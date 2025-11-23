Cierre de urnas elección de gobernador de Magdalena: Registraduría reporta normalidad

Los candidatos son Miguel Martínez, Margarita Guerra, Luis Augusto Santana Y Rafael Noya. Foto: Archivo Particular

La Registraduría reportó normalidad durante la jornada electoral en Magdalena, a la vez que una baja afluencia a las mesas instaladas para escoger al nuevo gobernador del departamento tras la destitución de Rafael Martínez por doble militancia.

Los ciudadanos de Magdalena eligieron entre María Margarita Guerra (candidata de Fuerza Ciudadana de Carlos Caicedo), Rafael Martínez (con el apoyo de Cambio Radical, Centro Democrático y Pacto Histórico), Miguel Ignacio Martínez (de la Coalición Alma) y Luis Augusto Santana (Dignidad y Compromiso).

“Todos los puestos de votación instalados en cada uno de los municipios del Magdalena funcionaron con normalidad y los ciudadanos acudieron en calma a las urnas. Nuevamente, la Registraduría Nacional cumplió con la organización de unas elecciones íntegras y transparentes, así como con una logística electoral impecable”, dijo el registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos.

Más temprano este domingo, el registrador delegado para lo Electoral, Jaime Hernando Suárez, dio un reporte similar: “Tenemos que dar un reporte de total calma en las elecciones. Están funcionando los 389 puestos de votación, todos tienen suficiente cobertura. Todos cuentan con sus jurados de votación y una muy buena presencia de testigos electorales. A las 10 de la mañana, un poco más de 62 mil ciudadanos habían sufragado, esto equivale a cerca del 5 %”.

Un punto clave en este proceso fue la implementación de la autenticación biométrica facial en Santa Marta y Ciénaga de Oro para validar la identidad de los votantes y evitar casos de suplantación. Se trata de una tecnología que, durante las 18 elecciones atípicas realizadas en 2025, la Registraduría ha probado para implementarla en su totalidad en las elecciones al Congreso el 8 de marzo de 2026 y en las presidenciales, el 31 de mayo.

Hernán Penagos también resaltó el respaldo de las autoridades nacionales, departamentales y departamentales para garantizar la normalidad de las elecciones.

