceder nuestra soberanía”.

A la contienda también entró el expresidente Ernesto Samper, quien dijo que estos no “son tiempos para hablar de empalmes vengativos ni de desobediencias civiles, así sean pacíficas". El exjefe de Estado resaltó que, aunque son importantes las denuncias realizadas entre los dos sectores, deben ser las autoridades quienes definan su legitimidad y veracidad.

¿Qué contempla la Corte Constitucional sobre la desobediencia civil?

La figura de no se encuentra contemplada en la Constitución Política, razón por la que ha sido la Corte Constitucional la encargada de definir este mecanismo. Por ejemplo, en la sentencia T-571 del 2008 el Alto tribunal señaló que la desobediencia civil representa “una forma excepcional de protesta que presupone la aceptación de los principios estructurales de la organización política y jurídica, y no pretende subvertirlos sino lograr que se implemente de manera adecuada. A partir de lo anterior, la doctrina ha creado la categoría de desobediente civil (en ejercicio de la desobediencia civil), para los ciudadanos que incurren el supuesto anterior”.

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Además, el mismo tribunal manifestó en la resolución judicial T-603 del 2012 que “la desobediencia civil se justifica en tres niveles diferentes pero estrechamente ligados”. Según citan estos son: la sustentación en la esfera jurídica al tratarse de una defensa de normas que se consideran superiores, como lo serían -por ejemplo- los derechos humanos o la Constitución; la existencia de una justificación moral, como fundamento de las razones de esa índole que las personas pueden tener frente a lo que consideran inmoral del derecho; y por último la existencia de una justificación política y es que en un Estado Social de Derecho no puede existir una obediencia incondicional sino reflexiva, lo que conllevaría que toda obediencia sea cualificada.

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