A Quemarropa con Gustavo Páez, candidato a la Cámara de Bogotá

Gustavo Páez es candidato a la Cámara por Bogotá y cuenta con el aval del Partido Conservador. Tiene el número 112 en el tarjetón. Foto: Cortesía

¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?

Soy un líder religioso y un ciudadano preocupado por el destino de mi ciudad, su desdeño y falta de liderazgo. Represento a la gente cansada de la inoperancia de la actual dirigencia que no supo proponer soluciones agraviando la moralidad pública. A ellos les digo: ¡No robarás!

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria o penal? De ser así, cuéntenos su caso.

En mi trayectoria política de más de 18 años de experiencia jamás he tenido algún tipo de investigación o sanción por ningún ente de control.

¿Cómo está financiando su campaña al Congreso?

Con recursos propios y los aportes de ciudadanos que comparten mi visión de ciudad.

De ser electo, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?

Mi bandera principal es la lucha contra la corrupción que desangra todas las áreas de nuestra vida en comunidad. ¡No robarás! es mi estrategia y arma de batalla.

A su criterio ¿cuáles son los principales problemas de Colombia y cómo solucionarlos?

– Corrupción: Ampliar la capacidad del Estado y sus órganos de control, un Estado eficiente, participativo y vinculante para que exista control a las finanzas.

– Desempleo: eliminar las barreras de acceso al trabajo formal y traer a los más de 5,6 millones de trabajadores informales a la legalidad con un plan de lucha contra la evasión de impuestos y una flexibilidad en los requisitos para el uso del capital semilla y el emprendimiento.

–Desigualdad: Eliminar la brecha laboral entre mujeres y hombres.

– Pérdida de valores familiares: Crear el Ministerio de la Familia y darle mayores competencias a las Comisarías de Familia para la solución de conflictos en las localidades.

¿Realizaría alguna modificación al Acuerdo de Paz? ¿cuál y por qué?

Modificaría el punto 4 del Acuerdo final respecto al problema de las drogas ilícitas en donde promueve una nueva visión al tratamiento de las drogas ilícitas en lo que atañe, entre otras, al consumo. Me opongo a la legalización del flagelo de la droga que ha envenenado a nuestros hijos y ha causado solo dolor y muerte.

¿Está de acuerdo en que el Gobierno adelante diálogos de paz con el Eln? ¿por qué?

Soy un convencido de la paz como instrumento racional y pacificador de los pueblos, pero creo en la justicia como bien supremo de una sociedad. Antes de sentarse a dialogar con los grupos armados, debe existir un compromiso real de liberación de secuestrados, entrega de todas las rutas del narcotráfico y una verdadera reparación a las víctimas. Las víctimas deben ser el centro de cualquier tipo de acuerdo.

¿Qué posición tiene sobre la legalización de las drogas?

Legalizar la droga no es una solución comprobada en ninguna parte, normalizará el consumo, tendríamos un grave problema de salud pública, aumentaría la demanda ya que tendría un menor precio y una mayor oferta legitimada por el Estado.

¿Ampliaría los derechos sobre aborto y eutanasia que ya contempla la Corte Constitucional bajo jurisprudencia?

Soy declarado amplia y públicamente pro-vida. Los concebidos tienen el derecho constitucional a que se proteja y respete su vida, son derechos prevalentes. El libre desarrollo de la personalidad de una madre o un padre no puede pasar por encima del derecho a la vida del hijo y se deben defender desde la concepción. Matar a un hijo no puede ser normalizado por un Estado racional, no puede ser posible legalizar un acto que va en contra del derecho a la vida. En el caso de la eutanasia, tampoco estoy de acuerdo, el Estado no debe decidir quién vive y quién muere, amparado en el subjetivismo de la “compasión”. Una salud pública robustecida le puede garantizar cuidados paliativos a una persona que está en condición de sufrimiento sin necesidad de matarlo. Nos preocupa la masificación de la eutanasia, normalizarla y extenderla a cualquier padecimiento que puede ser tratado.

Hay muchos obstáculos para que funcionarios cumplan las sentencias de la Corte Constitucional sobre derechos de personas LGBT+ y parejas del mismo sexo. ¿Qué acciones impulsaría para acabarlos?

Barreras de acceso para los servicios del Estado hay muchas, para el acceso a los derechos tenemos las garantías constitucionales como las acciones de tutela o de grupo. Me inclino por el respeto a la objeción de conciencia en casos puntuales. Lo que tenemos que pensar como país es la forma de que todos, sin distingo de raza o condición sexual, accedamos a nuestros derechos laborales y sociales.

¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta? ¿por qué?

No estoy de acuerdo, las iglesias cumplen un papel fundamental dentro del tejido social de cada ciudad. El artículo 23 del Estatuto Tributario es muy claro al respecto y ha categorizado el rol que cumplen los templos. Ya las iglesias pagan el impuesto IVA y los parafiscales, es una falacia que somos los parias del tributo en Colombia. Recibimos ofrendas y donaciones, mas no recibimos ganancias, estas ganancias son reinvertidas.

¿Estaría de acuerdo con una reforma a la Policía? Y, en esa línea, ¿cree que debe acabarse el Esmad?

Estoy de acuerdo en una reforma estructural en cuanto a la seguridad y a los criterios con los cuales se ha erigido. Hay protección policial y efectividad de la justicia para unos y desatención para otros. Solamente los casos mediáticos presentan óptimos resultados, y mientras tanto los de a pie, ¿qué? Viví en persona esta desatención. No estoy de acuerdo con acabar el Esmad, necesitamos una policía de choque contra el vandalismo robustecida con criterios de Derechos Humanos y respeto por el DIH.

¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?

Una estrategia interinstitucional para la expedición de una política pública de paridad de género que garantice el rol de la mujer en conjunto, desde la lucha contra la violencia y maltrato, el flagelo del feminicidio y la eliminación de las barreras de acceso en lo laboral. Vamos a salir a la calle a recoger las denuncias por violencia intrafamiliar, las denuncias por censura o discriminación de género y a resaltar caso a caso las injusticias laborales y empresariales a las que son sometidas.

¿Qué propone para reformar la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes y lograr resultados tangibles en su labor?

Modificar con urgencia la Ley 5 (reglamento del Congreso) para que exista una comisión especial de aforados que tengan una instrucción académica y pública especial, que sean elegidos a través de la meritocracia y vigilados por las universidades.

La corrupción es un problema de primer orden en el país: entre 2018 y 2021, según Invamer Poll, el porcentaje de personas que considera que es un asunto que está empeorando pasó del 71 % al 90 %. ¿Cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?

Mi lema y mi bandera de campaña es ¡No robarás! No robar es un imperativo categórico desde la Biblia, pasando por la educación de casa, la moralidad administrativa y la obligación de cada funcionario público. Entre varias propuestas, exigiré un plan de control de gestión de la contratación pública a nivel nacional ya que es la contratación la que está desangrando al erario así como un fortalecimiento de la Auditoría General de la Nación.

Tres de cada cuatro colombianos, según Invamer Poll, tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa imagen negativa?

Al Congreso se le critica en su imagen por el sinnúmero de prebendas y prerrogativas en su funcionamiento. Ir al Congreso a dar el ejemplo es mi mayor carta de presentación. ¡No robarás! también implica no abusar de los periodos de vacaciones y las vacancias remuneradas. Al Congreso hay que modernizarlo y esa modernización va en la vía de hacer lo correcto, lo que corresponde de cara al ciudadano.

¿Propondría desde su posición de congresista un acercamiento diplomático y comercial con Venezuela con miras a restaurar las relaciones entre ambos países?

Soy partidario de la opción de una recomposición de relaciones comerciales con Venezuela, su situación interna nos duele pero también económicamente nos afecta por la pérdida de ingresos y el aumento del contrabando. Necesitamos recuperar esa sociedad estratégica por el bien de la alimentación y manutención de ambos pueblos. Cero tolerancia con las dictaduras y el menoscabo de los derechos fundamentales de nuestro pueblo hermano.

¿Cuáles son los principales problemas de la región que pretende representar y cómo solucionarlos?

Afectación a la familia en Bogotá: propongo la creación de juzgados especializados en cada localidad para obedecer al principio de correspondencia y acceso a la justicia. La familia, la sociedad y el Estado son los responsables de manera conjunta de prevenir la violencia en el contexto de la familia así como de proteger y restablecer los derechos de sus integrantes.

Corrupción en la salud en Bogotá: Trabajaré en el Congreso para impulsar el pago por desempeño. Las EPS Salud Capital tienen una remuneración actual dada por la UPC (unidad de pago por captación) que solo recibe a cada afiliado sin considerar la calidad o el desempeño tanto de la IPS como de la satisfacción del usuario.

Desdeño administrativo en la Alcaldía de Bogotá: Impulsar un macro plan de contingencia para los procesos de responsabilidad fiscal, que sea de público conocimiento e integrando a la veeduría ciudadana para evitar prescripciones, dilaciones o manipulación política desde la Alcaldía.

Barreras de acceso para el empleo: abanderaré la iniciativa desde el Congreso por una política pública efectiva para el ascenso económico y social, para que exista una movilidad socioeonómica. El empresario pequeño formal e informal necesita menos castigos tributarios para sobrevivir y el comerciante informal necesita laxitud en la legislación para que pueda movilizarse hasta la formalidad. que no nos metan mas la mano a nuestros bolsillos con impuestos, leyes, restricciones y trabas para sostener a nuestras familias y ascender económicamente.

