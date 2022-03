A Quemarropa con Clara Lucía Sandoval, candidata a la Cámara por Bogotá

Clara Lucía Sandoval es candidata a la Cámara de Bogotá por el Partido Liberal. Tiene el número 112 en el tarjetón. Foto: Cortesía

¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?

Soy Clara Lucía Sandoval y desde la Cámara de Representantes quiero ser una voz clara por Bogotá. Una voz por la libertad de sentirnos seguros en la calle, en Transmilenio, en el carro o en cualquier sitio. Una voz por la libertad de educar a los hijos, de emprender, de creer, de soñar. Una voz por la libertad de trabajar. Una voz contra el populismo y el mal gobierno. Una voz contra el maltrato animal.

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria o penal? De ser así, cuéntenos su caso.

No he tenido ninguna investigación, ni como directora del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal. Nunca tuve una investigación, ni fiscal, ni disciplinaria o penal.

¿Cómo está financiando su campaña al Congreso?

Recursos propios y donaciones.

De ser electo, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?

Mi principal labor desde el Congreso será hacer control político, no solo al Gobierno Nacional, sino a la alcaldesa de Bogotá, para que les responda a los ciudadanos por su pésima gestión, su desgobierno y el grave problema de inseguridad que afecta, no solo a los bogotanos, sino que ya se convirtió en un asunto nacional.

A su criterio ¿cuáles son los principales problemas de Colombia y cómo solucionarlos?

Seguridad, existen muchas leyes para garantizarla, pero se quedan en el papel. Desde el Congreso voy a liderar un fuerte control político y llamar a los responsables, ¡para que las cumplan!

Economía, se deben bajar los impuestos a los empresarios (que generan el 90% del empleo) y a los ciudadanos de a pie, yo creo que las personas son más eficientes gastando y manejando su dinero, por eso entre más dinero tengan las personas en sus bolsillos mejora la economía.

¿Realizaría alguna modificación al Acuerdo de Paz? ¿cuál y por qué?

Es lamentable ver que, hasta el momento, no se han emitido sentencias, y pareciera que los victimarios van a quedar impunes.

Las modificaciones son necesarias. El mismo expresidente Santos ha hablado de esto. Desde el Congreso debemos trabajar en ese sentido, revisar el funcionamiento de la JEP, para que los colombianos que fueron víctimas de las Farc puedan recibir la reparación. Así mismo, la verdad de los crímenes cometidos por esta guerrilla, y sobre todo garantizarles su anhelo de justicia.

¿Está de acuerdo en que el Gobierno adelante diálogos de paz con el Eln? ¿por qué?

No estoy de acuerdo, porque está demostrado que los violentos no usan vías legítimas en sus actuaciones, están acostumbrados a las vías de hecho. Por lo tanto, como hemos visto, los diálogos son infructuosos, y por el contrario, someten a Colombia a nuevos actos que generan terror y amenazan la paz.

¿Qué posición tiene sobre la legalización de las drogas?

No estoy de acuerdo. Legalizar las drogas es coartar la libertad de nuestros niños y jóvenes, ya que estas les imponen cadenas para su libre desarrollo, no podemos abrir esta puerta. Sobre este tema hay muchos mitos y mentiras, que hacen parecer a las drogas como inofensivas, incluso que podrían traer beneficios económicos. Yo voy a ir al Congreso a defender a nuestros niños y jóvenes, de este gran peligro.

¿Ampliaría los derechos sobre aborto y eutanasia que ya contempla la Corte Constitucional bajo jurisprudencia?

Yo soy una defensora de la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Por eso estamos liderando junto a Sara Castellanos el referendo por la vida, con el cual garantizaremos que el derecho a la vida sea inviolable desde la concepción. El aborto es la peor de las violencias y la máxima expresión de la injusticia sobre los más débiles, es matar a un ser vivo, que siente y, por otro lado, la eutanasia legal es un suicidio asistido.

Hay muchos obstáculos para que funcionarios cumplan las sentencias de la Corte Constitucional sobre derechos de personas LGBT+ y parejas del mismo sexo. ¿Qué acciones impulsaría para acabarlos?

Sería bueno saber de algún caso con un funcionario actuando de esta manera. Ante la vulneración de derechos de los ciudadanos, se deben acudir a los mecanismos jurídicos para su protección.

¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta? ¿por qué?

Absolutamente no, lo que necesitamos es disminuir los impuestos, no crear nuevos, los que promueven impuestos, atacan la libertad, en este caso la libertad de creer. Este impuesto de renta tiene un error conceptual, que no tienen claro los que lo proponen. Los ingresos de las iglesias provienen de limosnas y donaciones del dinero de personas naturales y jurídicas, que en su momento ya han pagado impuestos, es decir, se gravarían dos veces los ingresos de las personas.

¿Estaría de acuerdo con una reforma a la Policía? Y, en esa línea, ¿cree que debe acabarse el Esmad?

No se puede recuperar la seguridad si la gente considera que las instituciones (Policía) y los delincuentes tienen el mismo estatus. Cuando se habla de reforma, algunos hablan de disminuir los recursos para la seguridad, o incluso acabar con el Esmad, pero nosotros creemos que la Policía debe mejorarse y fortalecerse, para que haya más seguridad en el país y se supla entre otros la ausencia de pie de fuerza en las ciudades.

¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?

Yo quiero ser una voz por las mujeres desde el Congreso, mi propuesta es trabajar para que sean libres para trabajar, emprender y prosperar, ellas deben contar con todas las garantías para crear empresa, para acceder a empleos en todos los sectores económicos y formarse en sectores económicos que tienen mayor remuneración.

Podemos hacer eso, dando mayor facilidad para acceder a créditos, menos impuestos y menos requisitos para crear empresa y generando más oportunidades para el emprendimiento.

¿Qué propone para reformar la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes y lograr resultados tangibles en su labor?

Este nuevo Congreso debe dar el debate, sobre quién investiga al presidente de la República, al fiscal General de la Nación y a los magistrados de las altas cortes. La comisión tiene un problema de origen, su diseño y concepción ha demostrado que no está generando los resultados que el país y nuestra democracia esperan. Esto podría abrir la posibilidad, para que se cree un tribunal que realmente adelante investigaciones y que juzgue a los aforados.

La corrupción es un problema de primer orden en el país: entre 2018 y 2021, según Invamer Poll, el porcentaje de personas que considera que es un asunto que está empeorando pasó del 71 % al 90 %. ¿Cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?

Necesitamos soluciones novedosas: la primera es entender que la corrupción se da por un incentivo económico, en la medida en que disminuyamos el tamaño del Estado y el gasto público, disminuiremos la corrupción. La segunda es usar y mejorar la tecnología para vigilar los recursos, por ejemplo, algo que debería cambiar, es cuando un ciudadano consulta la página del SECOP, no es nada útil, la información es muy plana, no tiene análisis, gráficas, no permite generar informes ni hacer filtros.

Tres de cada cuatro colombianos, según Invamer Poll, tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa imagen negativa?

Son innegables los hechos de corrupción de algunas personas que han sido congresistas, traicionando la confianza ciudadana, sin embargo, existen colombianos que queremos trabajar por una política con principios, sin corrupción y que los ciudadanos sientan que son verdaderamente representados.

Pero esto no solo se debe quedar en discurso, necesitamos hechos, por eso es necesario llevar a cabo una reducción del salario de los congresistas, eso daría un mensaje de cambio. ¡Yo seré una voz en contra de la corrupción!

¿Propondría desde su posición de congresista un acercamiento diplomático y comercial con Venezuela con miras a restaurar las relaciones entre ambos países?

La situación de nuestros hermanos venezolanos es sumamente grave, porque tienen a un dictador por presidente que vulnera todas sus libertades y los tiene sumidos en la completa miseria, esta situación nos ha traído afectaciones en temas de seguridad nacional y una crisis humanitaria. Como congresista estaría a favor de que se restauren las relaciones comerciales y diplomáticas, una vez se convoque a elecciones presidenciales libres, con todas las garantías para los partidos de oposición y los ciudadanos venezolanos.

¿Cuáles son los principales problemas de la región que pretende representar y cómo solucionarlos?

Bogotá tiene una fuerte ausencia de liderazgo por parte de la alcaldesa que se ve reflejado en la fuerte inseguridad, el caos, el desgobierno y el pesimismo que reina entre los ciudadanos que piden a gritos soluciones reales. Por eso quiero llegar a la Cámara para ser una voz clara en defensa de la libertad, los intereses y el bolsillo de los bogotanos, haciendo cumplir la ley, haciendo control político, y presentando las iniciativas que he mencionado en esta entrevista.

Nota del editor: ¿Es candidato al Senado o a la Cámara en las próximas elecciones? Lo invitamos a responder el cuestionario de A Quemarropa para que los lectores de El Espectador conozcan sus propuestas y posiciones frente a ciertos temas de interés nacional.

