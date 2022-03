A Quemarropa con Mauricio Toro, candidato a la Cámara por Alianza Verde

Mauricio Toro aspira a repetir curul en la Cámara de Representantes por Bogotá. Es el #105 del tarjetón de Alianza Verde. Foto: Archivo

¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?

Hace 4 años llegué al Congreso, para emprender desde la política y he demostrado con trabajo duro que SÍ es posible hacer una política diferente y de la buena. Sacamos adelante leyes que parecían imposibles porque tocaban los intereses de los poderosos de siempre. Así logramos aprobar la Ley de #PagoAPlazosJustos, para que a emprendedores y Mipymes les paguen sus facturas máximo a 45 días, la #LeyComidaChatarra y la ley de prohibición del asbesto.

Me lanzo de nuevo a la Cámara de Representantes por Bogotá, porque “si los políticos no pudieron ser ciudadanos, nos tocó a los ciudadanos ser políticos”.

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria o penal? De ser así, cuéntenos su caso.

Sí, derivadas todas de mi labor como congresista y que considero como una persecución y acoso judicial, para que desista de mi lucha por lograr la regulación de las plataformas de transporte. Por un lado, líderes taxistas me han interpuesto varias denuncias penales y quejas disciplinarias en la Corte Suprema, Procuraduría, Comisión de Ética, etc., que recientemente la Corte Suprema decidió archivar. Ya solo queda abierta una en la Comisión de Ética de la Cámara, y estoy a la espera de una nueva denuncia de Hugo Ospina que ya anunció en redes.

¿Cómo está financiando su campaña al Congreso?

Gran parte con aportes propios, (ahorros y préstamos a título personal), donaciones de amigos que han reconocido el trabajo que hemos hecho estos 4 años, un préstamo del Partido Alianza Verde, y lo más novedoso: entramos al mundo de los NFTs y fuimos la primera campaña política en América Latina en financiarse en parte con la venta de los NFTs, donde vendimos una obra que realizó Dastuno, un famoso artista urbano bogotano.

De ser electo, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?

Regular las plataformas de transporte; Reemplazar las notarías por tecnología; Derechos de contratistas de prestación de servicios; Reemplazar el Icetex por el Fondo Nacional para la Promoción del Talento Colombiano (Protalento)… Es muy difícil escoger uno solo.

A su criterio, ¿cuáles son los principales problemas de Colombia y cómo solucionarlos?

La corrupción y la falta de oportunidades. Para la corrupción, estoy proponiendo usar tecnología, pero de verdad! Es absurdo que Colombia con los niveles de corrupción que tiene, no haya adoptado tecnología para hacer vigilancia y supervisión de los recursos públicos. Los corruptos no permiten la tecnología porque se les daña el negocio. En cuanto a falta de oportunidades, reformar ICETEX para tener una financiación justa para poder estudiar, y un proyecto de ley enfocado a emprendimiento y empleabilidad de los jóvenes, que incluya apoyos para quienes quieran emprender, y mejoras en la educación y formación técnica y media, para que sean realmente pertinentes y sintonizadas con las ofertas del empresariado.

¿Realizaría alguna modificación al Acuerdo de Paz? ¿Cuál y por qué?

Al Acuerdo de Paz, no, ningún cambio. Pero si realizaría modificaciones a los planes de implementación y los presupuestos. Necesitamos que el próximo Gobierno le meta el acelerador a la implementación del Acuerdo. No podemos dejar que esta posibilidad de consolidar la paz se pierda.

¿Está de acuerdo en que el Gobierno adelante diálogos de paz con el Eln? ¿Por qué?

Sí, no podemos permitir que zonas del país sigan sometidas al terror y la violencia. Necesitamos consolidar la paz y eso incluye diálogos con todos los actores armados. Esta oportunidad es única.

¿Qué posición tiene sobre la legalización de las drogas?

Totalmente de acuerdo. Junto a Iván Marulanda radicamos el año pasado un proyecto de ley para la regulación de la coca y la cocaína; y también soy coautor del proyecto de Reyes Kuri para la regulación del cannabis recreacional para adultos. La lucha contra la droga es la más vergonzosa terquedad del mundo. En salud pública siempre debemos preferir la regulación, educación y prevención, pero nunca la prohibición.

¿Ampliaría los derechos sobre aborto y eutanasia que ya contempla la Corte Constitucional bajo jurisprudencia?

La Corte ya amplió el aborto y la eutanasia, lo que ahora tenemos que hacer en el Congreso es garantizar los protocolos para el acceso sencillo y ágil a estos dos derechos. Hoy en día es una tortura acceder a un aborto o a una eutanasia. Eso no es digno con los ciudadanos. La derecha tiene que entender que los derechos ya fueron reconocidos, lo que debemos debatir es la forma de acceder efectivamente a los derechos ya reconocidos.

Hay muchos obstáculos para que funcionarios cumplan las sentencias de la Corte Constitucional sobre derechos de personas LGBT+ y parejas del mismo sexo. ¿Qué acciones impulsaría para acabarlos?

Desde el año pasado estamos construyendo un Proyecto de Ley precisamente de acceso y garantía de los derechos que ya nos ha reconocido la Corte Constitucional, porque hoy en día hay muchísimas barreras y obstáculos. Hice un debate de control político contra el Gobierno Nacional porque en 4 años engavetó y congeló la aplicación de la Política Pública de derechos LGBTI. Vamos a sacarla del congelador y darle mecanismos efectivos para su aplicación sin excusas ni barreras.

¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta? ¿Por qué?

Si, por supuesto. El impuesto de renta se basa en tener propiedades, tener ingresos y utilidades, en aumento del patrimonio. No hay ninguna justificación para que las iglesias que tienen enormes riquezas concentradas en sus dueños y líderes, con aviones, inversiones en el exterior, sigan sin pagar impuestos.

¿Estaría de acuerdo con una reforma a la Policía? Y, en esa línea, ¿cree que debe acabarse el Esmad?

Nosotros ya radicamos una reforma a la policía que está actualmente en trámite, sacando a la Policía del Ministerio de Defensa, fortaleciendo su carácter cívico y la formación en DD.HH. El Esmad debe reformarse profundamente, tener vigilancia civil, body cams para vigilar uno a uno su actuar, mejor formación y abandonar su espíritu militarista y guerrerista. Debe reformarse profundamente, pero no acabarse.

¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?

Concretamente para defender los derechos de la mujer tenemos un proyecto muy lindo: la ley endometriosis Colombia. La endometriosis es una enfermedad que afecta actualmente a 3 millones de mujeres en el país, una enfermedad silenciosa, huérfana en el sistema de salud, que se diagnostica 10 años tarde en promedio, que violenta a las mujeres permanentemente. Buscamos dar una ruta de diagnóstico, acelerar la atención y los casos de sospecha. Necesitamos ayudar a todas estas mujeres para decirles que, si es posible vivir sin dolor, ¡y que menstruar es político!

¿Qué propone para reformar la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes y lograr resultados tangibles en su labor?

Yo soy miembro de la Comisión, y he puesto todos mis esfuerzos en hacer mi trabajo con rigurosidad, pero todo está diseñado para que no funcione. Definitivamente debemos tener un Tribunal de Aforados, eficiente, ágil, con facultades suficientes para juzgar. Pero la Comisión, tal como está diseñada, siempre será una Comisión de Absoluciones como se le conoce popularmente.

La corrupción es un problema de primer orden en el país: entre 2018 y 2021, según Invamer Poll, el porcentaje de personas que considera que es un asunto que está empeorando pasó del 71 % al 90 %. ¿Cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?

Una de mis propuestas principales es usar tecnología contra la corrupción, pero tecnología real, eficiente. Puntualmente, la contratación pública debe adoptar contratos inteligentes, donde se pueda verificar en tiempo real los montos, los cumplimientos, los presupuestos. En Colombia muchos hablan de tecnología, pero los corruptos saben que lo único que puede acabar con su negocio es precisamente la tecnología.

Tres de cada cuatro colombianos, según Invamer Poll, tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa imagen negativa?

Lo que he hecho estos 4 años: trabajo riguroso, comunicación permanente a los ciudadanos, rendición de cuentas quincenales en redes y semestrales con ciudadanos presencialmente. No en vano he sido elegido por 3 años consecutivos uno de los 10 mejores Representantes a la Cámara por el Panel de Opinión. Pero para cambiar la imagen del Congreso, tenemos que ser la mayoría los que estemos dispuestos a hacer bien nuestro trabajo, rendir cuentas y estar abiertos al escrutinio público.

¿Propondría desde su posición de congresista un acercamiento diplomático y comercial con Venezuela con miras a restaurar las relaciones entre ambos países?

¡Por supuesto! Podemos tener profundas diferencias políticas e ideológicas con Venezuela, pero la realidad humanitaria, de salud, comercial es una necesidad urgente para ambos países, ¡para los ciudadanos! La política exterior de Duque ha sido un gran fracaso, y hasta Biden lo demostró iniciando diálogos para evitar apoyos a Rusia desde Venezuela.

¿Cuáles son los principales problemas de la región que pretende representar y cómo solucionarlos?

Soy Representante por Bogotá, y mis propuestas están basadas en las necesidades y preocupaciones de los bogotanos: acceso a educación sin quebrarse de por vida, legalizar apps de transporte para poder elegir en qué transportarse, lucha contra la corrupción en la contratación pública, dar derechos a miles de contratistas de prestación de servicios, entre otras.

Muchos candidatos prometen reformar Transmilenio, concretar el Metro, “frenar” a la alcaldesa, mejorar el tráfico, y desafortunadamente eso es engañar a los electores. El Congreso tiene muy pocas y muy limitadas facultades para tomar decisiones sobre los asuntos de Bogotá, pues para eso existe el Concejo y la Alcaldía. Yo le diría a los ciudadanos que no se dejen engañar.

