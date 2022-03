A Quemarropa con Juan Manuel Sáenz, candidato a la Cámara por Bogotá

Juan Manuel Sáenz es candidato a la Cámara de Bogotá por la lista de la Coalición Centro Esperanza. Tiene el número 113 en el tarjetón. Foto: Cortesía

¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?

Transformar y desarrollar a Colombia a través de políticas públicas que realmente atiendan las necesidades populares. Los colombianos necesitan un Estado que sea capaz de proporcionar soluciones definitivas a problemas que afectan la dignidad humana y realizar los principios constitucionales. Debemos lograr que los principios que inspiran la Constitución Política sean reales en la vida de los colombianos.

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria o penal? De ser así, cuéntenos su caso.

No he tenido ninguna investigación de este tipo.

¿Cómo está financiando su campaña al Congreso?

Recibo ingresos de mi ejercicio profesional de abogado litigante, y eso me permite financiar mi campaña al Congreso de la República.

De ser electo, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?

Mi proyecto político se denomina “Edificar” y está compuesto de ocho temas que harán parte de mi trabajo legislativo:

- Educación: Educación pública, gratuita, universal y bilingüe. Para alcanzar ese objetivo promoveremos el aumento del presupuesto anual para la educación a 10 puntos del PIB; promoveremos el uso de la infraestructura de los colegios públicos para que sean sede de universidades públicas en la jornada nocturna. Promoveremos la regulación de las tarifas de Instituciones Educativas Privadas y ajustarlas al salario mínimo mensual durante diez años. No puede haber libertad tarifaria en un país donde más del 50% de la población sufre de pobreza multidimensional. El sistema educativo público actual debe cambiar a un sistema de bachillerato internacional. Debemos cerrar la brecha de la educación pública y la privada, y de la urbana y la rural. El sistema educativo debe enseñar a vivir y no a acumular conocimiento.

- Deporte: El Ministerio del Deporte debe tener la Universidad del Deporte. Esa universidad debe tener una sede en cada municipio para que las personas de 3 a 28 años de edad puedan practicar deportes olímpicos de forma gratuita. La universidad debe proveer de alojamiento y alimentación para todos los estudiantes que sean escogidos por su alto rendimiento y que tengan el nivel para representar a Colombia en competencias internacionales.

- Erradicación de la pobreza: Colombia debe declarar una guerra incondicional contra la pobreza, para ello se debe elaborar una política pública de titulación de tierra y de saneamiento de la titulación de la propiedad. Adicionalmente, el Estado debe desarrollar proyectos de vivienda rural para incentivar el retorno al campo y el aumento de la productividad agrícola.

- Fomento empresarial: El Estado debe promover el desarrollo de proyectos biotecnológicos. Colombia tiene 114 millones de hectáreas de las cuales 61 millones están sin utilizar. Por esa razón, el desarrollo empresarial tiene que estar enfocado hacia la producción agrícola y forestal. Colombia debe alcanzar la soberanía en insumos agrícolas y enriquecer y fortalecer esa cadena de abastecimiento. De esa forma generamos empleo, se ejerce soberanía sobre todo el territorio y se erradica la ilegalidad.

- Infancia: El Estado debe garantizar que los niños de 0 a 13 años tengan asegurada la alimentación, educación, diversión y protección incondicional. Los niños deben empezar la etapa escolar desde los 3 años de edad. Por eso, las instituciones educativas públicas deben proveer de espacios para lograr ese objetivo. Las instituciones educativas deben contar con espacios para el cuidado de niños de 1 a 2 años de edad para facilitar la inserción laboral de los progenitores.

- Capitalismo inclusivo: Las empresas deben proteger el ecosistema de los ciudadanos del futuro. El sistema económico individualista fracasó y ahora se impone el deber de cuidar el entorno desde donde se produce. Ser inclusivo significa participar a los trabajadores de las utilidades que se generan en los entornos productivos. Ser inclusivo es no destruir el ecosistema ni envenenar a los consumidores con productos altamente rentables pero altamente cancerígenos. Para lograr ese objetivo se debe revisar la política fiscal con el fin de elaborar un sistema tributario acorde a ese sistema capitalista inclusivo. Las empresas que compartan sus beneficios y los individuos beneficiarios deberán tener un tratamiento fiscal diferente a aquellas empresas que no lo hagan.

- Alimentación-soberanía alimentaria: Colombia debe recuperar la capacidad de producir los alimentos que consume su población. No es levantando barreras arancelarias como se protege la economía, sino educando y empoderando al campesino para que produzca, enriqueciendo las cadenas de abastecimiento locales, desarrollando semillas y procesos a partir de la biotecnología para incrementar la producción y reducir los costos. Adicionalmente, una política de seguridad alimentaria debe lograr que todos habitantes de Colombia coman tres veces al día, bien sea a través de comedores comunitarios o del abaratamiento de la canasta familiar.

Renovación urbana y rural: Colombia debe convertirse en el centro de acopio de América Latina. Para ello necesitamos la construcción de puertos marítimos, aeropuertos y estaciones de tren que faciliten ese desarrollo. Colombia necesita la implementación de un sistema ferroviario de transporte de carga y de pasajeros que nos comunique con las principales ciudades de Suramérica. Colombia necesita cumplir con el objetivo de “Cero Neto”, cero emisiones de gas invernadero para el año 2050. Así que la transformación tecnológica debe implementarse en todos los 1123 municipios del país.

A su criterio ¿cuáles son los principales problemas de Colombia y cómo solucionarlos?

El hambre, la educación de baja calidad y de escasa cobertura, la falta de desarrollo agrícola, la exigua infraestructura, la falta de soberanía y seguridad alimentaria, la corrupción institucional, el acaparamiento de la tierra, el régimen tributario. La solución es ejecutar mi propuesta de trabajo legislativo denominada “Edificar”.

¿Realizaría alguna modificación al Acuerdo de Paz? ¿cuál y por qué?

No propondría ninguna modificación al Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable Duradera. Lo que sí haría es promover su implementación y asegurar su cumplimiento.

¿Está de acuerdo en que el Gobierno adelante diálogos de paz con el ELN? ¿por qué?

Lo primero que hay que hacer es eliminar los principales problemas de Colombia. Paralelo a eso, la Fuerza Pública debe perseguir, debilitar, y desmantelar a cualquier estructura criminal que se oponga a los fines del Estado Social de Derecho. Después de eso, se podría revisar el sometimiento a la justicia de esa organización sin que eso afecte o modifique la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable Duradera

¿Qué posición tiene sobre la legalización de las drogas?

Las drogas “duras” deben ser legalizadas, de esa forma se tecnifica su producción y se lleva a estándares farmacéuticos, se eliminan las redes de microcotráfico, se descriminaliza al consumidor, y el Estado participa de la comercialización a través de la carga tributaria.

¿Ampliaría los derechos sobre aborto y eutanasia que ya contempla la Corte Constitucional bajo jurisprudencia?

La Corte Constitucional despenalizó el aborto hasta la semana 24, a partir de esa decisión el aborto es libre hasta los seis meses de gestación y después de ese período podrá acudirse a las causales vigentes desde el año 2006. Esa decisión es controversial por varias razones, la primera es que la Corte Constitucional está usurpando las funciones del legislador. La Corte Constitucional está erosionando la autonomía legislativa. De otra parte, las personas deben asumir la responsabilidad y las consecuencias de tener relaciones sexuales, el aborto premia a los progenitores irresponsables. El Estado debe proveer de todos los mecanismos para que la familia se pueda establecer y en caso que no sea posible, debe flexibilizar las leyes de adopción. La vida debe prevalecer y nadie debe decidir sobre la vida de otro, ahí el derecho subjetivo encuentra el límite. Como el que está por nacer no puede decidir entonces hay que permitirle que viva. Con respecto a la eutanasia la perspectiva es diferente, fíjese que en el caso de una enfermedad terminal que afecte la dignidad humana, el paciente es quien sufre el dolor y en ese caso sí puede decidir sobre su propia vida o muerte. La ventaja es que la ley 1996 de 2019 en buena hora implementó las directrices anticipadas.

Hay muchos obstáculos para que funcionarios cumplan las sentencias de la Corte Constitucional sobre derechos de personas LGBT+ y parejas del mismo sexo. ¿Qué acciones impulsaría para acabarlos?

Constitución política ARTICULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. ¿Qué más hay que agregarle a ese texto constitucional para eliminar los obstáculos?

¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta? ¿Por qué?

Las entidades sin ánimo de lucro (ESAL) pueden acogerse a un régimen tributario especial debido a la realización de una actividad meritoria que por lo general el Estado no realiza o no le interesa realizar. Esas entidades sobreviven de las donaciones de personas naturales o jurídicas. Gravar con el impuesto de renta la operación de las ESAL podría ser un factor para desestimular el desarrollo del trabajo social que un país como el nuestro tanto necesita. Por ejemplo, la mayoría de universidades y colegios privados son entidades sin animo de lucro y, aun así, con todas las gabelas tributarias tienen las matrículas a precios impagables. Entonces la discusión no puede ser solamente sobre eliminar los beneficios tributarios para las iglesias, tendría que ser eliminarlos para las entidades sin ánimo de lucro.

¿Estaría de acuerdo con una reforma a la Policía? Y, en esa línea, ¿cree que debe acabarse el Esmad?

Podría decirse que algunos miembros de la Policía Nacional se comportan como una banda criminal, pues, hurtan, secuestran, extorsionan y asesinan. No en vano se ha acuñado la frase “es mejor la seguridad que la Policía”. La Policía Nacional tiene dos grandes problemas, el primero es que ha sido militarizada y/o en sus escuelas de formación imparten un adoctrinamiento militar. El segundo es que su estructura no honra el mérito sino la capacidad económica del aspirante. No es un secreto que para ingresar a una escuela de formación de oficiales de cualquier institución de la Fuerza Pública se requiere tener dinero para pagar la matrícula y el equipo, pero la habilidad y la vocación pasan a un segundo o tercer plano. En consecuencia, los soldados, los patrulleros y los suboficiales, a pesar de tener más mérito que los oficiales, deben resignarse a una posición insignificante debido a poca capacidad económica para sufragar los gastos propios de la “carrera” militar o policial.

Las razones de muchos colombianos para ingresar a la Policía Nacional son las mismas que usan otros colombianos para hacer parte de grupos al margen de la ley, la necesidad. La falta de oportunidades para estudiar o encontrar una vocación hace que muchas personas busquen una solución rápida al problema de dinero. Así que muchas de las personas que ingresan a la Policía Nacional no tienen vocación de servicio, eso se les nota. Por esa razón, la solución no es acabar el Escuadrón Móvil Anti Disturbios, sino entregarle la dirección y control a las instituciones civiles. La Policía Nacional no puede depender del Ministerio de Defensa, la Policía Nacional debe estar subordinada al Ministerio del Interior.

Lo que propongo es elevar a rango legal el PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LAS MOVILIZACIONES SOCIALES, una regulación más técnica y completa a lo establecido en el decreto 563 de 2015 de la Alcaldía Mayor de Bogotá. En Colombia hay un vacío legal que facilita que la Policía Nacional tome decisiones arbitrarias en desarrollo de la protesta social, pues no hay una definición expresa sobre cuánto tiempo debe tolerarse un bloqueo de vía, no hay una definición de cuánto debe durar un proceso de diálogo por parte de los gestores de convivencia. Lo que sí es claro es que la protesta social no se regula criminalizándola.

¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?

Considero que el Estado debe proveer de espacios para facilitar el cuidado de los hijos. Por regla general en una familia con hijos, alguien debe trabajar para proveer y otra persona debe cuidar los hijos. En las familias de escasos recursos el dinero no alcanza para contratar a un cuidador y eso ha encasillado a la mujer en roles netamente domésticos. Entonces, una forma de empoderar a la mujer de un rol productivo es precisamente acelerando la escolarización de los niños y niñas. Eso facilitará que la mujer pueda trabajar, estudiar y asumir responsabilidades y retos diferentes al cuidado de la familia o trabajos domésticos.

¿Qué propone para reformar la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes y lograr resultados tangibles en su labor?

La Cámara de Representantes no debe tener esas funciones judiciales, por ese tipo de cosas es que el sistema es corrupto y hay impunidad. La rama judicial es quien tiene la función constitucional de administrar justicia. En Colombia se deben acabar los regímenes especiales de justicia. El artículo 174 y el numeral 3 del artículo 178 de la Constitución Política son letra muerta y deben ser modificados. Para eso existe la Jurisdicción Ordinaria, si el presidente, los magistrados de las altas cortes y el fiscal General de la Nación incumplen sus funciones por hechos u omisiones deben ser investigados y sancionados por la jurisdicción ordinaria.

La corrupción es un problema de primer orden en el país: entre 2018 y 2021, según Invamer Poll, el porcentaje de personas que considera que es un asunto que está empeorando pasó del 71 % al 90 %. ¿Cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?

La corrupción institucional se soluciona cuando se le quiten al Congreso, al Gobierno y a las altas cortes las funciones electorales que influyen en el ejercicio de poder de otras ramas del poder público. Por ejemplo, el sistema es corrupto porque el Senado elige a los magistrados de la Corte Constitucional y al procurador General de la Nación. El Congreso en pleno elige a los miembros del Consejo Nacional Electoral y el contralor de la República. La Corte Suprema de Justicia elige al fiscal General de la Nación de terna presentada por el presidente de la República. Los presidentes de las altas cortes eligen al registrador Nacional del Estado Civil. Lo más curioso es que la Corte Suprema, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado eligen a los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, quienes, a su turno, tendrán la función de elegir a los magistrados de la Corte Suprema y el Consejo de Estado.

En otras palabras, yo te elijo para que tú elijas a quien yo te diga, yo te elijo y tú me juzgas. Sin entrar en la minucia de analizar cuántos contratistas hay en las instituciones públicas, la mayoría son funcionarios elegidos a dedo, por un corto período para pagar favores con cargos públicos. La función pública es un entramado de burocracia para pagar favores políticos que anula el espíritu de la tradicional división del poder público. Así que debe modificarse la Constitución para purgar el sistema.

Tres de cada cuatro colombianos, según Invamer Poll, tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa imagen negativa?

Actuar con transparencia, con honestidad, hay que entender que un congresista es un trabajador que el pueblo contrata a través del voto y en ese orden de ideas es el pueblo quién debe exigirle a sus congresistas y no al revés como sucede hoy día.

¿Propondría desde su posición de congresista un acercamiento diplomático y comercial con Venezuela con miras a restaurar las relaciones entre ambos países?

El presidente de la República es el jefe de Estado y por consiguiente dirige las relaciones internacionales. El Congreso y sus miembros no deben inmiscuirse en esos temas. Apoyo al candidato Sergio Fajardo y respaldaré públicamente las decisiones que él tome en caso que obtenga la jefatura del Estado.

¿Cuáles son los principales problemas de la región que pretende representar y cómo solucionarlos?

Promoveré el principio constitucional de respeto de la autodeterminación de los pueblos y promoveré la integración latinoamericana. De hecho, necesitamos una nacionalidad latinoamericana. Las fronteras y los límites territoriales fueron elaboradas por intereses que hoy resultan mezquinos. Así que trabajaré por erradicar la discriminación y la xenofobia.

