A Quemarropa con Piedad Correal, candidata a la Cámara del Quindío

Piedad Correal Rubiano es candidata a la Cámara de Quindío, por el Partido Liberal. Tiene el número 102 en el tarjetón. Foto: Cortesía

¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?

Mi mayor motivación para ser congresista por el departamento del Quindío es generar un cambio en la política regional y nacional, visibilizando las principales problemáticas de los quindianos y del resto del país en el Congreso de la República, planteando como pilares de acción la generación de empleo y de productividad de la región, la lucha contra la corrupción, el fortalecimiento del sistema de salud, la optimización y mejoramiento de la red de infraestructura vial del Eje Cafetero y, así mismo, la modernización de los servicios de turismo brindados por el departamento enfocado al respeto al medio ambiente y al paisaje cultural cafetero.

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria o penal? De ser así, cuéntenos su caso.

No he tenido ninguna investigación disciplinaria, penal o fiscal durante mi desempeño como funcionaria pública. Como defensora del Pueblo durante más de 21 años no fui sujeto de investigación, tampoco mientras fungí como secretaria de Gobierno del departamento del Quindío, como asesora de la Superintendencia de Subsidio Familiar, ni como funcionaria del Ministerio de Justicia. Mi desempeño en el sector público y sirviendo a la comunidad ha estado cimentado en los principios de la moralidad pública y la transparencia.

De ser electa, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?

Siendo electa como representante a la Cámara de los quindianos, trabajaré en proyectos legislativos que garanticen la efectividad de los derechos humanos de los colombianos, en reformas al sistema de seguridad social en salud tendientes a su mejoramiento y la efectividad del derecho a la salud, impulsando políticas encaminadas a disminuir el uso de la acción de tutela y los incidentes de desacato, en aras de lograr estabilidad del sistema de salud y la obtención de recursos que tecnifiquen el servicio a cargo que brindan las EPS y las IPS, redundando en beneficios y calidad en la salud de los colombianos.

A su criterio ¿cuáles son los principales problemas de Colombia y cómo solucionarlos?

A mi criterio, los principales problemas de Colombia son la corrupción, la desigualdad social, el desempleo, la calidad en los servicios de salud y la pobreza extrema. Como representante de los quindianos enfrentaré dichas problemáticas impulsando iniciativas legislativas, políticas de democratización de la tierra, la vivienda, la educación, los servicios de salud, la función pública y la productividad empresarial, dentro del marco de las necesidades básicas de la población en cumplimiento de las garantías fundamentales contenidas la Constitución Política de 1991.

¿Realizaría alguna modificación al Acuerdo de Paz? ¿cuál y por qué?

No modificaría el Acuerdo de Paz. Buscaría la implementación y cumplimiento del mismo, buscando que se dé prevalencia a la protección de los defensores de derechos humanos y exmiembros de grupos alzados en armas, quienes son asesinados diariamente a pesar de estar cumpliendo con el mismo, y realizaría un control político adicional a la búsqueda de la verdad en el conflicto, la justicia y la reparación de las víctimas.

¿Está de acuerdo en que el Gobierno adelante diálogos de paz con el Eln? ¿por qué?

Estoy de acuerdo con dichos diálogos de paz, siempre que se busque una paz que garantice la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas del conflicto armado en Colombia, que sea duradera, que cierre las brechas de desigualdad, que propicie el desarrollo del campo en Colombia, que elimine la impunidad y, a su vez, otorgue oportunidades de inversión extranjera provechosa para Colombia.

¿Cuál es su posición en temas como la legalización de las drogas, el aborto y la eutanasia?

Considero positiva la legalización de las drogas siempre que esta se realice de una manera controlada, es decir, que se articule con el sistema de salud para crear centros de consumo controlado y políticas de restricción en el consumo y su comercialización.

Respecto al aborto, no estoy de acuerdo con su despenalización total, compartiendo la posición actual que ha tomado la honorable Corte Constitucional relativa a la despenalización del aborto en los eventos en que exista peligro para la vida o salud de la mujer, el feto tenga una grave malformación o el embarazo sea producto de una violación o incesto.

Respecto de la eutanasia, defiendo el derecho de morir dignamente procedente en casos de padecimientos de enfermedades terminales o incurables, previo dictamen o concepto médico que permita al paciente ejercer ese derecho.

¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta? ¿por qué?

No estoy de acuerdo, pues predicar la fe no es una actividad de renta y así lo establece la ley 1607 de 2012. Ahora bien, el problema no es que la Iglesia tenga la obligación de declarar renta, la única discusión tributaria que yo consideraría legítima es que reporten información de todas sus actividades financieras a la Dian para evitar la infiltración del narcotráfico y el lavado de activos en dichas actividades.

¿Estaría de acuerdo con una reforma a la Policía? Y, en esa línea, ¿cree que debe acabarse el Esmad?

No creo necesaria una reforma y no pienso que deba acabarse el Esmad. Lo primero porque más allá de una reforma lo que se requiere es una alta capacitación de los miembros de la Policía en derechos humanos, verificar que realmente sus procedimientos se acojan a ellos y que sean respetuosos con el ciudadano, nada ganamos con realizar una reforma si esta solo se queda en el papel. Frente a lo segundo, no es necesario acabar con el Esmad porque cumplen una función importante de velar por el cuidado de los derechos colectivos y los demás ciudadanos, lo que sí debemos hacer es enfatizar con ellos el cumplimiento estricto de los derechos humanos en sus procedimientos y en el trato con el ciudadano.

¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?

Con la ley de cuotas ya estamos garantizando la participación de las mujeres, pienso que lo más importante es garantizar que las entidades de todos los órdenes empiecen a cumplirla y de ser el caso sancionar a aquellas que no cumplen esta ley. El seguimiento al cumplimiento de las leyes es más importante que crear nuevas leyes.

¿Qué propone para reformar la Comisión de investigación y Acusación de la Cámara de Representantes y lograr resultados tangibles en su labor?

Mas allá de una reforma es garantizar que las investigaciones que lleguen allí sean adelantadas. En el pasado reciente hemos visto cómo han sancionado magistrados de las altas Cortes. Es necesario verificar que los miembros de dicha comisión cumplan con las funciones, para ello creo conveniente establecer un órgano que verifique el cumplimiento de dichas funciones y de no ser así se separe del cargo a dichos congresistas. Este órgano necesariamente debe estar separado del poder legislativo.

La corrupción es un problema de primer orden en el país: entre 2018 y 2021, según Invamer Poll, el porcentaje de personas que considera que es un asunto que está empeorando pasó del 71 % al 90 %. ¿Cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?

Es necesario realizar una reforma constitucional en la cual se especifique una manera distinta de escoger los altos cargos de los órganos de control, dicho mecanismo debe permitir garantizar la independencia de quienes son elegidos. Igualmente, el presupuesto de dichas entidades debe ser autónomo para poder hablar de plena independencia y de esta manera empezar a terminar desde la institucionalidad con este problema.

Tres de cada cuatro colombianos, según Invamer Poll, tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa imagen negativa?

La mejor forma de cambiar esta percepción es mostrar el trabajo que se realice y eso empieza, en mi caso, trabajando en la región de la mano con los mandatarios locales, ayudando a la gente con sus necesidades desde mi función como representante, igualmente ejerciendo un verdadero control político y proponiendo iniciativas legislativas que garanticen los derechos fundamentales de los Colombianos.

¿Propondría desde su posición de congresista un acercamiento diplomático y comercial con Venezuela con miras a restaurar las relaciones entre ambos países?

Sí, al compartir fronteras con Venezuela es necesario tener relaciones diplomáticas con este país para tener entendimiento en lo referente a temas de seguridad, humanitarios y comerciales que conviene a las dos naciones, eso sí guardando distancia con el papel que juega la dictadura en territorio venezolano, donde se ha deslegitimizado la institucionalidad de un Estado democrático que no respeta los derechos humanos de sus ciudadanos.

¿Cómo está financiando su campaña?

Con recursos propios.

¿Cuáles son los principales problemas de la región que pretende representar y cómo solucionarlos?

Las principales problemáticas del Quindío son el desempleo, la calidad de la salud, la deficiente infraestructura vial del departamento y la ausencia políticas de apoyo al campesino y el agro, para lo que propondremos iniciativas legislativas correctivas que mejoren los servicios de salud, así como otras iniciativas que propendan por el desarrollo de la región gestionando recursos que incentiven el campo y el agro, como el mejoramiento de la infraestructura vial, propuestas en las que debe ir incluido la formulación de incentivos tributarios para todo el sector empresarial y la inversión extranjera.

