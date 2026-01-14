Elecciones atípicas: estos municipios elegirán nuevo alcalde en Colombia

El proceso queda registrado en tiempo real, con garantías de seguridad, trazabilidad y verificación. Foto: JFBF

El próximo domingo 18 de enero serán las elecciones atípicas en Girón, Santander. Más de 129 mil ciudadanos están habilitados tras la nulidad del alcalde electo en 2023.

Estas elecciones se llevarán a cabo tras la decisión del Tribunal Administrativo de Santander y la Sección Quinta del Consejo de Estado, que ratificaron la nulidad de la elección de Campo Elías Ramírez como alcalde, por incurrir en doble militancia.

Contexto de la elección: Elecciones atípicas de alcalde en Girón: así será la logística y estos son los candidatos

La siguiente elección en la lista será la del alcalde de Ponedera, Atlántico, que se realizará el 1 de febrero. Esto después de que el Consejo de Estado declarara la nulidad de la elección del alcalde Aristarco Romero Meriño.

Tras esta decisión el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano designó a Caroline Torres Pacheco como alcaldesa encargada, mientras es escogido el nuevo mandatario.

Lea también: Anularon la elección del alcalde de Concepción, Santander, ¿por qué?

Otro de los municipios qué tendrá elecciones atípicas será Concepción, Santander. Allí, el Consejo de Estado ratificó la salida por doble militancia del alcalde escogido en 2023, Eduar Abril Borrero. Sin embargo, no se conoce la fecha en que serían las nuevas elecciones atípicas en esa municipalidad.

En los últimos dos años ha habido elecciones atípicas en los siguientes municipios: El Rosario (Nariño), Pamplonita (Norte de Santander), Chiriguaná (Cesar), Apartadó (Antioquia), Inzá (Cauca), Nuevo Colón (Boyacá), Oiba (Santander), La Victoria (Boyacá), Tocancipá (Cundinamarca), San Fernando (Bolívar). En el último año también escogieron un nuevo alcalde en una ciudad capital como Bucaramanga y una nueva gobernadora en el departamento del Magdalena.

Según El Tiempo, en la actualidad más de 30 alcaldes o gobernadores se encuentran en vilo por nulidad electoral. El Consejo de Estado analiza la permanencia de los mandatarios en los municipios de Coyaima (Tolima), Prado (Tolima), Duitama (Boyacá), La Jagua del Pilar (La Guajira), Sitio Nuevo (Magdalena), Puerto Libertador (Córdoba) y Piedecuesta (Santander). Así como también estudian la elección de los gobernadores del Meta y San Andrés

La decisión de los entes judiciales determinará si los mandatarios permanecen en sus cargos o habrá una nueva elección en alguno de los anteriormente mencionados.

