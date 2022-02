A Quemarropa con Adolfo Rivas, candidato a la Cámara de Bogotá

Adolfo Rivas es candidato a la Cámara de Bogotá por la Alianza Verde. Tiene el número 115 en el tarjetón. Foto: Cortesía

¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?

Desde los 14 años trabajo por la paz, la defensa del ambiente y los jóvenes, voy al Congreso a liderar el cambio. La política es un medio para lograr cambios, cambios que hoy lideramos los jóvenes, de la calle a las urnas. Como víctima de las Farc y del Estado, represento el sentir de quienes queremos parar esta fábrica de muerte, y garantizar la no repetición. Como joven, quiero liderar las transformaciones que necesita Colombia.

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria o penal? De ser así, cuéntenos su caso.

Nunca. Mi vida ha estado al servicio de la humanidad desde el liderazgo comunitario, social y el voluntariado. Tengo una vocación de servicio cultivada por mi experiencia de mi vida y la sensibilidad social que siempre me ha caracterizado.

¿Cómo está financiando su campaña al Congreso?

Esta campaña no es de grandes sumas ni montos. He sacado adelante esta campaña, primero, con un maravilloso grupo de personas y organizaciones sociales que reconocen mi liderazgo e iniciativa y voluntariamente me acompañan, donan su tiempo y trabajo. Por otro lado, con los recursos propios que he podido ahorrar con mi trabajo. Finalmente, con pequeñas donaciones por parte de otras personas que confían en mí.

De ser electo, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?

Son varios los proyectos que sacaré adelante de la mano, tanto de la bancada progresista de mi partido como de la bancada alternativa que espero seamos mayoría. Entre ellos: defender el Acuerdo de Paz y la reparación integral a las víctimas. Educación ambiental desde preescolar hasta la universidad. Educación y empleo para las y los jóvenes. Reducir el salario de los congresistas. Reformar la Policía y desmontar el ESMAD. Salud mental y emocional integral para todos.

A su criterio ¿cuáles son los principales problemas de Colombia y cómo solucionarlos?

Los problemas más grandes del país tienen raíces históricas y su origen está íntimamente ligado a las élites que han controlado la economía y la política. La desigualdad, la corrupción y la violencia son un cáncer, cáncer del que se benefician las élites. Las soluciones son más oportunidades de educación, empleo y acceso a servicios básicos para la población, justicia implacable contra los corruptos (nada de casa por cárcel), e implementación del acuerdo de paz.

¿Realizaría alguna modificación al Acuerdo de Paz? ¿cuál y por qué?

Ninguno. Solo se debe llevar a cabo el cumplimiento total del acuerdo y la reparación integral a las víctimas de la violencia, garantizando la no repetición.

¿Está de acuerdo en que el Gobierno adelante diálogos de paz con el Eln? ¿por qué?

Sí. Pero se requiere que el Eln demuestre su voluntad de paz con un cese al fuego unilateral. Si es prolongado (unas semanas), el cese al fuego debe ser bilateral e iniciar el diálogo de paz. Desde el Congreso debemos revisar con detalle si este nuevo acuerdo debe empezar de cero o debe partir de lo ya adelantado con las Farc. Cada grupo guerrillero tiene sus particularidades, objetivos y visiones que se deben tener en cuenta para un nuevo acuerdo.

¿Qué posición tiene sobre la legalización de las drogas?

El tratamiento que se le debe dar a las drogas es desde un enfoque de salud pública y sustitución de cultivos ilícitos. Es necesario que el nuevo gobierno nacional tenga voluntad de legalización de las drogas y sobre ello elabore una política internacional que busque aliados y se logre un frente internacional. Solos no podemos, pero iniciar es lo más importante. El punto 4 del Acuerdo de Paz, “Solución al Problema de las Drogas Ilícitas”, es fundamental para este propósito.

¿Ampliaría los derechos sobre aborto y eutanasia que ya contempla la Corte Constitucional bajo jurisprudencia?

Así es. El aborto es un tema de derechos individuales y las mujeres deben tener el derecho de decidir sobre sus propios cuerpos. También, cada ser humano, según sus condiciones fisiológicas, debe saber y decidir hasta cuándo puede resistir una enfermedad (física o mental). El Estado sólo debe garantizar derechos, no limitarlos con argumentaciones morales o religiosas en un país laico.

Hay muchos obstáculos para que funcionarios cumplan las sentencias de la Corte Constitucional sobre derechos de personas LGBT+ y parejas del mismo sexo. ¿Qué acciones impulsaría para acabarlos?

Las acciones políticas requieren de voluntad política, voluntad que siempre debe partir de convicciones y principios éticos, sobre intereses particulares. Las comunidades LGBTIQ+ deben tener todo el respaldo de nosotros los demócratas que estaremos trabajando en el Congreso y espero elaborar con ellos un pliego de solicitudes que se convierta en un proyecto de ley para defender los derechos de las parejas del mismo sexo, como la garantía en adopción, beneficio en pensión, entre otros.

¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta? ¿por qué?

Sí. Así como la fe debe respetarse y la libertad de culto debe garantizarse, todas las organizaciones eclesiásticas (y religiosas en general), deben aportar a la sociedad su granito de arena, deben ayudar al prójimo.

¿Estaría de acuerdo con una reforma a la Policía? Y, en esa línea, ¿cree que debe acabarse el Esmad?

Totalmente. La Policía debe cambiar de enfoque. La “doctrina del enemigo interno” no debe ser el espíritu de un cuerpo armado. La policía urbana debe pasar a ser parte de los gobiernos municipales y salir del Ministerio de Defensa. La Policía debe ser un cuerpo civil, con amplia preparación en DD.HH., resolución pacífica de conflictos, con mayor preparación, inteligencia y herramientas tecnológicas. El Esmad debe eliminarse ya. La reforma a la Policía es la única forma de salvar la institución.

¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?

Una respuesta clara está en la feminización de la política. Se debe cambiar el enfoque y estructura patriarcal del Estado. En ese sentido, se debe seguir incentivando y buscando la democratización de los partidos con direcciones nacionales y municipales con el 50% de composición femenina, listas cremalleras (ojalá cerradas), estímulos económicos en cuanto la financiación de campañas por parte de mujeres, la obligación a los partidos de implementar escuelas políticas para mujeres, entre otras.

¿Qué propone para reformar la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes y lograr resultados tangibles en su labor?

Existe un debate muy interesante sobre si se debe eliminar o no la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, porque su labor ha sido lánguida y el poder de un expresidente, por ejemplo, sigue manteniéndose a través del tiempo. A mi juicio, lo más importante es lograr mayorías alternativas en el Congreso y que vía modificación del estatuto de la oposición se pueda garantizar que su integración esté compuesta por lo menos, por el 50% de opositores.

La corrupción es un problema de primer orden en el país: entre 2018 y 2021, según Invamer Poll, el porcentaje de personas que considera que es un asunto que está empeorando pasó del 71 % al 90 %. ¿Cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?

La corrupción es un cáncer que mata a miles de colombianos. El Congreso debe lograr un gran proyecto de ley que busque solucionar ésta problemática, desde un enfoque cultural en casa, hasta lograr grandes sanciones a quienes en vez de representar al pueblo representen intereses privados. La ley 80/93 debe modernizarse, las puertas giratorias deben cerrarse, las obras de bajo impacto deben democratizarse, la ejecución debe garantizarse. La ley y la ciudadanía deben ser implacables con los corruptos.

Tres de cada cuatro colombianos, según Invamer Poll, tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa imagen negativa?

La imagen negativa de la mayoría de las instituciones es muy alta. También pasa con la imagen de la Policía y de los partidos políticos. Claro, hay que hacer reformas en un país donde el Estado está permeado por la corrupción, pero también es necesario que, mientras se logran esas reformas, el Ejecutivo y el Legislativo recuperen la confianza de los ciudadanos. El 13 de marzo tenemos la oportunidad de quitarle el Congreso a los corruptos.

¿Propondría desde su posición de congresista un acercamiento diplomático y comercial con Venezuela con miras a restaurar las relaciones entre ambos países?

Por supuesto que sí. En Colombia ha gobernado por décadas un régimen, pero también pasa en Venezuela. El uribismo y el régimen venezolano son dos caras de la misma moneda. El cambio de ese régimen está y debe estar en manos de su pueblo, ojalá por mecanismos pacíficos que logren superar una polarización que es violenta y puedan así superar dos modelos políticos y económicos como el que representan el oficialismo y la oposición.

¿Cuáles son los principales problemas de la región que pretende representar y cómo solucionarlos?

Bogotá es una ciudad de oportunidades, pese a diversas problemáticas, es una ciudad que goza de todos los privilegios del país. Pero hay grandes desafíos: el empobrecimiento de la población, la falta de oportunidades para las y los jóvenes. Problemas ambientales por el mal manejo de los residuos sólidos, la posible escasez de agua y la calidad del aire, así como la creciente violencia policial. Se necesita inversión social, generación de empleo y reforma a la policía.

