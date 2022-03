A Quemarropa con Andrés Prieto, candidato a la Cámara por Bogotá

Andrés Prieto es candidato a la Cámara de Bogotá, por el Nuevo Liberalismo. Tiene el número 116 en el tarjetón. Foto: Cortesía

¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?

Quiero dejarle un mejor país a mis hijos. Que les guste vivir en Colombia, y que no lo vean como el plan B.

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria o penal? De ser así, cuéntenos su caso.

Sí, tuve un jefe arbitrario que me pidió la renuncia, y, como me negué, recurrió a dos procesos disciplinarios. Uno por un derecho de petición que recibí vencido, y que además había contestado en otra instancia. Otro, por supuestamente no cumplir mi horario de trabajo, lo cual no era cierto.

¿Cómo está financiando su campaña al Congreso?

En contravía con lo que se ve usualmente en una campaña al Congreso, la mía se está haciendo con un limitado despliegue de recursos financieros y son recursos propios.

De ser electo, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?

Tengo dos proyectos principales: el primero es el de promover la implementación de la Ley Estatutaria en Salud (1751 de 2015) porque es una buena Ley, pero no ha tenido el desarrollo que se merece. El segundo, se orientará a generar herramientas efectivas para mejorar la implementación de los mayores proyectos de inversión del país.

A su criterio ¿cuáles son los principales problemas de Colombia y cómo solucionarlos?

Tenemos muchos problemas, y como congresista veo muy complicado darles solución a todos. Como decía mi madre, “el que mucho abarca, poco aprieta”. Por esa razón quiero enfocar mis esfuerzos en dos sentidos, por un lado, la recuperación económica debe tener prioridad, para eso el Estado debe hacer inversiones en infraestructura para jalonar el desarrollo nacional, por esa razón parte de mi aporte será en temas de infraestructura. Por otro lado, debemos darle un impulso a nuestro sistema de salud, implementando la Ley Estatutaria (1751 de 2015), y exigiendo que los operadores de salud hagan un esfuerzo importante en pro de la salud mental de los colombianos. Este tema es prioritario y lo tenemos desatendido.

¿Realizaría alguna modificación al Acuerdo de Paz? ¿cuál y por qué?

No. Apoyaré su continuación y el fortalecimiento de su implementación.

¿Está de acuerdo en que el Gobierno adelante diálogos de paz con el Eln? ¿por qué?

Sí, sobre la base de las lecciones aprendidas de procesos anteriores. La paz debe ser prioridad.

¿Qué posición tiene sobre la legalización de las drogas?

Estoy a favor, no solo es una posición personal, sino también de partido.

¿Ampliaría los derechos sobre aborto y eutanasia que ya contempla la Corte Constitucional bajo jurisprudencia?

El Congreso está en deuda con los colombianos. La Corte se les adelantó y los puso contra las cuerdas. Debemos trabajar en esos temas, así nuestras posiciones personales deban cuestionarse.

Hay muchos obstáculos para que funcionarios cumplan las sentencias de la Corte Constitucional sobre derechos de personas LGBT+ y parejas del mismo sexo. ¿Qué acciones impulsaría para acabarlos?

Primero, creo que este tema es más cultural que legal, las normas están ahí, las parejas del mismo sexo se pueden casar y con repercusión en temas sucesoriales o prestacionales; pueden adoptar, etc. Lo que pasa es que algunas personas les están restringiendo el disfrute pleno de esos derechos, basados en creencias culturales y no basados en derecho. Impulsaría más la inclusión a través de la educación o la cultura. Como dice un amigo mío, el género que debemos defender es el género humano.

¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta? ¿por qué?

En parte, si las iglesias están desarrollando actividades lucrativas, presentándose en convocatorias a contratos (privadas o estatales), etc, deben declarar renta por esas actividades. También creo que deben registrar sus estados financieros ante la DIAN.

¿Estaría de acuerdo con una reforma a la Policía? Y, en esa línea, ¿cree que debe acabarse el Esmad?

Sí. Pienso en una reforma que permita fortalecer la capacidad institucional de la Policía, pero también su legitimidad. Lo anterior implica avanzar en reforzar paralelamente la perspectiva de los derechos humanos dentro de su cultura organizacional, fortalecer una perspectiva de gestión basada en la prevención y colaboración, y menos en la confrontación con la ciudadanía. En este contexto, no creo que necesariamente deba acabarse el ESMAD, pero sí es necesario repensar su papel. Por eso quiero impulsar desde el Congreso la tarea de replantear o profundizar la nueva Ley de Seguridad Ciudadana que actualmente tiene un carácter principalmente punitivo.

¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?

Al igual que con el caso de otros colectivos de personas, todavía hoy en Colombia las mujeres enfrentan escenarios de desigualdad. No estoy seguro de si la equidad la vamos a lograr a punta de leyes. Sin embargo, las iniciativas legislativas que puedan, desde la educación, ayudar a generar cambios en la cultura y empoderar a las mujeres, son herramientas fundamentales.

¿Qué propone para reformar la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes y lograr resultados tangibles en su labor?

Si de mí dependiera, la eliminaría. No tiene sentido que un órgano eminentemente político siga ejerciendo funciones judiciales con relación a aforados. Las funciones judiciales con relación a los aforados deben poderse ejercer con mayor independencia y lejos de intereses políticos. Debe repensarse este tema enteramente a través de una reforma a la justicia.

La corrupción es un problema de primer orden en el país: entre 2018 y 2021, según Invamer Poll, el porcentaje de personas que considera que es un asunto que está empeorando pasó del 71 % al 90 %. ¿Cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?

Una de mis propuestas es la de hacerle control político a los grandes proyectos de infraestructura. El Ejecutivo está acostumbrado a creer que ejecutar es firmar contratos, y yo creo que ejecutar es hacer que lo que se inicie, se termine. En la medida en que las entidades ejecutoras sepan que alguien está pendiente del día a día de la ejecución y del seguimiento de los proyectos, las cosas cambiarán. Necesitamos continuidad en esta labor, pero también participar proactivamente cuando se presenten diferencias entre contratantes y contratistas en el desarrollo de obras.

Tres de cada cuatro colombianos, según Invamer Poll, tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa imagen negativa?

Como representante a la Cámara daré todo de mí para trabajar en favor de todos los colombianos y no de intereses particulares. Además, creo que también será fundamental promover iniciativas que permitan generar cambios institucionales: Eliminar privilegios, tener un mayor control sobre la gestión, mejorar la rendición de cuentas. El trabajo en el Congreso debe entenderse como un servicio al país, no como un privilegio para unos pocos. Lideraré con el ejemplo, como lo he hecho siempre.

¿Propondría desde su posición de congresista un acercamiento diplomático y comercial con Venezuela con miras a restaurar las relaciones entre ambos países?

Se necesita, pero no a costa de nuestra soberanía. Lo necesitamos de los dos lados de la frontera.

¿Cuáles son los principales problemas de la región que pretende representar y cómo solucionarlos?

En Bogotá tenemos unos serios problemas de salud mental que no dan espera. Mediante la reglamentación de la Ley Estatutaria en Salud lograremos que el tema tenga la relevancia necesaria. Los efectos los estamos viendo en nuestro día a día, no es posible que las cifras de violencia intrafamiliar sigan subiendo, que los días de la madre sean los más violentos del año, que sigamos perdiendo vecinos, amigos a o familiares en riñas sin sentido. Todos estos son factores que reflejan una necesidad imperiosa de enfrentar la salud mental como un objetivo de nuestra sociedad.

