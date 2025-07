Luz María Zapata, exdirectora de Asocapitales, buscará candidatura por firmas

Luz María Zapata fungió como directora ejecutiva de Asocapitales. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Otra persona entra a la carrera por la Casa de Nariño en las elecciones de 2026. La exdirectora ejecutiva de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) y exesposa del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, Luz María Zapata, aspirará a la Presidencia.

Según conoció este diario, inicialmente se irá por firmas y comenzará a recogerlas desde agosto. Así, la politóloga se sumará a la lista de candidatos inscritos en la Registraduría para obtener estos formularios, que incluyen a la exalcaldesa Claudia López y el exconcejal Juan Daniel Oviedo.

Zapata estuvo en Asocapitales hasta febrero de este año, cuando presentó su renuncia. En ese momento, señaló al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, de ser la causa de su dimisión.

“El señor Federico Gutiérrez ha sido una persona muy compleja, no entendí su cambio, él lo sabrá bien”, dijo en diálogo con La W en ese entonces. Y agregó: “Me voy feliz y tranquila, la verdad me voy orgullosa porque Asocapitales queda en un punto muy alto, era una responsabilidad que me habían encomendado los alcaldes, incluso Federico Gutiérrez, quien fue el gestor de todo esto; hace 7 años fue uno de los que me impulsó, pero bueno las cosas cambian”.

Estaba previsto que su periodo finalizara en 2026, pero su salida habría comenzado a cocinarse en agosto de 2024, cuando se habría planteado un “consenso de que debería haber un cambio en la dirección”, según dijo el mismo Gutierrez. “Fico” aseguró que Alejandro Eder, el alcalde de Cali, habría buscado explorar los “caminos jurídicos” para ese recambio, que también habría apoyado Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá.

En todo caso, Zapata busca ahora la Presidencia. Por el momento, no ha inscrito su comité para recolectar firmas y no buscará, al menos inicialmente, el apoyo de partidos políticos.

