A Quemarropa con María Carolina Restrepo, candidata a la Cámara por Bogotá

María Carolina Restrepo es candidata a la Cámara por Salvación Nacional. Foto: Cortesía

¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?

En estos momentos en el que todo vale, en el que el trabajo no dignifica sino deshonra, en el que la mentira, las componendas, el desprestigiar al otro y las trapisondas, son lo que prima, yo me siento en la obligación conmigo misma de no ser indiferente, sino aportar mi grano de arena para que logremos el país que queremos, una Colombia de empresarios. Necesitamos remar todos los colombianos hacia el mismo lado.

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria o penal? De ser así, cuéntenos su caso.

No. Yo no soy política y nunca he contratado con el Estado.

De ser electo, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?

Eliminar las Cámaras de Comercio o reestructurarlas para que hagan lo que saben hacer: ser un centro de conciliación y arbitraje, y los cursos y las capacitaciones que hacen. Pero la sacadera plata permanente a los empresarios es una traba tanto a los empresarios como a los emprendedores para que no se haga empresa. Si queremos formalizar la empresa debemos eliminar trabas.

A su criterio ¿cuáles son los principales problemas de Colombia y cómo solucionarlos?

Infraestructura vial, portuaria y férrea; inseguridad; y corrupción: perseguir el dinero en el exterior

¿Realizaría alguna modificación al Acuerdo de Paz? ¿cuál y por qué?

Sí, modificaría la forma de elección de los magistrados de la JEP. Uno no puede ser juez y parte como en los tribunales de arbitramento donde a pesar de estar prohibido, es evidente que cada parte escoge uno y el tercero de común acuerdo.

¿Está de acuerdo en que el Gobierno adelante diálogos de paz con el Eln? ¿por qué?

No. No hay voluntad.

¿Cuál es su posición en temas como la legalización de las drogas, el aborto y la eutanasia?

Yo soy respetuosa de la ley. En democracia la mayoría gana y la ley no está por encima de nadie, ese es uno de los principios del acuerdo sobre lo fundamental.

¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta? ¿por qué?

Totalmente. Los impuestos benefician a los ciudadanos y las iglesias no pueden escudarse en que ellos lo hacen como ciudadanos diferentes. O todos en la cama, o todos en el suelo. Nadie tiene corona. El mismo nuestro señor lo dijo, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del Cesar.

¿Estaría de acuerdo con una reforma a la Policía? Y, en esa línea, ¿cree que debe acabarse el Esmad?

No. sería irresponsable contestar sobre un tema en el que no soy experta, pero en el partido hay personas expertas en el tema. Las fuerzas de Policía son beneméritas.

¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?

Aplicar la ley, no hay que inventar lo que ya está creado. Colombia es un país lleno de leyes y el gran problema es que no se aplican.

¿Qué propone para reformar la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes y lograr resultados tangibles en su labor?

Eliminarla. Y me devuelvo a la respuesta de la JEP. No pueden ser juez y parte. El problema más grave de esa institución es la estructura política que tiene y cómo afecta a la democracia colombiana. No ha servido para nada.

La corrupción es un problema de primer orden en el país: entre 2018 y 2021, según Invamer Poll, el porcentaje de personas que considera que es un asunto que está empeorando pasó del 71 % al 90 %. ¿Cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?

Perseguir el dinero que roban los corruptos que es su único fin. Obligar a la banca internacional asumir su responsabilidad que es un cómplice silencioso, pero beneficiado de la corrupción. No solo en Colombia sino en el mundo

Tres de cada cuatro colombianos, según Invamer Poll, tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa imagen negativa?

Elegir personas con capacidad y solvencia moral, económica y académica. Y exigir a los funcionarios públicos que respondan con su patrimonio por las acciones u omisiones de su gestión.

¿Propondría desde su posición de congresista un acercamiento diplomático y comercial con Venezuela con miras a restaurar las relaciones entre ambos países?

Aunque somos países hermanos, a veces en la vida uno debe alejarse de la familia. Y ese es nuestro caso con Venezuela. Mientras exista el régimen chavista que es diametralmente a los principios democráticos en Colombia, esa relación no va a funcionar.

¿Cuáles son los principales problemas de la región que pretende representar y cómo solucionarlos?

Bogotá, una gran empresa; Bogotá, justicia; y Bogotá, rural, son mis tres grandes pilares, en el que pretendo trabajar de manera ardua en la Cámara, proponiendo la reestructuración de las cámaras de comercio como lo mencionaba anteriormente, en pro de los empresarios. En lo rural se debe rescatar y garantizar el adecuado de aprovechamiento sostenible del territorio. La justicia se debe reformar para ser más ágil y equitativa.

Si quiere conocer más a la candidata Restrepo, la puede seguir en Twitter.

Nota del editor: ¿Es candidato al Senado o a la Cámara en las próximas elecciones? Lo invitamos a responder el cuestionario de A Quemarropa para que los lectores de El Espectador conozcan sus propuestas y posiciones frente a ciertos temas de interés nacional. Para conocer las condiciones sobre cómo participar, visite el siguiente link.