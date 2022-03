A Quemarropa con Carolina Arbeláez, candidata a la Cámara por Cambio Radical

Carolina Arbeláez encabeza la lista de Cambio Radical a la Cámara por Bogotá. Foto: Archivo

¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?

Ser la voz y la representación de los ciudadanos que estamos cansados del desgobierno en Bogotá. Seguir en la defensa de la ciudad como lo hice desde el Concejo. Siendo concejal sentí un vacío porque desde la Cámara el silencio de algunos representantes por Bogotá en temas de ciudad como el decreto del POT de Claudia López fue evidente. La competencia del cabildo tiene un límite, por eso quiero desde el Congreso trabajar por una verdadera reactivación económica y social.

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria o penal? De ser así, cuéntenos su caso.

No. En mi trayectoria en el sector público, por más de 10 años, jamás he tenido ningún tipo de investigación penal, disciplinaria ni fiscal.

¿Cómo está financiando su campaña al Congreso?

Con recursos asignados por el partido, recursos propios y donaciones de personas naturales y jurídicas que se han unido a esta causa de la defensa por Bogotá.

De ser electa, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?

Tengo varias prioridades. El adulto mayor, que necesita ser mirado con dignidad y respeto. Quiero proponer la creación de una entidad que se encargue de su bienestar y calidad de vida. Actualmente, 2 millones de adultos mayores no cuentan con una pensión, en el 2050 serán 9 millones.

Trabajar para que la oferta de educación superior llegue a madres cabezas de familia y jóvenes a través de la virtualidad y que así puedan tener oportunidades de estar en el mercado laboral.

A su criterio ¿cuáles son los principales problemas de Colombia y cómo solucionarlos?

La desigualdad, la pobreza, la inseguridad, la violencia, el populismo y la corrupción. Educación con cobertura, ya que esta es un arma poderosa para vencer la desigualdad. Lograr aprobar las reformas urgentes y estructurales que necesita el país para abordar de fondo los problemas económicos y sociales. Eliminar las cuotas clientelistas y dignificar la política, simplificar el Estado.

¿Realizaría alguna modificación al Acuerdo de Paz? ¿Cuál y por qué?

Hice campaña por la paz y soy una convencida que Colombia necesita reconciliación y un debate de ideas. Desafortunadamente, la reparación a las víctimas no ha avanzado, por eso, hay que implementar el acuerdo y buscar celeridad en los procesos de verdad, justicia, reparación y no repetición. Hoy, los que tuvieron el beneficio de tener una curul en el Congreso no han sido capaces de contar la verdad y reparar a sus víctimas.

¿Está de acuerdo en que el Gobierno adelante diálogos de paz con el Eln? ¿Por qué?

La paz siempre será bienvenida, pero no al precio que quieren estos terroristas, no pueden seguir haciendo atentados, secuestrando, ni usando a niños como escudo de combate. Hoy lo que está pasando en Arauca es la radiografía de cómo parte del territorio sigue sumergido en la violencia por culpa de estos grupos armados.

¿Qué posición tiene sobre la legalización de las drogas?

El tema es mucho más complejo de lo que parece; la legalización de la droga no se puede abordar de forma unilateral, recordemos que Colombia ha firmado con organismos internacionales unos compromisos en la lucha contra los estupefacientes. Adicional a eso, más de 30.000 presos condenados por narcotráfico, quedarían libres, se eliminarían del Código Penal todos los delitos relacionados y lo más grave, se tendrían que devolver todos los bienes que están en extinción de dominio por lavado de activos. La droga no es solo la marihuana, sino todas esas sustancias psicoactivas que están destruyendo a nuestra juventud. Desde el Congreso vamos a tener que abordar este debate para, sobre todo regular el consumo de cannabis protegiendo los entornos escolares, deportivos y de esparcimiento familiar.

¿Ampliaría los derechos sobre aborto y eutanasia que ya contempla la Corte Constitucional bajo jurisprudencia?

Soy una mujer que defiende la libertad de morir dignamente. En cuanto al aborto, considero que un fallo que decide sobre la vida de un ser humano indefenso, en una etapa de gestación avanzada como son las 24 semanas y pone en riesgo la vida de la madre, es excesivo.

Hay muchos obstáculos para que funcionarios cumplan las sentencias de la Corte Constitucional sobre derechos de personas LGBT+ y parejas del mismo sexo. ¿Qué acciones impulsaría para acabarlos?

Estos derechos se tienen que garantizar, de ahí la importancia de generar escenarios de diálogo, pedagogía y campañas de sensibilización e inclusión en entidades públicas y privadas.

¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta? ¿Por qué?

Hay que involucrar a las iglesias en la economía del país y su sistema productivo aportando a través de cargas tributarias o a través proyectos sociales y educativos.

¿Estaría de acuerdo con una reforma a la Policía? Y, en esa línea, ¿cree que debe acabarse el Esmad?

En mis recorridos, lo que logro percibir es que los ciudadanos reclaman mayor pie de fuerza, por eso necesitamos policías que nos defiendan y un Esmad atendiendo y restableciendo el orden público cuando sea necesario. Aquí el gran reto será defender la institucionalidad, logrando las reformas estructurales que se necesitan para que la policía y el Esmad velen y garanticen el cumplimiento de los derechos humanos, pero que en ese mismo sentido reciban el trato digno que en el cumplimiento de su deber merecen.

¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?

Hoy, el 52 % de las madres son mujeres cabezas de familia que desafortunadamente deben abandonar sus estudios para trabajar y sacar adelante a sus hijos; por eso, en esta nueva normalidad en la que las herramientas digitales y tecnológicas nos permiten romper las barreras de acceso y cobertura, debemos lograr profesionalizar a nuestras mujeres mediante una oferta educativa de educación superior virtual desde sus hogares mientras cuidan a sus hijos.

¿Qué propone para reformar la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes y lograr resultados tangibles en su labor?

Aplicación del principio de celeridad, control y seguimiento como mecanismos garantistas frente a los procesos.

La corrupción es un problema de primer orden en el país: entre 2018 y 2021, según Invamer Poll, el porcentaje de personas que considera que es un asunto que está empeorando pasó del 71 % al 90 %. ¿Cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?

Muchos sectores políticos se han adueñado de las banderas anticorrupción, pero no han hecho nada y siguen actuando con las mismas prácticas nombrando y adjudicando contratos a familiares y amigos. Por eso hay que atacar la corrupción con hechos y no con populismo, implementando pliegos tipo para la contratación estatal y el uso de nuevas herramientas tecnológicas para identificar a funcionarios públicos y a particulares involucrados en hechos de corrupción.

Tres de cada cuatro colombianos, según Invamer Poll, tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa imagen negativa?

Dignificar la política. Hoy los ciudadanos no confían en los políticos, por eventos como la consulta anticorrupción que promovió Claudia López siendo senadora, donde los colombianos pagamos 310 mil millones de pesos para seguir haciendo lo mismo; gobernar con y para los amigos. Cambiar la percepción del Congreso se logra con trabajo, sacando adelante las reformas estructurales que necesita el país y llevando el Congreso a la calle para generar confianza en la gente y aumentar la participación ciudadana.

¿Propondría desde su posición de congresista un acercamiento diplomático y comercial con Venezuela con miras a restaurar las relaciones entre ambos países?

No comparto la dictadura que algunos sectores políticos apoyan, promueven y quieren replicar. Sin embargo, soy consciente que debemos mejorar las relaciones fronterizas y comerciales entre los dos estados.

¿Cuáles son los principales problemas de la región que pretende representar y cómo solucionarlos?

Abastecimiento, seguridad y movilidad. Lograr una política de auto-abastecimiento, legislar para el campesino, aumentar la inversión en infraestructura para mejorar la cadena logística y ser competitivos. En temas de seguridad, hay que fortalecer los planes de articulación entre el Gobierno Nacional, distrital, local, la Fiscalía y la fuerza pública y en temas de movilidad toca defender los proyectos viales como el de la ALO Norte, que eliminó Claudia López del POT, y que son de vital importancia para conectar a Bogotá con la región.

