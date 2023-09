Agmeth Escaf aseguró que el desorden del Pacto Histórico en el Atlántico está resuelto

"Pudimos superar todas las dificultades y que hoy estamos más unidos que nunca como colectividad", dijo Agmeth Escaf sobre el Pacto Histórico en el Atlántico de cara a las elecciones del 29 de octubre. Foto: Twitter Agmeth Escaf

El representante a la Cámara y cabeza de la Colombia Humana en el Atlántico, Agmeth Escaf, compartió este lunes un trino en el que aseguró que el Pacto Histórico en el departamento ha logrado superar las dificultades que han afrontado en términos de los apoyos a las candidaturas de cara a as elecciones regionales del 29 de octubre. El congresista confirmó que el candidato del Pacto a la gobernación es Alfredo Varela.

En diálogo con El Espectador, Escaf reconoció que desde el 29 de julio, cuando se cerraron las inscripciones de los candidatos, ha habido un desorden temporal en el Pacto. Ese día la Colombia Humana le retiró el aval a Máximo Noriega para inscribirse como candidato a la Gobernación del Atlántico, y entonces su esposa, Claudia Verónica Patiño, se hizo con el aval del partido Fuerza Ciudadana para aspirar para el cargo.

Luego de momentos muy duros que amenazaron con dividir y debilitar al Pacto Histórico Atlántico, es para mí muy significativo informarles que pudimos superar todas las dificultades y que hoy estamos más unidos que nunca como colectividad.



”Nos reunimos todos y llegamos al consenso de que vamos a recuperarnos. Ya estamos todos unidos y vamos a seguir trabajando en la misma línea de los proyectos, de las reformas del gobierno, del departamento, porque lo necesitamos, necesitamos ese puente ejecutivo para que llegue el progreso a nuestro departamento”, dijo Escaf, quien aseguró que el Pacto también han llevado mesas técnicas para “trabajar en armonía como coalición”.

Sobre la candidatura de Patiño, Escaf fue enfático en que no hace parte del Pacto Histórico. “Ellos fueron los gestores de todo el desorden que hubo en el departamento del Atlántico. Máximo Noriega, su esposo, está involucrado en todo el escándalo con lo que ha ocurrido con Nicolás Petro. No son parte del Pacto Histórico y no tienen nuestro apoyo ni aval”, aseveró.

Acerca de la carrera por la Alcaldía de Barranquilla, el representante afirmó: “El escenario real, aquí no se pueden maquillar ni romantizar las cosas. Tenemos un rival que es Alejandro Char, muy fuerte en la ciudad, pero tenemos una candidatura de Antonio Borges. Vamos a trabajar muchísimo para lograr la Alcaldía. Aquí nada está escrito, seguimos en la lucha, el Pacto Histórico ahora está más fuerte que antes, más unido y vamos a sacar a este progresista de nuestro país, que fue el que se eligió”.

Finalmente, el expresidente de la Cámara de Representantes confesó que los miembros de la coaliación están “cansados de que nos estén insultando, llevándonos a una orilla radical diciendo que somos comunistas, que estamos acabando el país, una cantidad de cosas y no. El gobierno progresista de Gustavo Petro y Francia Márquez con el Pacto Histórico ha sido la muestra política más coherente en los últimos años”.

