A Quemarropa con Catherine Juvinao, candidata a al Cámara por Bogotá

¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?

Mi principal motivación es impulsar cambios dentro del Congreso para acabar con la vagancia. Hace cinco años inicié un proyecto que ha definido mi vida: una veeduría al Congreso llamada “Trabajen Vagos”. Desde allí revelamos la primera investigación sobre ausentismo parlamentario y hace unos días publicamos una investigación sobre los más vagos dentro del Congreso. Esta experiencia me permitió entender que la forma de cambiar realmente esta vagancia dentro del Congreso es desde adentro.

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria o penal? De ser así, cuéntenos su caso.

No, ninguna.

¿Cómo está financiando su campaña al Congreso?

Realmente mi campaña tiene muy pocos recursos, al punto de que no tenemos sede, por lo que hemos tenido que recurrir a recaudación de fondos, a mis propios ahorros y a aportes del partido.

De ser electo, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?

Mi principal proyecto es una reforma política integral dentro del Congreso para acabar con la vagancia. Esta reforma consta de cuatro ejes: (i) busca que ser congresista no sea un privilegio; (ii) darle fin a las vacas sagradas que nunca pueden ser juzgados; (iii) acabar con la práctica perversa de taparse los unos con los otros, para evitar ser investigados o sancionados; y, (iv) promover un control social eficaz, por medio de una mayor transparencia y rendición de cuentas.

A su criterio ¿cuáles son los principales problemas de Colombia y cómo solucionarlos?

Según la encuesta Invamer, desempleo y corrupción son los principales problemas. Y yo agregaría la desigualdad, la pobreza, la falta de educación, la conectividad y la violación de derechos humanos.

Para enfrentar esto, haré un control político serio e impulsaré reformas y políticas importantes. Empezaré por promover una reforma del Congreso para sacar la corrupción y vagabundería en su interior; además, entre otros, impulsaré medidas para la generación de empleo y mejorar la financiación de la educación superior.

¿Realizaría alguna modificación al Acuerdo de Paz? ¿cuál y por qué?

Ninguna. Es necesario garantizar su implementación, lo cual me comprometo a respaldar. Si bien el Gobierno se presenta ante la comunidad internacional como aquel que más ha logrado por la paz, la misma Corte Constitucional aseguró que este Gobierno y sus instituciones no estaban cumpliendo de buena fe el Acuerdo de Paz en materia de garantías de seguridad, algo fundamental, si se quiere lograr superar el espiral de violencia en el que ha estado inmerso Colombia durante todos estos años.

¿Está de acuerdo en que el Gobierno adelante diálogos de paz con el Eln? ¿por qué?

Es necesario que se adelanten diálogos de paz con el Eln, siempre que se evidencien reales intenciones de diálogo por parte de ellos. Y no, el paro armado de los últimos días no es una muestra de intención de diálogo, sino todo lo contrario y lo rechazo contundentemente. Soy de las que cree que un conflicto armado no se logra resolver únicamente por medio de las armas y la guerra, sino por medio de negociaciones entre todos los actores involucrados.

¿Qué posición tiene sobre la legalización de las drogas?

Estoy de acuerdo únicamente con la legalización de la marihuana recreativa y la regulación del uso de la hoja de coca.

La legalización de la marihuana recreativa no es una novedad en el mundo e incluso es una medida positiva, porque reduce la actividad delictiva asociada y permite que el Estado tenga un mayor control de su producción y que adquiera mayores ingresos por su comercialización.

¿Ampliaría los derechos sobre aborto y eutanasia que ya contempla la Corte Constitucional bajo jurisprudencia?

Hay que reglamentar vía ley una política de eutanasia y de interrupción voluntaria del embarazo.

Con el reciente fallo en materia de aborto promoveré que se reglamente una política integral que garantice los derechos de la mujer en la decisión que opte, ya sea interrumpir su embarazo o tomar la decisión de ser madre.

Es inaceptable que el Congreso no legisle sobre ciertas materias y tenga la Corte Constitucional que adoptar estas decisiones.

Hay muchos obstáculos para que funcionarios cumplan las sentencias de la Corte Constitucional sobre derechos de personas LGBT+ y parejas del mismo sexo. ¿Qué acciones impulsaría para acabarlos?

Hay que promover la aplicación del Plan de Acción de la Política Pública LGBTI+ que, entre otras cosas, promueve la educación y capacitación en temas de género y LGBT+ en todas las instancias nacionales y territoriales.

Asimismo, se deben endurecer y agilizar los mecanismos de desacato judicial, junto con nuevas medidas de persuasión. Y haré un control político estricto a los funcionarios y directivos que tengan a cargo la aplicación de los derechos reconocidos en estas decisiones judiciales

¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta? ¿por qué?

Sí. Si bien ya asumen pagos por IVA y retención en la fuente, debe estudiarse la posibilidad de gravar con otros impuestos a las iglesias y cultos religiosos, los cuales deben tener tarifas diferenciales para las que realizan obras sociales y educativas.

Y con esto no desconozco el papel y rol histórico que ha tenido la Iglesia en Colombia, pero no por ello el Estado debe dejar de lado una gran fuente de ingresos y recaudo.

¿Estaría de acuerdo con una reforma a la Policía? Y, en esa línea, ¿cree que debe acabarse el Esmad?

Estoy de acuerdo con reformar la Policía, pues tiene que cambiar su doctrina y visión con respecto a la ciudadanía. Tienen que hacerse grandes cambios en su interior para que la institución de la Policía no sea vista como aquella que violenta a la ciudadanía y queda impune por ello. Sin embargo, no estoy de acuerdo con acabar con el Esmad, sino también reformarlo. Si se elimina el Esmad, otro cuerpo policial asumirá su labor y probablemente sea mucho peor.

¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?

La clave está en la educación ciudadana, no es suficiente obligar a una institución a contratar a más mujeres, si ellas no estarán seguras en ese ambiente o si van a ser menospreciadas en sus labores. Por esto, hay que impulsar los Consejos Locales de la Política Pública, instancias de participación y convivencia en donde se traten temas de la política pública de la mujer, con la finalidad de disminuir la discriminación y afianzar la integración la población.

¿Qué propone para reformar la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes y lograr resultados tangibles en su labor?

Dentro de mi propuesta de reforma anti-vagos contemplo la necesidad de eliminar la Comisión de Investigación y Acusación, pues terminó siendo una comisión de absoluciones. Con ello, se crearía una nueva instancia dentro del legislativo encargada de investigar, acusar y sancionar únicamente al Presidente. Así, mantendría el Congreso el antejuicio político de forma muy regulada, pero no podría adelantar procesos por delitos y faltas disciplinarias contra el resto de altos funcionarios del Estado.

La corrupción es un problema de primer orden en el país: entre 2018 y 2021, según Invamer Poll, el porcentaje de personas que considera que es un asunto que está empeorando pasó del 71 % al 90 %. ¿Cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?

Además de hacer un fuerte control político a varias entidades como la UNP, yo propongo tres cosas: (i) reformar a los entes de control, para que sean totalmente técnicos y no tengan influencia política en su elección y desempeño; (ii) eliminar el Consejo Nacional Electoral, para establecer un tribunal independiente que realmente le haga frente a la corrupción electoral; (iii) reglamentar la protección a quien denuncia casos de corrupción, porque denunciar la corrupción en el país es arriesgar la vida.

Tres de cada cuatro colombianos, según Invamer Poll, tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa imagen negativa?

La imagen desfavorable del Congreso se mejora si dejan de ser vagos y corruptos. Hay congresistas muy buenos, pero también los hay muy malos, ya sea porque no asisten, porque no votan o porque simplemente presentan proyectos sólo por estadísticas. Y lograr esto no sólo parte por un compromiso y convicción personal, sino por implementar cambios reales. Mi propuesta de reforma anti-vagos es eso, un avance en la eliminación y reducción de aquellos incentivos perversos que les permite ser vagos.

¿Propondría desde su posición de congresista un acercamiento diplomático y comercial con Venezuela con miras a restaurar las relaciones entre ambos países?

Estoy de acuerdo con ello. La economía venezolana es inestable y existen muchos obstáculos entre los dos países, por lo que inevitablemente nos afecta esta situación por ser frontera, tanto al Estado como a los habitantes de las ciudades fronterizas cuyas actividades comerciales se han visto afectadas. Además, en el escenario geopolítico actual, no es prudente que Colombia tenga una política exterior tan agresiva hacia Venezuela, pues es importante evitar cualquier tipo de conflicto regional.

¿Cuáles son los principales problemas de la región que pretende representar y cómo solucionarlos?

Según la encuesta #miVozmiCiudad, seguridad y empleo son los principales problemas de Bogotá.

En seguridad, promoveré la mejora de la educación superior y el empleo juvenil: buscaré mejorar la investigación de la Policía y descongestionar las fiscalías y juzgados; y, fortaleceré la política de seguridad de biciusuarios, con énfasis en la mujer biciusuaria.

En empleo, buscaré facilitar financiación a las MiPymes, en especial proyectos de jóvenes y mujeres, y ampliar la oferta para su formación y acceso real al trabajo.

