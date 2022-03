A Quemarropa con Andrés Felipe Torres, candidato a la Cámara por Antioquia

Andrés Felipe Torres es el #104 del tarjetón a la Cámara por Antioquia de Colombia Justa Libres Foto: Archivo

¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?

Me cansé de ver los mismos con las mimas, de cómo muchos llegan al congreso no pensando en el país si no en cómo se van a repartir el país o a beneficiar a unos cuantos.

Colombia y Antioquia necesita una renovación, un liderazgo basado en el servicio, en el amor, lo nuestro, que realmente conozcan las problemáticas sociales y contribuyan a la solución, que tengan la capacidad de unir y no de dividir. Todo esto puedo aportar desde el Congreso.

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria o penal? De ser así, cuéntenos su caso.

Ninguna.

¿Cómo está financiando su campaña al Congreso?

Recursos propios, donaciones y voluntarios que se han unido por una causa.

De ser electo, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?

Una política pública diferenciada una para fortalecer a los emprendedores, otra para capacitar y desarrollar a la pequeña y media empresa, fortaleceré en Antioquia la inclusión laboral digital, más empleo, más ingresos para los jóvenes, para las madres cabeza de familia, para el adulto mayor y personas en condición de discapacidad; el empleo bien remunerado es la mejor política pública para el desarrollo social.

A su criterio, ¿cuáles son los principales problemas de Colombia y cómo solucionarlos?

La corrupción es el principal cáncer en Colombia.

¿Realizaría alguna modificación al Acuerdo de Paz? ¿Cuál y por qué?

No, a pesar de si estoy o no de acuerdo, considero que debemos honrar los acuerdos y cumplir con lo pactado.

¿Está de acuerdo en que el Gobierno adelante diálogos de paz con el Eln? ¿Por qué?

No, no se puede negociar con narcoterroristas, está demostrado que los acuerdos no garantizan la paz. La paz no se consigue firmado un acuerdo, debe haber voluntad y acciones reales y honestas, las personas que han cometido crímenes deben pagar pedir perdón y restituir su mal actuar.

¿Qué posición tiene sobre la legalización de las drogas?

No estoy de acuerdo, considero que, aunque en Colombia está permitida la dosis mínima, la legalización del consumo de drogas puede significar una mayor disminución de la percepción de riesgo en los adolescentes y jóvenes; el aumento en el número de adictos y en el costo de su atención integral, la generalización de una actitud permisiva de la sociedad hacia el consumo de drogas y otras conductas no es el camino

¿Ampliaría los derechos sobre aborto y eutanasia que ya contempla la Corte Constitucional bajo jurisprudencia?

Una persona muere cuando su corazón deja de latir, entonces ¿por qué razón no consideramos que una persona vive cuando su corazón empieza a latir? No promovería la muerte, la vida es un derecho, no estoy de acuerdo con el pronunciamiento de la corte, por el contrario, promoveré un referendo para que en Colombia se prohíba el aborto.

Hay muchos obstáculos para que funcionarios cumplan las sentencias de la Corte Constitucional sobre derechos de personas LGBT+ y parejas del mismo sexo. ¿Qué acciones impulsaría para acabarlos?

Debemos ponerle límite a la autoridad de la Corte, hay competencias que tiene el Congreso y debemos ser responsables en cumplir y ser diligentes en el cumplimiento la Constitución

¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta? ¿Por qué?

Las iglesias ya pagan algunos impuestos, si se quiere cobrar la renta se deberá cambiar el régimen tributario y todas las organizaciones sin ánimo de lucro, fundaciones, ONG estarían obligadas a pagar el impuesto de renta. No estoy de acuerdo, soy un testigo de labor social tan grande y que llega a lugares en donde ni siquiera el Estado podría llegar.

¿Estaría de acuerdo con una reforma a la Policía? Y, en esa línea, ¿cree que debe acabarse el Esmad?

Creo que debemos profesionalizar a nuestra Policía Nacional. Al que quiera acabar el Esmad, en algún momento deberá volverlo a crear, debemos crecer en capacitación y formación integral, todo mi respaldo a nuestra fuerza pública y sus familias.

¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?

Debemos educar en valores a nuestras niñas, es necesario exigir una cultura de igualdad en el trabajo y en el ejercicio de los derechos políticos.

¿Qué propone para reformar la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes y lograr resultados tangibles en su labor?

La Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes debería acabarse. Es inoperante y no entrega resultados, además no tiene recursos.

La corrupción es un problema de primer orden en el país: entre 2018 y 2021, según Invamer Poll, el porcentaje de personas que considera que es un asunto que está empeorando pasó del 71 % al 90 %. ¿Cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?

Voy a promover la cárceles agrícolas productivas, para que los corruptos paguen sus penas produciendo y devolviendo al país hasta siete veces lo que robaron. Aumento de penas y no más casa por cárcel para los Corruptos, debemos descentralizar la contratación a cargo del estado.

Se hace necesario una reforma a la justicia, aumento de jueces, aumento de penas y no más casa por cárcel.

Debemos de estar fortalecer principios y valores en nuestra educación para cuidar y fortalecer el corazón y el pensamiento de nuestras futuras generaciones.

Tres de cada cuatro colombianos, según Invamer Poll, tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa imagen negativa?

Trabajaré con honradez, disciplina y compromiso. También rendiré cuentas sobre mis actividades legislativas y en región cada 3 meses.

¿Propondría desde su posición de congresista un acercamiento diplomático y comercial con Venezuela con miras a restaurar las relaciones entre ambos países?

No lo propondría, no estoy de acuerdo en tener relaciones con un gobierno dictatorial, enemigo de la democracia, enemigo de las empresas y amigo de grupos narcotraficantes que tiene sumido a su propio pueblo en la inestabilidad social y económica.

¿Cuáles son los principales problemas de la región que pretende representar y cómo solucionarlos?

Más que problemas tenemos grandes oportunidades, Antioquia tiene 125 municipios, 9 subregiones, unas con necesidades diferentes a otras, pero debemos seguir trabajando por la recuperación económica, fortalecer la pequeña y mediana empresa, fortalecer el agro y el turismo, inversión en infraestructura, vías terciarias, la segunda pista del aeropuerto, el puerto de Urabá, el tren de cercanías, Hidroituango, el túnel de Toyo entre otros. Vamos a aumentar la conectividad en nuestros municipios para que los antioqueños tengan la posibilidad de tener acceso a la educación virtual y el bilingüismo.

