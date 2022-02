A Quemarropa con Diana Rodríguez, candidata a la Cámara de Bogotá

Diana Rodríguez es candidata a la Cámara de Bogotá por la Alianza Verde. Tiene el número 111 en el tarjetón. Foto: Cortesía

¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?

Mi motivación es lograr que el poder de una sea el poder de todas. Lograr representar las voces y las necesidades de las mujeres, trabajando por la igualdad de derechos. Si las mujeres estamos mejor, toda la sociedad lo estará. Llevo 15 años siendo servidora pública, estuve en el Gobierno, en la Alcaldía de Bogotá y en la Defensoría del Pueblo. Me he recorrido este país y la ciudad, conociendo la complejidad del conflicto, los retos en materia de seguridad y en la implementación del Acuerdo de Paz. También debo decir que me sentí inspirada y comprometida a darle continuidad al proyecto colectivo de transparencia y rigurosidad que han liderado Juanita Goebertus y Diego Laserna.

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria o penal? De ser así, cuéntenos su caso.

No.

De ser electa, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?

Mis propuestas giran sobre 3 ejes: (i) igualdad de derechos para las mujeres; (ii) seguridad y justicia en Bogotá; y (iii) asegurar la implementación del Acuerdo de Paz.

Como proyecto principal está el Sistema Nacional de Cuidado, el cual buscará articular la oferta en materia de servicios de cuidado (como guarderías o lavanderías comunitarias); generar incentivos para la formación de mujeres, especialmente en carreras de ciencia y tecnología; y beneficios para las empresas que aseguren su contratación.

A su criterio ¿cuáles son los principales problemas de Colombia y cómo solucionarlos?

1. La desigualdad, que afecta de manera desproporcionada a las mujeres. La llegada de la pandemia significó un retroceso de casi 10 años en materia laboral, económica y social. Necesitamos acciones concretas que, además de frenar el retroceso, aceleren el cierre en estas brechas.

2. La inseguridad ciudadana y la violencia territorial. Cada hora roban a 12 personas en Bogotá: 7 de cada 10 bogotanos tienen miedo al salir a la calle. Por su parte, en 2021, más de 72.000 personas fueron desplazadas forzosamente. Es urgente una Política Criminal coherente que garantice la priorización en materia de persecución y esclarecimiento de delitos como el homicidio, la violencia sexual o el crimen organizado, así como la adecuada implementación del Acuerdo de Paz.

3. La corrupción: las instituciones públicas pierden cada día más credibilidad, por ejemplo, el Congreso llegó al 87% de imagen desfavorable, esto afecta profundamente el funcionamiento del Estado.

¿Realizaría alguna modificación al Acuerdo de Paz? ¿cuál y por qué?

Más que reformas, necesitamos que el Acuerdo se cumpla. Al ritmo de este Gobierno vamos a necesitar 26 años para cumplirlo. Es urgente un Congreso y un presidente que le apuesten a la paz.

¿Está de acuerdo en que el Gobierno adelante diálogos de paz con el Eln? ¿por qué?

Completamente de acuerdo. Es prioritario trabajar para frenar esta tercera ola de violencia a la cual se enfrenta el país. La situación que se vive en Arauca, por ejemplo, debe resolverse de raíz, debemos recuperar el control sobre la frontera con Venezuela y las relaciones diplomáticas.

¿Cuál es su posición en temas como la legalización de las drogas, el aborto y la eutanasia?

Celebro la decisión de la Corte de despenalizar el aborto y considero que este debe acompañarse con un trabajo legislativo que cree una política integral de educación sexual en colegios y universidades, acceso gratuito y universal a métodos de planificación, un sistema de salud que no obstaculice los procedimientos.

El consumo debe abordarse con un enfoque de salud pública, el cultivo de drogas ilícitas no se va a acabar con erradicaciones forzosas. Necesitamos políticas serías para que los campesinos tengan oportunidades de cultivar y vender productos del campo colombiano.

En cuanto a la eutanasia creo en la protección del derecho fundamental a morir dignamente, como lo plantea la corte constitucional.

¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta? ¿por qué?

Sí, es importante que, además de los enormes beneficios para las comunidades, sean más solidarias con la tributación.

¿Estaría de acuerdo con una reforma a la Policía? Y, en esa línea, ¿cree que debe acabarse el Esmad?

Una de mis principales propuestas es la reforma a la Policía. Mi experiencia de cinco años formando militares y policías en materia de derechos humanos me permite afirmar con certeza que se requiere una reforma que asegure fortalecimiento institucional que incluya: revisar y robustecer los estándares de incorporación, instrucción y formación. Necesitamos una policía más efectiva, más humana y cercana a la ciudadanía.

¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?

1. La creación del Sistema Nacional del Cuidado (ver respuesta No. 3).

2. Una política laboral que asegura mayor participación de las mujeres. Esta incluye: creación de subsidios o/y beneficios para las empresas que contraten mujeres (especialmente jóvenes) en sectores donde hay más participación masculina o carreras relacionadas con ciencia y tecnología. Becas para que mujeres estudien más estas carreras.

3. Control Político para asegurar: el buen funcionamiento de las rutas de atención en materia de violencia basada en género; derechos sexuales y reproductivos; participación política. Para ello crearemos también espacios de diálogo permanente con mujeres y sus organizaciones.

¿Qué propone para reformar la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes y lograr resultados tangibles en su labor?

Se debe eliminar esta Comisión, se debe reducir la impunidad de los altos funcionarios al ser juzgados bajo criterios legales y no políticos.

La corrupción es un problema de primer orden en el país: entre 2018 y 2021, según Invamer Poll, el porcentaje de personas que considera que es un asunto que está empeorando pasó del 71 % al 90 %. ¿Cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?

Es clave reformar y despolitizar los órganos de control como la Procuraduría y la Contraloría, en la medida de que su acciones no han logrado reducir la corrupción de forma contundente. En segundo lugar, porque se han convertido en entidades burocráticas costosísimas e ineficientes y, en tercer lugar, porque han sido utilizadas por grupos políticos como un instrumento para perseguir a sus opositores.

Tres de cada cuatro colombianos, según Invamer Poll, tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa imagen negativa?

¡Primero tenemos que renovar el Congreso! No más corruptos ni machosaurios liderando la corporación. Hay que llenar el Congreso de nuevas personas que, como yo, traen una garantía de honestidad y rigurosidad.

Necesitamos que los congresistas tengan el mismo trato de los ciudadanos de a pie, esto permitirá que los ciudadanos vean un Congreso más humano. Impulsaré un proyecto que busque que los esquemas de protección, las camionetas blindadas y los escoltas no se otorguen sin un estudio de necesidad a los funcionarios. No se les puede otorgar por el solo hecho de serlo. Se deben asignar esquemas de protección solo a personas que tengan un riesgo comprobado.

Personalmente, renunciaré al esquema de seguridad y este tipo de privilegios. Impulsaré también los proyectos relacionados con reducción de salario y vacaciones.

¿Propondría desde su posición de congresista un acercamiento diplomático y comercial con Venezuela con miras a restaurar las relaciones entre ambos países?

Sí.

¿Cuáles son los principales problemas de la región que pretende representar y cómo solucionarlos?

Todas mis propuestas están diseñadas para tener un impacto directo en la capital. Concretamente traigo propuestas en materia de seguridad y justicia en Bogotá. Además tendré en el centro de la agenda legislativa los temas relacionados con sistema de transporte masivo; sostenibilidad; y asegurar que la normatividad sobre Bogotá-Región se implemente. Trabajaré articuladamente con Diego Laserna en los temas críticos que se discuten a nivel distrital como el POT, la migración, entre otros.

