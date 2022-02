A Quemarropa con Jorge Eliécer Guevara, candidato a la Cámara en la Alianza Verde

Jorge Eliécer Guevara, candidato a la Cámara en la Alianza Verde Foto: Archivo

¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?

Cambiar el Congreso es la mayor motivación. Tenemos que tener un congreso que piense en la mayoría de los colombianos, que legisle en beneficio de los intereses nacionales y los intereses de las mayorías, que trabaje más, es decir, un congreso que por lo menos sesione cuatro o cinco días a la semana, que recorte las vacaciones y que congele el salario.

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria o penal? De ser así, cuéntenos su caso...

No he tenido investigaciones, ni disciplinaria ni penales

¿Cómo está financiando su campaña?

Con mis propios recursos y voy a recurrir a unos créditos de los bancos, por supuesto, y de las cooperativas a las cuales yo acompaño con mucho entusiasmo.

De ser electo, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?

Impulsar un acto legislativo que modifique el Sistema General de Participaciones y le devuelva los recursos a la educación que se le recortaron con el acto legislativo 1 del 2001, que hoy suman más de $180 billones. Por supuesto, con esos nuevos recursos de educación, ampliar el cupo de la universidad pública para los jóvenes de este país y hacer un estatuto docente que reivindique los derechos y las condiciones de la profesión docente, de tal manera que los mejores jóvenes muy pronto digan: me voy de maestro.

A su criterio ¿cuáles son los principales problemas de Colombia y cómo solucionarlos?

El principal problema de Colombia es la pobreza. De allí se derivan muchos aspectos, como la inseguridad. ¿Cómo combatimos la pobreza? Cambiando el sistema productivo del país. Hay que renegociar los tratados de libre comercio para que podamos producir. No hay derecho a comprar pescado a Vietnam, a importar el arroz del Ecuador. Yo creo que hay que fortalecer la industria nacional y el aparato productivo del país, que son claves para generar empleo.

¿Realizaría alguna modificación al Acuerdo de Paz? ¿Cuál y por qué?

No creo que el Acuerdo de Paz necesite modificaciones, hay es que ponerlo en práctica, en los municipios PEDET hacer la inversión que se requiere en vías terciarias, en educación, en salud y, por supuesto, en una política seria de sustitución de cultivos, de tal manera que el campesino, no por obligación sino por los hechos, produzca otras cosas que no sea coca.

¿Está de acuerdo en que el Gobierno adelante diálogos de paz con el ELN?

Sí, creo que hay que adelantar diálogos nuevamente, dar unos plazos y, si no, hay que hacer una seria política para someter a los grupos ilegales en general, incluyendo al Eln y las disidencias de las Farc.

¿Qué posición tiene sobre la legalización de las drogas?

En Estados Unidos se ha legalizado la marihuana y hay estados cuya renta mayoritaria es la marihuana, incluyendo la que es para uso medicinal. Creo que es necesario legalizar la droga para poder quitarle ese mercado ilegal a los delincuentes, que termina siendo tan rentable que no sólo le permite acumular la riqueza para ellos sino comprar a las autoridades, comprar lo que quieran.

¿Ampliaría los derechos sobre aborto y eutanasia que ya contempla la Corte Constitucional bajo jurisprudencia?

No, yo creo que las decisiones de la Corte hoy son muy importantes y debemos respaldarlas. Debemos mantener esas decisiones. Por otra parte, hay muchos obstáculos para que funcionen y se cumplan las sentencias de la Corte Constitucional sobre derechos de personas LGBT y parejas del mismo sexo. Hay que trabajar por su participación en la acción política y en la administración, y que haya una política de educación sería que permita aceptar esa condición y de manera particular su formalización en la vida cotidiana.

¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta?

Creo que los pastores y las iglesias tiene un ingreso y no se ve que les presten un beneficio a sus comunidades, aunque en algunos casos sí. Habría que diseñar una política para que aporten al país como lo hacen otras instituciones.

¿Estaría de acuerdo con una reforma a la Policía? Y, en esa línea, ¿cree que debe acabarse el ESMAD?

Estoy de acuerdo en que hay que reformar a la Policía para que sea una policía cívica, una policía al servicio del pueblo y cambiar la mentalidad del ESMAD. Un nuevo ESMAD que no esté diseñado para atacar, sino para acompañar y ayudar a resolver las confrontaciones ciudadanas cuando estás de presenten.

¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?

Hay que trabajar muy seriamente. Ya hay una reforma para la paridad en lista, pero yo creo que hay que proponer la paridad en la elección.

¿Qué propone para reformar la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes y lograr resultados tangibles en su labor?

Lo primero que hay que hacer es darle a esa comisión una función de grandes posibilidades de investigación y acusación, pero en las condiciones que hoy hay no. Pero además, que sus integrantes sean personas idóneas y no comprometidas con los procesos.

La corrupción es un problema de primer orden en el país: entre 2018 y 2021, según Invamer Poll, el porcentaje de personas que considera que es un asunto que está empeorando pasó del 71 % al 90 %. ¿Cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?

Que las “ías”, Fiscalía, Procuraduría y Contraloría, sean autónomas, elegidas por mérito, de tal manera que tengan autonomía para actuar. Lo segundo es que se acabe la cárcel especial para los condenados por corrupción y, lo tercero, una política seria de reparación y restitución de los recursos que se roben al erario publico

Tres de cada cuatro colombianos, según Invamer Poll, tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa imagen negativa?

Lo primero, un congreso que trabaje los cinco días a la semana. Lo segundo, que trabaje más tiempo, recortando las vacaciones. Lo tercero, congelar los salarios y, lo cuarto, haciendo leyes que le sirvan a la inmensa mayoría.

¿Propondría desde su posición de congresista un acercamiento diplomático y comercial con Venezuela con miras a restaurar las relaciones entre ambos países?

Sí, ya lo hice desde el Senado de la República, porque la ilegalidad se ha tomado la frontera. Hay que fortalecer la frontera y, de paso, nosotros teníamos un intercambio comercial de US $8.250 millones que hay que restablecer.

¿Cuáles son los principales problemas de la región que pretende representar y cómo solucionarlos?

Voy a representar a Bogotá y uno de los principales problemas es la movilidad. Vamos a trabajar por arrancar y terminar las primeras etapas del Metro, por apoyar la terminación de la vías complementarias de Transmilenio, por hacer realidad el tren de cercanías y los trasmicables, que necesitan los mas pobres que viven en las lomas de la ciudad. Lo segundo es buscar un aporte presupuestal para ampliar los cupos universitarios.

