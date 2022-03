A Quemarropa con Oscar Marín, candidato al Senado por el Partido Conservador

Oscar Marín Martínez es el #59 del tarjetón de Senado por el Partido Conservador Foto: Archivo

¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?

Trabajar al servicio de la función pública para la creación de leyes que favorezcan el bien común, ya que actualmente, por la forma como son elegidos, los congresistas responden a intereses particulares. También busco ejercer mi función de control político con valentía e independencia. Las leyes deben ser construidas con experiencia y conocimiento, que tengo gracias a mi ejercicio profesional como abogado, conciliador y docente a nivel nacional, e internacional y mis resultados en la generación de empresa social, acceso a la justicia, oferta de servicios de resolución pacífica de conflictos y en formación para la paz en todo el territorio nacional.

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria o penal? De ser así, cuéntenos su caso.

Como abogado, he tenido dos investigaciones disciplinarias, por quejas de clientes en procesos que terminaron a mi favor, pues yo hice lo correcto en mi ejercicio profesional.

¿Cómo está financiando su campaña al Congreso?

Mi campaña está diseñada para tener una inversión mínima, que financio con recursos propios.

De ser electo, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?

Modificar el sistema del seguro obligatorio, para que este sea personal y se bajen los costos, pues como está funcionando hoy, se está haciendo un uso inadecuado de los recursos. También presentaré el proyecto de ley para eliminar cualquier costo adicional a las matrículas, como el derecho de grado y los cursos de idiomas. Estos deberán estar incluidos dentro de los costos de la matrícula, a precios razonables.

A su criterio, ¿cuáles son los principales problemas de Colombia y cómo solucionarlos?

El principal problema de Colombia es la corrupción en todas sus esferas y, la solución tiene que plantearse desde la administración de justicia, por lo tanto es necesario despolitizarla y plantear su funcionamiento completamente independiente. Con la independencia de la administración de justicia y con el control necesario, a través de las veedurías populares especializadas, se podrá lograr el cumplimiento de este objetivo.

¿Realizaría alguna modificación al Acuerdo de Paz? ¿Cuál y por qué?

No hay que modificar el acuerdo de paz, es el que tenemos. Sin embargo, podrá fortalecerse de acuerdo a la dinámica de su implementación. El objeto está claro y en ese sentido debe mantenerse, está estructurado.

¿Está de acuerdo en que el Gobierno adelante diálogos de paz con el Eln? ¿Por qué?

Estoy de acuerdo con el diálogo con el Eln, así como con todos los grupos armados, lo cual resulta fundamental para el desarrollo del país, no obstante, es necesario entender que cualquier conversación solo es posible si se adelanta de manera honesta y de cara al pueblo colombiano. El compromiso es cumplir lo pactado independientemente del gobierno de turno.

¿Qué posición tiene sobre la legalización de las drogas?

Estoy de acuerdo con la legalización de las drogas, es necesario iniciar con un diálogo internacional, pues esto no solo afecta a Colombia, es un asunto mundial que debe ser atendido a nivel global. No podemos hablar de legalización solo en Colombia, no nos podemos engañar, es una política internacional que se debe atender a través de un proceso entre todos los implicados.

¿Ampliaría los derechos sobre aborto y eutanasia que ya contempla la Corte Constitucional bajo jurisprudencia?

El aborto y la eutanasia obedecen a situaciones personales que deben ser atendidas, previamente, por especialistas y finalmente resueltas por las personas afectadas. El problema no es el aborto, es la educación y las oportunidades, sobre todo para las mujeres, para prevenir los embarazos adolescentes no deseados, que son la fuente de ciclos de pobreza y que en sí mismos limitan las opciones profesionales y de ingresos de las mujeres.

Hay muchos obstáculos para que funcionarios cumplan las sentencias de la Corte Constitucional sobre derechos de personas LGBT+ y parejas del mismo sexo. ¿Qué acciones impulsaría para acabarlos?

Deben romperse todos los obstáculos para que los funcionarios cumplan con sus responsabilidades sobre el cumplimiento de sentencias sobre personas LGBT+ y parejas del mismo sexo, esto no puede tener ninguna discusión. El funcionario que no acate lo ordenado será investigado y sancionado, sin ninguna discusión, no hay que dar tantas vueltas a esto, además de iniciarle proceso de responsabilidad por los daños que pueda causar. Este funcionario será inhabilitado para ejercer cargos públicos al menos por 20 años.

¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta? ¿Por qué?

Este es un tema tributario que está resuelto y, por supuesto, que todo el que genera renta, pague renta.

¿Estaría de acuerdo con una reforma a la Policía? Y, en esa línea, ¿cree que debe acabarse el Esmad?

Pasamos la policía al Ministerio del Interior como cuerpo civil armado, tal cual aparece en la Constitución y, en este sentido, el Esmad es una garantía para preservar el orden público de nuestras ciudades. El Esmad no es malo, hay que trabajar más con sus integrantes en temas de derechos humanos.

¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?

Hombres y mujeres, todos somos iguales. La paridad está referida a que exista una participación equitativa de mujeres, 50%. Para garantizar la participación de las mujeres en política se deben fortalecer los liderazgos, y la pedagogía, impulsando actividades en los colegios para motivar a las mujeres en las esferas de lo público, y no solo de lo privado. Para generar ese cambio, también se debe vigilar que los oficios en los que usualmente se encuentran las mujeres más vulnerables, tengan garantizado el cumplimiento de ingresos mínimos para favorecer el desarrollo de las familias y las oportunidades educativas de los niños y niñas.

¿Qué propone para reformar la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes y lograr resultados tangibles en su labor?

Eliminar la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y dejar la administración de justicia en los expertos, en la Rama independiente y conocedora del tema. Solo puede administrar justicia quien está formado y preparado para esto, cada quien tiene su función.

La corrupción es un problema de primer orden en el país: entre 2018 y 2021, según Invamer Poll, el porcentaje de personas que considera que es un asunto que está empeorando pasó del 71 % al 90 %. ¿Cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?

Es un tema de administración de justicia, finalmente todo corrupto tiene que pagar y las medidas ejemplarizantes servirán para que los demás entienda que la corrupción no paga. La educación está dada en los valores y principios, sin embargo algo pasa frente al manejo de los recursos. No hay que dar tantas vueltas, administración de justicia honesta, aquí está la solución. El corrupto es una persona que ha tenido oportunidades, es profesional y sabe a qué atenerse, por lo tanto su castigo debe ser intramural y sin ningún beneficio.

Tres de cada cuatro colombianos, según Invamer Poll, tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa imagen negativa?

La única forma de cambiar la mala imagen del Congreso es con trabajo, responsabilidad y con honestidad, esta es la mejor manera de dar un buen ejemplo, demostrar que si hay congresistas que se diferencian por su trabajo y por promover leyes a favor de la colectividad y no a favor de intereses particulares o de algún sector económico.

¿Propondría desde su posición de congresista un acercamiento diplomático y comercial con Venezuela con miras a restaurar las relaciones entre ambos países?

Claro que debemos restaurar las relaciones diplomáticas y comerciales con nuestro segundo socio comercial, Venezuela y, por lo tanto, con todos los países que tengamos diferencias. No debemos promover barreras entre socios que dificultan el desarrollo de los países.

