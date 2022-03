A Quemarropa con Diego Rodríguez, candidato al Senado por Fuerza Ciudadana

Diego Rodríguez es candidato al Senado por Fuerza Ciudadana. En el tarjetón tiene el número 99. Foto: Cortesía

¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?

He hecho activismo político desde muy joven, sin embargo, durante la pandemia y el paro de 2021, me di cuenta que no podemos depositar nuestra confianza en los políticos tradicionales, puesto que, al momento de defender los intereses de los ciudadanos, nos dan la espalda, no conocen las necesidades y realidades del país, no se dan cuenta de todo lo que necesitamos los colombianos en el día a día. Queremos mejorar nuestra vida y nuestro entorno, siendo mi principal motivación la construcción en conjunto con la población de propuestas que realmente mejoren nuestra calidad de vida. Desde el Senado lucharemos contra la desigualdad social y la falta de oportunidades, además de defender la paz como un derecho.

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria o penal? De ser así, cuéntenos su caso.

No, de ningún tipo, siempre he sido respetuoso de la institucionalidad.

¿Cómo está financiando su campaña al Congreso?

No cuento con apoyos de grandes empresarios o de grandes grupos económicos, en mi campaña solo han existido donaciones de mis amigos más cercanos y mi familia, algún apoyo por parte de mi partido Fuerza Ciudadana y unos pocos ahorros que tenía de prestar asesorías académicas durante la pandemia, ni siquiera supero los 3 millones de pesos en esta campaña.

De ser electo, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?

Tengo tres propuestas centrales, la primera es legislar a favor de la legalización integral del cannabis, para que se regule toda la cadena productiva e incluso se logre controlar el consumo, protegiendo a los menores de edad, a partir de la caracterización de los consumidores recreativos. Necesitamos que Colombia no vea al consumidor recreativo de marihuana como un delincuente, sino como una persona del común, que en muchos casos tiene para aportar. Hay que tener en cuenta que impulsando la industria del cannabis se lograría cerrar la puerta al narcotráfico y, por ende, mejorar las condiciones económicas de los productores de nuestro país. También quiero luchar por una reforma a la salud, donde las EPS no sigan tratando a los colombianos como una mercancía, y donde particularmente exista buena atención para la salud mental. Por último quiero promover desde el Senado la economía circular y colaborativa y la defensa de la paz.

A su criterio ¿cuáles son los principales problemas de Colombia y cómo solucionarlos?

La desigualdad y la falta de oportunidades son las causas de la violencia, en especial en los territorios más apartados del país. A esto hay que sumarle la corrupción, que le resta oportunidades a los colombianos. En las ciudades existen personas que tiene privilegios bastante grandes en comparación de otros territorios. Lo primero que debemos hacer es explicarles a los sectores de personas privilegiadas que el hecho de buscar por ejemplo educación superior gratuita y de calidad no significa que se le vaya a quitar privilegios a otros, simplemente que nuestro país tiene una clase media reducida, y una gran pobreza que requiere oportunidades reales para poder evolucionar y de esta manera convivir y construir conjuntamente sociedad.

¿Realizaría alguna modificación al Acuerdo de Paz? ¿cuál y por qué?

No realizaría modificaciones, el Acuerdo de Paz, es una hoja de ruta que pretende mejorar la sociedad, simplemente que toma tiempo, es más cuestión de la mentalidad y cultura de los colombianos frente a la necesidad de evolucionar como sociedad. Muchos actores del conflicto armado, fueron arrastrados allí, por la incompetencia de quienes lideran nuestras instituciones públicas, la incompetencia de no luchar contra la desigualdad o contra la falta de oportunidades, lo que si buscaría es la forma de ser un facilitador para que todas esas heridas del pasado y de la guerra se logren curar por el bien de nuestro presente y nuestro futuro.

¿Está de acuerdo en que el Gobierno adelante diálogos de paz con el Eln? ¿por qué?

Claro que estoy de acuerdo. La guerra le cuesta millones de dólares al país, por todo lo que allí esta en juego, es importante lograr que la violencia por fin termine, no se va a lograr en cuatro años, pero si se pueden dar pasos importantes para que, en el mediano plazo, las poblaciones rurales, que son las más afectadas, logren tranquilidad y de esta manera el país se pueda concentrar en fórmulas reales de lucha contra la desigualdad.

¿Qué posición tiene sobre la legalización de las drogas?

Creo que es un debate que debe darse con altura, en principio estoy a favor de la legalización integral del uso de cannabis medicinal, recreativo e incluso a nivel industrial, también creo que se deben regular los cultivos de hoja de coca para investigación y usos medicinales. La gente cree que la hoja de coca por si sola es una droga, y no ha entendido que es la forma en la que se procesa lo que es dañino. Esto teniendo en cuenta el contexto internacional antidrogas o los pasos progresistas de algunos países frente a la marihuana. Sin embargo, para las demás drogas las cuales son sintéticas y causan adicción como en el caso del bazuco, me parece que el debate se debe dar con pinzas y con el apoyo de expertos en la materia, como ingenieros químicos, médicos o sicólogos, por ejemplo.

¿Ampliaría los derechos sobre aborto y eutanasia que ya contempla la Corte Constitucional bajo jurisprudencia?

Claro que sí, es un campo delicado, pero creo que en estos escenarios es importante entender todas las dinámicas humanas existentes para cada caso. Las mujeres deben tener todo el criterio y autonomía de elegir sobre sus cuerpos, a parte, es necesario crear campañas de educación sexual más fuertes con los jóvenes y adolescentes, para que todas sus decisiones sean conscientes, no podemos seguir viviendo en los tabúes del oscurantismo.

En cuanto a la eutanasia, creo que es importante entender las razones por las cuales una persona quiere acceder a ella, lo importante es entender si ve su vida con calidad, además no podemos seguir en el debate de “hacer vivir, aunque viva mal”. ¿Qué criterio tenemos frente a una persona que padece una enfermedad terminal y dolorosa para decirle que no desee acabar con su propio sufrimiento, cuando nosotros no sentimos lo que la persona vive? Por eso se debe tener un marco jurídico sólido, para poder asistirlos de la mejor manera posible.

Hay muchos obstáculos para que funcionarios cumplan las sentencias de la Corte Constitucional sobre derechos de personas LGBT+ y parejas del mismo sexo. ¿Qué acciones impulsaría para acabarlos?

Los derechos adquiridos por las personas LGBT son civiles, por lo tanto, los funcionarios que por sus creencias no pueden tramitar los derechos que se adquirieron, deben declararse impedidos. Pueden objetar conciencia, pero la institución debe garantizar los derechos de la comunidad LGBT. No imponer criterios de carácter religioso sobre alguien, esto genera un sesgo y más problemas institucionales, por tanto, se deben impulsar las acciones de regulación de las entidades que vigilan la labor pública.

¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta? ¿por qué?

Estoy de acuerdo, debe existir un marco de regulación para las iglesias, bien sea católica o cristiana e incluso para otras organizaciones religiosas. Una cosa es la fe y otra el deber con el Estado, lo que también debe existir es un seguimiento para que estos impuestos no sigan siendo objeto de corrupción. No entiendo por qué las iglesias ven como una ofensa el hecho de que se les proponga que deben pagar impuestos, al contrario, es un aporte que desde las iglesias se puede hacer con toda la sociedad sea creyente o no.

¿Estaría de acuerdo con una reforma a la Policía? Y, en esa línea, ¿cree que debe acabarse el Esmad?

Estoy de acuerdo con la reforma a la Policía, esta debe ser de carácter civil, no militar, y debe respetar los DD.HH. y el derecho a la protesta. El Esmad, tristemente, ha estado involucrado en múltiples homicidios contra civiles, por una desproporción en la fuerza, y muchos agentes de este grupo se sienten blindados por la institucionalidad. Creo que al reformar la Policía y que esta se comporte como debe frente a la ciudadanía lograría el respeto que ha perdido por parte de tantos sectores. De esta manera, los uniformados de la Policía que hagan bien su trabajo, no se seguirán sintiendo señaladas por culpa de quienes han cometido tantos errores detrás del uniforme. El Esmad debe acabarse.

¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?

Creo que se debe promover mucho más la participación de la mujer en los escenarios públicos y políticos. La propuesta es generar escenarios de educación en DD.HH. temprana, principalmente en los territorios más alejados de nuestro país, allí existen muchos liderazgos de mujeres que no son visibilizados. Es necesario crear las condiciones para que su labor se visibilice y sea reconocida no solo con aplausos, sino de manera integral, ya sea económica, académica y laboralmente. Que no sea una lucha entre hombres y mujeres, sino una lucha conjunta de hombres y mujeres por el progreso y el crecimiento de la sociedad, como iguales.

¿Qué propone para reformar la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes y lograr resultados tangibles en su labor?

El exceso de los trámites burocráticos y la dilatación de muchos de estos procesos ha sido un gran obstáculo, es importante que se extienda el vencimiento de términos, para esto creo que es necesario al menos de manera transitoria un organismo especial que vigile la labor de la comisión de acusaciones, y que este órgano no sea político.

La corrupción es un problema de primer orden en el país: entre 2018 y 2021, según Invamer Poll, el porcentaje de personas que considera que es un asunto que está empeorando pasó del 71 % al 90 %. ¿Cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?

Creo que la corrupción es un debate que todos quieren dar, pero nadie la enfrenta con seriedad, porque a los corruptos se les dan muchas prebendas, por ejemplo, la casa por cárcel. En este caso debe existir una sanción sin beneficios para los corruptos, la extinción de dominio, la persecución a sus testaferros y la muerte política para que no puedan volver a participar en ningún otro escenario de forma permanente.

Tres de cada cuatro colombianos, según Invamer Poll, tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa imagen negativa?

Los colombianos tienen una imagen desfavorable del Congreso, pero muchos colombianos no salen a votar. Tal vez porque no creen en esta institución y se dejan envolver por la desesperanza. Lo primero que le digo a esos colombianos es que deben salir a votar, no solo este 13 de marzo, sino en todas las elecciones, y deben votar por gente nueva de verdad. De nada sirve una cara nueva, si tiene maquinarias que lo avalan o lo respaldan, eso no es garantía de nada. Somos casi 2000 candidatos, pero muchas veces no todos tenemos acceso a los medios de comunicación, hay que buscar nuevos liderazgos. Quiero ser senador de Colombia, y en caso de lograrlo, quiero ir a cada una de las regiones a construir las propuestas legislativas de la mano de los colombianos que viven las necesidades y de la mano de los expertos que conocen cada sector, quiero construir con ellos.

¿Propondría desde su posición de congresista un acercamiento diplomático y comercial con Venezuela con miras a restaurar las relaciones entre ambos países?

Claro que sí, siento que los asuntos internacionales son relevantes, creo que es importante reestablecer esas relaciones diplomáticas y comerciales con Venezuela, pese a que no soy simpatizante de su gobierno. Creo que, en algún punto de la historia, lo que están viviendo actualmente pasará, sin embargo, la diplomacia nos ha enseñado la importancia de la cooperación y el progreso.

Si quiere conocer más al candidato y sus propuestas, sígalo en Twitter y Facebook.

Nota del editor: ¿Es candidato al Senado o a la Cámara en las próximas elecciones? Lo invitamos a responder el cuestionario de A Quemarropa para que los lectores de El Espectador conozcan sus propuestas y posiciones frente a ciertos temas de interés nacional. Para conocer las condiciones sobre cómo participar, visite el siguiente link.

>Lea más sobre las elecciones de 2022 y otras noticias del mundo político