A Quemarropa con Juan Guillermo Beltrán, candidato a la Cámara por Tolima

¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?

La necesidad de nuevos liderazgos en el Congreso, que entendamos el país de las regiones y las verdaderas reformas que se requieren.

Ha tenido alguna investigación disciplinaria o penal? De ser así, cuéntenos su caso.

He sido funcionario público con los riesgos que esto implica. Tengo una investigación de la Fiscalía por una obra terminada y sin sobrecostos, y otra en la Procuraduría. No me asiste ninguna preocupación, pues en derecho tenemos todas las pruebas de la debida actuación.

De ser electo, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?

Nuestro principal proyecto será el del primer empleo para jóvenes y oportunidad para adultos mayores; consiste en que toda entidad pública deberá tener 30% de su nomina de contratistas ocupadas por jóvenes de 18 a 26 años para que tengan su primer acercamiento con el sector público y puedan financiar sus estudios. Y a toda empresa privada que contrate adultos mayores que le falten menos de cinco años para obtener sus semanas de cotización para pensión, se les otorgará 50% de descuento de parafiscalidad y cinco puntos sobre la renta.

A su criterio ¿cuáles son los principales problemas de Colombia y cómo solucionarlos?

Los principales problemas de Colombia son la falta de acceso a la educación y oportunidades laborales para los jóvenes. Debe haber un acuerdo sobre los costos de la universidad privada y la ampliación de cupos en la universidad pública. Las leyes deben hacerse desde las regiones y no exclusivamente desde la tecnicidad de la capital, que no tiene en cuenta variables de territorios.

La corrupción en todos los niveles del poder público y privado es otro gran problema. Se debe implementar requisitos técnicos y académicos para aspirar a los cargos de elección popular, debe haber un proceso expedito y sanción efectiva para actos de corrupción.

¿Realizaría alguna modificación al Acuerdo de Paz? ¿Cuál y por qué?

El Acuerdo de Paz esta diseñado para que haya verdadera reconciliación, no lo modificaría. Debemos fortalecer los mecanismos de cumplimiento de lo pactado y hacer mayores esfuerzos por legitimarlo.

¿Está de acuerdo en que el Gobierno adelante diálogos de paz con el Eln? ¿Por qué?

El Eln es un actor del conflicto y debemos avanzar en un acuerdo rápido y sin dilaciones, sin olvidar que su estructura de mando es muy compleja y distante frente a otros grupos subversivos que han acordado con el Estado. Todo acuerdo de paz debe tener como pieza fundamental la disminución de muertos civiles y la reconciliación.

¿Cuál es su posición en temas como la legalización de las drogas, el aborto y la eutanasia?

Sobre la legalización del aborto, apoyo la posición tomada por la Corte Constitucional, máximo órgano rector de la institucional jurídica. La legalización de las drogas es un debate que pasa por la salud pública y debe ser gradual, con seguimiento a resultados y no todas las drogas. La eutanasia esta definida en la sentencia de la Corte, falta que el Congreso la reglamente y así debe hacerse.

¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta? ¿por qué?

Las iglesias no deben pagar impuestos sobre los predios destinados al culto como se establece hoy, cualquier otra propiedad o activo que no sea para este fin, si deben ser gravados.

¿Estaría de acuerdo con una reforma a la Policía? Y, en esa línea, ¿cree que debe acabarse el Esmad?

La reforma a la Policía debe hacerse para acercarla más a los ciudadanos en términos de confianza, y avanzar en su profesionalización. El Esmad debe seguir existiendo, pero teniendo en cuenta el cumplimiento de estrictos protocolos que impidan abuso de autoridad.

¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?

La mejor forma de avanzar en la paridad y derechos de la mujer es igualando sus condiciones en todos los ámbitos y con una reforma a la Justicia donde existan resultados rápidos y concretos frente a los abusos del que son victimas.

¿Qué propone para reformar la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes y lograr resultados tangibles en su labor?

La Comisión de Acusación debe tener herramientas, sus integrantes deben tener formación en derecho y sus procesos deben tener tiempos limites para resolver. Debemos tener una comisión robusta y que los ciudadanos comprendan que la Justicia para altos dignatarios existe y que no son intocables. La Comisión debe gozar de una estructura que tenga investigadores y profesionales en distintas disciplinas.

La corrupción es un problema de primer orden en el país: entre 2018 y 2021, según Invamer Poll, el porcentaje de personas que considera que es un asunto que está empeorando pasó del 71 % al 90 %. ¿Cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?

Una de las mejores alternativas para acabar la corrupción es una justicia pronta y eficaz en los resultados. La reforma a la justicia debe ir de la mano de resultados concretos en materia de corrupción y la garantía del derecho de defensa y debido proceso.

Tres de cada cuatro colombianos, según Invamer Poll, tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa imagen negativa?

La imagen negativa del Congreso se contrarresta disminuyendo su periodo de vacaciones, reduciendo su salarios y privilegios, un Congreso que rinda cuentas a sus electores y una medición sobre su cercanía con las comunidades que representan.

¿Propondría desde su posición de congresista un acercamiento diplomático y comercial con Venezuela con miras a restaurar las relaciones entre ambos países?

Es necesario y urgente avanzar en un acuerdo diplomático y comercial con Venezuela. Entre más comunicación exista sin importar la ideología del gobierno, menos migrantes existirán en Colombia y la economía puede crecer en ambos países.

¿Cómo está financiando su campaña?

Nos financiamos con recursos propios y aportes de nuestro partido, Cambio Radical.

¿Cuáles son los principales problemas de la región que pretende representar y cómo solucionarlos?

Los principales problemas del Tolima son la crisis del sector agropecuario y la falta de identidad frente a productos turísticos que podemos ofrecer. Ibagué debe avanzar en una política de movilidad y generación de empleo.

