A Quemarropa con Alirio Uribe, candidato a la Cámara de Bogotá

Alirio Uribe es candidato a la Cámara por Bogotá dentro de la lista cerrada del Pacto Histórico. Foto: Cortesía

¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?

Mi motivación para ser congresista es trabajar por la paz, por la vida, por la defensa de los derechos humanos. Necesitamos que a las personas se les garantice su vida, su integridad, su libertad, su libre expresión y pensamiento, pero también que se les garantice su seguridad, su alimentación, su salud, su vivienda, su empleo. En general una vida digna. Creo que desde el Congreso con el desarrollo de proyectos de ley que esperamos promover se puedan garantizar estos aspectos.

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria o penal? De ser así, cuéntenos su caso.

No tengo investigaciones penales ni disciplinarias y cuando estuve en el Congreso en el período 2014-2018 tampoco tuve ninguna investigación

¿Cómo está financiando su campaña al Congreso?

La estoy financiando con ahorros, con recursos propios de mis salarios y cesantías y con un crédito de Confiar que hizo la lista

De ser electo, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?

El Pacto Histórico está preparando una agenda legislativa a partir de diferentes temas sobre los cuales vamos a trabajar. En el caso personal, uno de los proyectos más importantes es el de la reforma a la Policía, el servicio social para la paz y el desmonte del Esmad.

A su criterio ¿cuáles son los principales problemas de Colombia y cómo solucionarlos?

Primero, la corrupción, por eso vamos a trabajar la transparencia en el manejo de los recursos y en el tema electoral. Segundo, la falta de empleo a causa de la pandemia y las empresas que cerraron. Hoy lo más importante es la reactivación económica, que requiere un plan de choque para estimular emprendimientos, apoyar la economía popular. Otro problema es el asesinato de las/os líderes sociales, las masacres, para ello necesitamos una paz total y desmontar los grupos armados

¿Realizaría alguna modificación al Acuerdo de Paz? ¿cuál y por qué?

La paz total va más allá de cumplir el Acuerdo de Paz. Lo que necesitamos es llegar al Congreso para terminar los desarrollos legislativos del Acuerdo y que el Gobierno cumpla los acuerdos. Necesitamos tener negociaciones con los demás grupos armados, buscar un sistema de sometimiento a la justicia de las disidencias, de los grupos paramilitares y que el Estado vuelva a recuperar el monopolio de las armas, para que ningún joven en Colombia muera con cualquier tipo de uniforme

¿Está de acuerdo en que el Gobierno adelante diálogos de paz con el Eln? ¿por qué?

La historia de Colombia y la historia del mundo muestra que todos los conflictos armados terminan en una mesa de negociación, por lo tanto, sí estoy de acuerdo con que se haga una negociación con el Eln.

¿Qué posición tiene sobre la legalización de las drogas?

La solución en Colombia y en el mundo para acabar con el negocio de las drogas y con la mafia es la legalización, tanto de la producción, distribución y consumo. Mientras eso se da, hay que aplicar el Acuerdo de Paz que exige que se ataque la cadena de valor del narcotráfico, no a los que cultivan la hoja de coca. Hay que organizar foros sobre legalización como una forma de quitarle poder a ese megaproyecto que genera destrucción y muerte.

¿Ampliaría los derechos sobre aborto y eutanasia que ya contempla la Corte Constitucional bajo jurisprudencia?

Sí, estoy de acuerdo en que haya una legislación para despenalizar el aborto, y una legislación que permita la eutanasia en los parámetros que ha fijado la Corte: cuando las personas no tienen una existencia digna y tomen la opción de poner fin a su vida ante la grave situación de salud médica.

Hay muchos obstáculos para que funcionarios cumplan las sentencias de la Corte Constitucional sobre derechos de personas LGBT+ y parejas del mismo sexo. ¿Qué acciones impulsaría para acabarlos?

Los servidores públicos tienen que cumplir con la Constitución, con la ley y con los fallos judiciales. En el caso de la población LGTB +, hay que sacar de los cargos públicos a aquellos funcionarios que se nieguen a reconocer los derechos de esta población. Desde mi punto de vista, esa no es una opción, es una obligación. Si los servidores públicos mantienen políticas de discriminación o se abstienen de aplicar órdenes de las Cortes, no deberían ocupar esos cargos.

¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta? ¿por qué?

Sí estoy de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos. Obviamente pueden ser tarifas diferenciadas, porque está claro que muchas de ellas producen mucha riqueza y no pagan impuestos. Por supuesto las que no tienen, pues no pagan y deberían recibir apoyo del Estado.

¿Estaría de acuerdo con una reforma a la Policía? Y, en esa línea, ¿cree que debe acabarse el Esmad?

Estoy de acuerdo con que se debe realizar una reforma estructural a la Policía, que tiene que ver con su doctrina, los reglamentos, que no dependa del Ministerio de Defensa y pase a un Ministerio civil, que se revisen los manuales de formación, de uso de la fuerza. También estoy de acuerdo con acabar con el Esmad y crear otro organismo que tenga legitimidad ante la sociedad y que sea disuasivo frente a la protesta.

¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?

Hay que exigir y elevar a ley el 50 – 50. Es decir, que las listas siempre sean paritarias, cremalleras, en todas las elecciones. También se podría exigir en las cortes, en los tribunales, para que garanticen la participación de la mujer. Si esto se logra con una ley de paridad, combinado con financiación estatal de las campañas, podría dar derecho a la igualdad en participación política para las mujeres.

¿Qué propone para reformar la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes y lograr resultados tangibles en su labor?

La Comisión de Acusaciones hay que suprimirla porque es un órgano político que lo que realmente hace es promover la impunidad. Creo que hay que eliminar esos fueros, porque precisamente es por la Comisión de Acusaciones que el fiscal General, que los magistrados de las altas cortes, que los presidentes y altos funcionarios del Estado no son investigados. Hay que eliminar esos jueces de “yo te absuelvo, tí me absuelves” para lograr una justicia con mayor independencia.

La corrupción es un problema de primer orden en el país: entre 2018 y 2021, según Invamer Poll, el porcentaje de personas que considera que es un asunto que está empeorando pasó del 71 % al 90 %. ¿Cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?

Ya hay muchas normas, estatutos, código penal, etc, contra la corrupción. Lo que hay que hacer es aplicar la ley y hacer una mayor veeduría ciudadana frente a la ejecución de los presupuestos. En lugar de hacer alianzas político privadas con empresas para que usufructúen los recursos del Estado, hay que hacer alianzas populares, y tener control del gasto público. Hay que avanzar en las investigaciones, en la lucha contra la impunidad frente a los corruptos/as.

Tres de cada cuatro colombianos, según Invamer Poll, tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa imagen negativa?

El Congreso tiene mala imagen, por la corrupción en la forma como se hace política, como se compran votos, como se financian campañas. Tocaría buscar financiación estatal de las campañas. Así se evitaría que empresas y particulares no den dinero a congresistas para que les hagan favores. También, que se aplique a fondo el régimen de inhabilidades e incompatibilidades para que los congresistas no voten normas a su favor, o al de sus empresas o de quienes financian las campañas.

¿Propondría desde su posición de congresista un acercamiento diplomático y comercial con Venezuela con miras a restaurar las relaciones entre ambos países?

Lo que hay que hacer es restablecer las relaciones diplomáticas. Establecer un diálogo bilateral para solucionar los problemas de la frontera. Mucha gente tiene doble nacionalidad, como en La Guajira, pueden pasar la frontera con el único requisito de hablar Wayunaí. Tenemos toda una tradición, una historia de comercio, de relaciones, los pueblos de Colombia y Venezuela son hermanos, así Duque y Maduro anden peleando. Cuando seamos Gobierno, congresistas vamos a pedir el restablecimiento de relaciones con Venezuela

¿Cuáles son los principales problemas de la región que pretende representar y cómo solucionarlos?

El principal problema es la inseguridad, y la única forma de dar seguridad, es generando empleo e inclusión social. Necesitamos hacer una reactivación económica para que la gente no se vea compelida a robar. Otro problema es la educación, falta cobertura. Se requiere que, la universidad Distrital tenga sedes en las localidades. Bogotá también requiere arborización, hay una gran contaminación por todo el material particulado. Necesitamos defender los cerros orientales, los humedales, el río Bogotá.

