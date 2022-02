A Quemarropa con Daniel Orozco, candidato a la Cámara por Centro Democrático

Daniel Orozco Caicedo #114 Foto: Cortesía

¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?

Devolverle la tranquilidad a los bogotanos con reformas legales que permitan recuperar la seguridad y redimir el orden.

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria o penal? De ser así, cuéntenos su caso.

No

¿Cómo está financiando su campaña al Congreso?

Recursos propios, de familia, préstamos, aportes de amigos y empresarios.

De ser electo, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?

Reforma del principio de proporcionalidad frente al crimen y el delito, tanto para la Fuerza Pública como para el ciudadano. La respuesta de la Fuerza Pública contra el crimen debe ser contundente no proporcional. Igualmente el ciudadano tiene derecho a la legítima defensa, a portar un arma legítimamente amparada por el Estado, para ejercer su derecho a la legítima defensa. Sin porte legal de armas el derecho a la legítima defensa está limitado.

A su criterio ¿cuáles son los principales problemas de Colombia y cómo solucionarlos?

El principal mal de Colombia es que la justicia se corrompió y no funciona. Justicia tardía no es justicia. Legislaremos para transformarla. No más privilegios para el crimen.

¿Realizaría alguna modificación al Acuerdo de Paz? ¿cuál y por qué?

Debe eliminarse la JEP. No más justicias especiales. La justicia debe ser igual para todos, sin privilegios y menos para el crimen.

¿Está de acuerdo en que el Gobierno adelante diálogos de paz con el Eln? ¿por qué?

No. Los diálogos con las FARC no redujeron la violencia. El Estado no puede volver a claudicar frente al terrorismo. Lo debe derrotar o debilitar militarmente al punto que se sometan a una entrega sin condiciones, ni privilegios.

¿Qué posición tiene sobre la legalización de las drogas?

No.

¿Ampliaría los derechos sobre aborto y eutanasia que ya contempla la Corte Constitucional bajo jurisprudencia?

No.

Hay muchos obstáculos para que funcionarios cumplan las sentencias de la Corte Constitucional sobre derechos de personas LGBT+ y parejas del mismo sexo. ¿Qué acciones impulsaría para acabarlos?

Las sentencias se deben cumplir. Para eso ya existen las acciones de cumplimiento a las que puede acudir la ciudadanía.

¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta? ¿por qué?

No. A la fe no se le pueden poner impuestos.

¿Estaría de acuerdo con una reforma a la Policía? Y, en esa línea, ¿cree que debe acabarse el Esmad?

La Policía debe fortalecerse, no debilitarse. Legislaré para transformar el principio de proporcionalidad. La respuesta de la fuerza pública contra el criminal debe ser contundente, no proporcional.

El Esmad continúa.

¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?

No estoy de acuerdo con la paridad. Los derechos de la mujer ya existen y cada quien con su esfuerzo individual puede acceder a posiciones. El género no puede dar privilegios adicionales.

¿Qué propone para reformar la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes y lograr resultados tangibles en su labor?

El problema no es la Comisión de acusaciones. Cuando hay voluntad política, se ha demostrado que funciona. El cartel de la toga fue desmantelado por esa corporación.

La corrupción es un problema de primer orden en el país: entre 2018 y 2021, según Invamer Poll, el porcentaje de personas que considera que es un asunto que está empeorando pasó del 71 % al 90 %. ¿Cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?

Debemos combatir, no solo la corrupción pública, sino también la corrupción privada. Esa que se colude para quedarse fraudulentamente con la contratación pública, es decir con los dineros de los colombianos. Debemos fortalecer la Superintendencia de Industria y Comercio, entidad encargada, junto con la fiscalía, de combatir ese delito.

Tres de cada cuatro colombianos, según Invamer Poll, tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa imagen negativa?

Trabajar juicioso y sin pausa, legislando, haciendo control político y gestión por las comunidades.

¿Propondría desde su posición de congresista un acercamiento diplomático y comercial con Venezuela con miras a restaurar las relaciones entre ambos países?

No. El régimen de Venezuela es una narcodictadura. Con el crimen no se negocia, ni se acuerda nada. El régimen debe caer mediante presión diplomática.

¿Cuáles son los principales problemas de la región que pretende representar y cómo solucionarlos?

La inseguridad, el desorden y la movilidad.

Sobre la inseguridad ya me referí. Fortalecimiento de la policía, transformación del principio de proporcionalidad frente al crimen y porte legal de armas para ejercer sin limitaciones el derecho a la legítima defensa.

Daré el debate para que no le tengamos miedo al desarrollo vial. Bogotá necesita más infraestructura vial, deprimidos, anillos viales y segundo pisos en las arterias y autopistas. No más restricciones a la movilidad. Daré el debate para lograrlo.

Si quiere conocer más del candidato visite sus redes sociales:

Instagram: https://www.instagram.com/danielorozcored/

Twitter: https://twitter.com/DanielOrozcoRed

Facebook: https://www.facebook.com/DanielOrozcoRed/

Nota del editor: ¿Es candidato al Senado o a la Cámara en las próximas elecciones? Lo invitamos a responder el cuestionario de A Quemarropa para que los lectores de El Espectador conozcan sus propuestas y posiciones frente a ciertos temas de interés nacional. Para conocer las condiciones sobre cómo participar, visite el siguiente link.