A Quemarropa con Jaime Hernández, candidato al Senado por Centro Esperanza

¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?

Mi mayor motivación para aspirar al Congreso de la República es tener un sistema político que funcione. Actualmente no nos sentimos representados y los ciudadanos tienen innumerables demandas de las cuales no reciben respuestasna vez contemos con un sistema político que pueda lograr pasar de las propuestas a la acción e implementar soluciones, empezaremos a ver una calidad de vida mejorada.

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria o penal? De ser así, cuéntenos su caso?

Jamás he tenido una investigación en mi contra en mis 16 años de servicio público. La única vez que tuve un problema con la Contraloría fue cuando desde la Secretaría de Educación hicimos un esfuerzo para quitarle el negocio del PAE a quienes se lo estaban robando, y obviamente ellos repercutieron en mi contra como secretario abriéndome investigación sin ningún tipo de argumentación. Por rescatar el PAE tuve unos encuentros con la justicia que afortunadamente salieron de forma positiva.

¿Cómo está financiando su campaña al Congreso?

La campaña la financiamos con recursos propios y con donaciones de personas muy cercanas que no tengan ningún interés a la hora de dar donaciones, es decir, donan de forma libre. La campaña no supera los 300 millones de pesos, y se utilizan exclusivamente para cubrir los gastos de nómina, logísticos, pauta publicitaria, y comunicaciones.

De ser electo, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?

De ser electo, mi principal proyecto en el Congreso será implementar la herramienta de SenadoDigital.com, una herramienta a través de la cual la ciudadanía puede participar digitalmente de forma directa, haciendo las propuestas y votando por los proyectos de ley que voy a presentar como senador, de esa forma conectamos directamente a la ciudadanía a la toma de decisiones en el Congreso de la República.

A su criterio ¿cuáles son los principales problemas de Colombia y cómo solucionarlos?

El principal problema de Colombia es que tiene un sistema político obsoleto e incapaz de responder a las demandas de los ciudadanos, por eso vemos marchas, protestas y tanta violencia, porque la ciudadanía no se siente atendida por sus representantes. La forma de corregir esto es arreglando el sistema político a través de educación y tecnología para hacerlo eficiente y que pueda, a un costo de transacción muy bajo, darle respuestas oportunas a los ciudadanos. De esa manera se recupera la confianza y la legitimidad en el Estado.

¿Realizaría alguna modificación al Acuerdo de Paz? ¿cuál y por qué?

En cuanto al Acuerdo de Paz, creo que hay que invertir mucho más tiempo en el posconflicto, en la recuperación. No sirve de nada acabar con una guerra, si cuando los reinsertados vuelven a la vida civil, no tienen oportunidades para salir adelante. Por eso debemos concentrarnos para que en Colombia haya oportunidad de educación, de trabajo y desarrollo, y todos aquellos que estén en la vía de la ilegalidad encuentren mejores oportunidades para subsistir dentro del sistema legal.

¿Está de acuerdo en que el Gobierno adelante diálogos de paz con el Eln? ¿por qué?

Estoy de acuerdo con que se adelanten diálogos de paz con el Eln, y diálogos con todo el mundo. El principal objetivo del Estado debe ser dialogar con los diferentes actores para generar consensos y generar una sola vía de desarrollo. Las vías de hecho como el monopolio de la violencia, debe ser solamente utilizado cuando ya no existe otro recurso, es por eso que a la hora de negociar, siempre debemos apostarle al diálogo.

¿Qué posición tiene sobre la legalización de las drogas?

Estoy de acuerdo en que se legalicen las drogas, esto es una oferta y demanda que nunca va acabar y, por el contrario, va creciendo. Por ende, lo que toca es adaptar a los Estados y a los gobiernos a este mercado, para que no genere violencia, para que no genere riquezas exageradas en aquellos que manejan estos mercados y después el país se vea económicamente perjudicado por una narco influencia. Por eso creo que se debe negociar con EE.UU., para que el uso de la droga sea libre. Cada quien es libre de hacer con su cuerpo lo que ellos deseen, siempre y cuando sea de una forma ordenada y organizada, que no afecte la salud y la libertad de los demás ciudadanos.

¿Ampliaría los derechos sobre aborto y eutanasia que ya contempla la Corte Constitucional bajo jurisprudencia?

En cuanto a aborto y eutanasia, yo creo fielmente en la libre decisión que tenemos los seres humanos, cada quien debe poder ser libre de decidir lo que hace con su cuerpo y con su futuro.

Hay muchos obstáculos para que funcionarios cumplan las sentencias de la Corte Constitucional sobre derechos de personas LGBT+ y parejas del mismo sexo. ¿Qué acciones impulsaría para acabarlos?

No respondió.

¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta? ¿por qué?

No respondió.

¿Estaría de acuerdo con una reforma a la Policía? Y, en esa línea, ¿cree que debe acabarse el Esmad?

No respondió.

¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?

No respondió.

¿Qué propone para reformar la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes y lograr resultados tangibles en su labor?

No respondió.

La corrupción es un problema de primer orden en el país: entre 2018 y 2021, según Invamer Poll, el porcentaje de personas que considera que es un asunto que está empeorando pasó del 71 % al 90 %. ¿Cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?

No respondió.

Tres de cada cuatro colombianos, según Invamer Poll, tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa imagen negativa?

No respondió.

¿Propondría desde su posición de congresista un acercamiento diplomático y comercial con Venezuela con miras a restaurar las relaciones entre ambos países?

No respondió.

