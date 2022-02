A Quemarropa con Marlon Cantillo, candidato al Senado por Fuerza Ciudadana Foto: Archivo particular

¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?

Mi mayor motivación para ser senador de la República es legislar en favor del pueblo, ser parte de la renovación del Congreso. Me motiva el hacer y transformar, no solamente criticar o lamentar. El descontento social y la crisis que estamos viviendo me impulsa a recuperar la esperanza de mi país y mi gente, trabajar mancomunadamente para salir adelante, puesto que tenemos todo para ser una potencia.

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria o penal? De ser así, cuéntenos su caso.

Ninguna, soy una persona del común que ha tenido que afrontar las vicisitudes de la vida, eso ha forjado en mí la disciplina y el respeto por el trabajo de los demás. Por tanto, sé que cada acto que realice debe ser a conciencia, honestamente y enfocada al bien común.

¿Cómo está financiando su campaña al Congreso?

El cariño, la amistad, la confianza. Mi campaña está fundada en esos pilares y de eso viene la financiación que han sido donaciones voluntarias y algunos ahorros.

De ser electo, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?

Mi proyecto bandera está en cabeza del pilar fundamental de toda sociedad, la mujer, específicamente con la prenda de asistencia marital, el Comité de ayuda de superación de la pobreza extrema y el derecho a la pensión obligatoria, para nuestros ancianos en situación vulnerable.

A su criterio ¿cuáles son los principales problemas de Colombia y cómo solucionarlos?

El mayor problema de Colombia es la corrupción, de esto se desprenden problemas de injusticia social, pobreza extrema y la falta de oportunidades de educación. Por ello es por lo que debemos trabajar en fortalecer a las mujeres, ofreciéndoles herramientas como la educación ya que como anteriormente decía, la mujer es la base fundamental de toda la sociedad, y por otra parte legislar para que las penas en materia de corrupción y más aun de servidores públicos, sean severas y ejemplares.

Por otra parte, el estricto y riguroso control político para un manejo austero pero eficaz y eficiente en los recursos de la Nación.

¿Realizaría alguna modificación al Acuerdo de Paz? ¿cuál y por qué?

Ninguno, pero sí se tendría que analizar y proponer estrategias para poder cumplirlo a cabalidad.

¿Está de acuerdo en que el Gobierno adelante diálogos de paz con el Eln? ¿por qué?

Es necesario adelantar estos diálogos puesto que Colombia ya no aguanta más violencia y es deber del Estado, garantizar la paz y la seguridad a todos sus habitantes. Un acuerdo con el Eln significaría un avance enorme para Colombia en todo aspecto, pues los recursos empleados para la guerra se podrían destinar a la educación y la superación de la pobreza extrema.

¿Qué posición tiene sobre la legalización de las drogas?

La legalización de las drogas es un tema controversial, pero que ha funcionado en países potencias, sin embargo, esa legalización debe tener unas condiciones muy precisas.

¿Ampliaría los derechos sobre aborto y eutanasia que ya contempla la Corte Constitucional bajo jurisprudencia?

El Aborto ya está legalizado en situaciones específicas, el punto está en cómo materializar ese derecho, que las mujeres conozcan y sepan cómo hacer uso de esas herramientas que ya se encuentran bajo la ley y la jurisprudencia. Lo mismo aplica para la eutanasia.

Hay muchos obstáculos para que funcionarios cumplan las sentencias de la Corte Constitucional sobre derechos de personas LGBT+ y parejas del mismo sexo. ¿Qué acciones impulsaría para acabarlos?

El mayor obstáculo es la ignorancia. Los servidores públicos deben tener constantes capacitaciones en materia de derechos humanos y derecho constitucional colombiano. El colectivo LGBTQ+ y las parejas del mismo sexo tienen unos derechos adquiridos y es menester del Estado garantizar la materialización de los mismos y que no se queden en papel.

¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta? ¿por qué?

No estoy de acuerdo, conozco el sector, las iglesias o confesiones religiosas en Colombia no son un negocio. De hecho, las organizaciones religiosas trabajan en los sectores donde el Estado no llega y realizan mucha labor social y voluntariado. Los recursos que se consiguen muchas veces no logran ser suficientes para este trabajo, es más muchas confesiones no tienen locaciones propias.

¿Estaría de acuerdo con una reforma a la Policía? Y, en esa línea, ¿cree que debe acabarse el Esmad?

Es necesaria una reforma a la Policía que fortalezca su función pública y social, mejorando la calidad de vida y laboral de los uniformados, enfocándose en su capacitación en temas de derechos humanos. Esta debe ser continua y verificada en su actuar con la población civil, dando así merito para escalar en rango. En otras palabras, debe existir un concurso de méritos y no que el gobierno de turno disponga los cargos de la Institución.

La Policía tiene que ser un ente social con control. Más que desmontar el Esmad, es la reforma de sus funciones, es decir debe garantizar el orden y el justo derecho de la protesta, sin incurrir en prácticas lesivas y fuera del marco de los derecho humanos.

¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?

Es necesario que tanto en el ámbito público como privado se dispongan de un numero de posiciones obligatorias para las mujeres, pero con ello también debe garantizarse la igualdad salarial. Más aun en el caso de la mujer cabeza de hogar.

¿Qué propone para reformar la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes y lograr resultados tangibles en su labor?

Debe dejar de ser la comisión de absolución por motivaciones políticas. Poco a poco esta función de juez en los casos constitucional debe ser modificada por la experiencia de los representantes, la vocación y experiencia en temas de investigación judicial y demás relacionados con lo penal.

Realizar las debidas reformas al sistema penal y de investigación, penas ejemplares para los corruptos, muerte política al corrupto y su familia y equipo político y asesor, mayor control y vigilancia social a la contratación y ejecución. Cambiar el Congreso y el Ejecutivo y dar buen ejemplo es la única solución.

La corrupción es un problema de primer orden en el país: entre 2018 y 2021, según Invamer Poll, el porcentaje de personas que considera que es un asunto que está empeorando pasó del 71 % al 90 %. ¿Cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?

Se hace necesario una reforma a la justicia. La corrupción en el ámbito público debe tener penas ejemplarizantes y la mayor sanción para el funcionario público corrupto es no volver a poder contratar con el Estado y no poder hacer parte de ningún cargo público o de elección popular, además de la devolución de los dineros y la reparación del daño causado.

Si quiere conocer más a la candidata, la puede seguir en sus redes sociales:

https://www.facebook.com/MarlonCantilloCol

Instagram: @marloncantillocol

Nota del editor: ¿Es candidato al Senado o a la Cámara en las próximas elecciones? Lo invitamos a responder el cuestionario de A Quemarropa para que los lectores de El Espectador conozcan sus propuestas y posiciones frente a ciertos temas de interés nacional. Para conocer las condiciones sobre cómo participar, visite el siguiente link.