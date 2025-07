Luz María Zapata ya es la candidata número 40 que buscará inscribirse por firmas

Luz María Zapata inscribió su comité para recoger firmas con miras a las elecciones presidenciales de 2026. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Este martes la exdirectora ejecutiva de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) Luz María Zapata inscribió su comité de recolección de firmas ante la Registraduría con el que busca aspirar a la presidencia para el 2026.

El movimiento con el que la exdirectora de la asociación buscará participar en los comicios del próximo año se llama “Luz para Colombia”. “Es un mensaje de esperanza y de unión. Quiero hacer una campaña con muchas propuestas y cero ataques”, mencionó.

“Buscamos el bienestar de Colombia. El bienestar para recuperar la seguridad, para reactivar la economía y, también, recuperar la salud. Recuperar la salud mental de los colombianos, esa es una de mis grandes apuestas”, agregó.

Lea: Los detalles del Gobierno Petro sobre los Gripen para reemplazar los Kfir israelíes

Hasta el momento, Zapata, quien fuera pareja del exvicepresidente Germán Vargas Lleras -quien estudia si se lanzará a la Presidencia-, es la precandidata 40 que buscará llegar a la Casa de Nariño a través de la recolección de firmas.

Entre este grupo de precandidatos que se lanzaron con este mecanismo de participación electoral también están Vicky Dávila, la exalcaldesa de Bogotá Claudia López, el exconcejal Juan Daniel Oviedo, el exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, el exministro del Interior Daniel Palacios, el exministro de las TIC Mauricio Lizcano y el exsenador David Luna.

Le sugerimos: Petro, publicado en The Guardian, llama a ofensiva diplomática contra Israel

Sin embargo, todavía se espera que más precandidatos busquen poder participar en las elecciones a través de las firmas. Entre los que todavía no han ido a la sede de la Registraduría para poder participar en los comicios está la alianza de exgobernadores y exalcaldes.

Los exmandatarios regionales Héctor Olimpo (Sucre), Juan Guillermo Zuluaga (Meta) y Aníbal Gaviria (Antioquia), y los exalcaldes Juan Carlos Cárdenas (Bucaramanga), Jaime Pumarejo (Barranquilla) y Juan Carlos Saldarriaga (Soacha) presentaron una alianza en la que planean crear una candidatura única. En todo caso, todavía no han presentado una fecha definitiva para inscribir su comité de firmas.

Le puede interesar: Así se convirtió la firma pública de servicios postales en megacontratista de eventos

Zapata renunció a su cargo como directora de Asocapitales en febrero de este año. En ese momento, señaló al alcalde de Medellín Federico “Fico” Gutiérrez, de ser la causa de su dimisión.

“El señor Federico Gutiérrez ha sido una persona muy compleja, no entendí su cambio, él lo sabrá bien”, dijo en diálogo con La W en ese entonces. Y agregó: “Me voy feliz y tranquila, la verdad me voy orgullosa porque Asocapitales queda en un punto muy alto, era una responsabilidad que me habían encomendado los alcaldes, incluso Federico Gutiérrez, quien fue el gestor de todo esto; hace 7 años fue uno de los que me impulsó, pero bueno las cosas cambian”.

El mandatario de la capital de Antioquia aseguró en el pasado que se habría planteado un “consenso de que debería haber un cambio en la dirección”. Gutiérrez también declaró que Alejandro Eder, el alcalde de Cali, habría buscado explorar los “caminos jurídicos” para ese recambio, y que habría recibido el apoyo de Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.