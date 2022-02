A Quemarropa con Gilberto Tobón, candidato al Senado por Fuerza Ciudadana Foto: Archivo particular

¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?

He sido profesor universitario por 35 años, soy profesor titular de la Universidad Nacional sede Medellín, y abogado de la Universidad de Antioquia, también ejercí la profesión. Conozco la disfuncionalidad del régimen judicial, ni qué decir del nefasto régimen político y su funcionalidad para la corrupción. Lamentablemente, Colombia está diseñada para robar. Por eso, pensé, llegó el momento de pasar de la pedagogía y la opinión a la acción.

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria o penal? De ser así, cuéntenos su caso.

NO

¿Cómo está financiando su campaña al Congreso?

Por un lado, están las donaciones y aportes que hacen las personas, y por otro, se hace desde el mismo movimiento Fuerza Ciudadana. No tengo patrocinio de capitalistas, ni lo aceptaría.

De ser electo, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?

Reforma a la Justicia. Este es un sistema plagado de corrupción y está politizado, por eso, hay que colocar en esos cargos a jueces correctos, honestos y estudiosos (carrera judicial con base en la meritocracia). Los corruptos deberán ser sometidos a penas como cadena perpetua y, con estas medidas, daremos los primeros pasos para la transformación del Estado.

A su criterio ¿cuáles son los principales problemas de Colombia y cómo solucionarlos?

La corrupción y la politiquería, la privatización de la salud, las condiciones de los pensionados y de la educación. La solución son penas severas para los corruptos, blindar las instituciones del Estado de la politización, nacionalizar la salud terminando el negocio de las EPS, universalizar la educación en todos los niveles, así como proteger a los pensionados y preservar a Colpensiones en lugar de fondos privados.

¿Realizaría alguna modificación al Acuerdo de Paz? ¿cuál y por qué?

El Acuerdo de Paz de Santos fue sesgado, propio de su naturaleza política. Urge ampliar la cobertura de los Acuerdos de Paz, ampliar la JEP y hacer las reformas necesarias, porque son demasiados los factores del conflicto en Colombia y sus actores, no solo son la guerrilla, también el Estado y el paramilitarismo. De no hacerlo, seguiremos sin tener paz. El monitoreo internacional del Acuerdo es inefectivo, mandan gente aquí y no pasa nada, siguen las muertes y la guerra.

¿Está de acuerdo en que el Gobierno adelante diálogos de paz con el Eln? ¿por qué?

Sí, porque es una guerrilla que ha durado más de 50 años y está caracterizada por el fanatismo. Es urgente iniciar las negociaciones con este grupo armado.

¿Qué posición tiene sobre la legalización de las drogas?

Colombia es un narco-estado, Venezuela otro y México otro. Para que esa situación se supere, se requiere que haya una legalización mundial de las drogas.

¿Ampliaría los derechos sobre aborto y eutanasia que ya contempla la Corte Constitucional bajo jurisprudencia?

En este tema hay que actuar como liberales radicales, respetando la libertad individual y no los prejuicios religiosos de todo tipo. La libertad de las personas es un indicador directo del éxito de una sociedad.

Hay muchos obstáculos para que funcionarios cumplan las sentencias de la Corte Constitucional sobre derechos de personas LGBT+ y parejas del mismo sexo. ¿Qué acciones impulsaría para acabarlos?

En este caso hay incumplimiento de las sentencias de la Corte y en muchos más. Desde la Colonia rige en Colombia el principio de obedecer, pero no cumplir. Hay que meter a la cárcel a los funcionarios públicos que incumplen las sentencias de la Corte Constitucional. ¿El delito? fraude a resolución judicial, ¿la consecuencia?: meterlos a la cárcel.

¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta? ¿por qué?

Sí, las iglesias son agrupaciones millonarias, todas ellas; y además porque Colombia es un Estado laico no religioso.

¿Estaría de acuerdo con una reforma a la Policía? Y, en esa línea, ¿cree que debe acabarse el Esmad?

Si no se reforma a la Policía y la justicia, no se va a acabar la corrupción. Además, el Esmad actúa como un cuerpo “robocop” para masacrar a los manifestantes, eso no puede seguir así, hay que cambiarlo de raíz.

¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?

Anular las resoluciones administrativas de nombramiento que violen la paridad, ejemplo, el caso Carrasquilla en la junta monetaria donde pusieron al ratón a cuidar el queso. La cuota debía ser femenina, pero lo nombraron a él. Esa resolución debía ser nula.

¿Qué propone para reformar la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes y lograr resultados tangibles en su labor?

Hay que abolir totalmente la Comisión de Acusaciones, hay que acabar los fueros en Colombia. Los fueros son una herencia feudal muy propia de la monarquía española desde la Conquista. No debe haber privilegios para altos miembros del Estado ni del Congreso.

La corrupción es un problema de primer orden en el país: entre 2018 y 2021, según Invamer Poll, el porcentaje de personas que considera que es un asunto que está empeorando pasó del 71 % al 90 %. ¿Cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?

Colombia es un país diseñado para robar y hay que frenar el saqueo. La corrupción ha desfalcado el presupuesto público. Yo empezaría por aplicar condenas severas a los corruptos, una de ellas, es la cadena perpetua intramural. No basta con poner detención domiciliaria y confiscación de todos los bienes.

La corrupción está siendo incontrolable, por eso, lograr acabar con este flagelo tiene que ir de la mano de una reforma al Estado y al sistema de justicia del país.

Tres de cada cuatro colombianos, según Invamer Poll, tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa imagen negativa?

Cumplir con el programa que me llevó al Congreso. A mí me eligen por un programa, si lo incumplo, que me destituyan.

¿Propondría desde su posición de congresista un acercamiento diplomático y comercial con Venezuela con miras a restaurar las relaciones entre ambos países?

En principio sí, salvo que el señor Putin decida convertir a Venezuela en una base militar de Rusia, que es lo que parece. En ese caso, no.

