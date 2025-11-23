Petro dice que no apoya a Maduro y rechaza posible invasión a Venezuela: “solución pacífica”

Presidente Gustavo Petro. Foto: Ovidio González / Presidencia

El presidente Gustavo Petro habló de nuevo sobre una posible invasión de Estados Unidos a Venezuela, algo que, aunque sin confirmar, cada vez más se escucha como un hecho casi “inminente” en Washington D.C.

El primer mandatario colombiano rechazó que una situación así se presente en Caracas en aras a derribar a Nicolás Maduro, quien lleva más de una década en el Palacio de Miraflores y que es cuestionado por las irregulares elecciones en 2024 en las que se proclamó reelegido presidente.

“Yo no apoyo a Maduro, quiero una solución política y pacífica en Venezuela, pero no apoyo una invasión”, escribió Petro en su cuenta en X. Lo dijo en respuesta a unas declaraciones de Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, en las que el funcionario estadounidense habló de una caída en los precios del petróleo “si algo ocurre con Rusia y Ucrania, si algo ocurre en Venezuela”.

Está es la verdadera razón de la guerra en Ucrania y de la posible invasión a Venezuela.



El petróleo.



Se desplomarán los precios internacionales y el petróleo será monopolio árabe, EEUU quedará con petróleo pesado y Ecopetrol entrará a números rojos.



Los que aplauden la… https://t.co/ul9L7OOQtX — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 23, 2025

Para el presidente Petro, dicha afirmación “es la verdadera razón de la guerra en Ucrania y de la posible invasión a Venezuela. El petróleo. Se desplomarán los precios internacionales y el petróleo será monopolio árabe, EEUU quedará con petróleo pesado y Ecopetrol entrará a números rojos”. Y advirtió: “Los que aplauden la invasión lo que desatan es la quiebra de Ecopetrol y millones de venezolanos hermanos en nuestro territorio”.

En otra publicación, el presidente Petro también se refirió a las advertencias de Estados Unidos a aerolíneas comerciales de realizar viajes que atraviesen el espacio aéreo de Venezuela. “Debe haber vuelos normales a todos los países de América Latina desde América Latina y el mundo. Los países no se bloquean, porque se bloquean pueblos y eso debe ser crímen contra la humanidad. Ningún estado de un país debe meterse en los asuntos de otro estado”, afirmó el primer mandatario colombiano.

Debe haber vuelos normales a todos los países de América Latina desde América Latina y el mundo.



Los países no se bloquean, porque se bloquean pueblos y eso debe ser crímen contra la humanidad. Ningún estado de un país debe meterse en los asuntos de otro estado. La… — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 23, 2025

