A Quemarropa con Sergio Rodríguez, candidato a la Cámara de Representantes Foto: Archivo particular

¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?

Ser la voz de los colombianos, las familias y los jóvenes que desean restablecer los valores, el orden en el país y por supuesto en Bogotá, proteger la vida de todos, desde los bebés por nacer hasta de las personas mayores y de los animales, defender a la autoridad y las instituciones.

>Lea más sobre las elecciones de 2022 y otras noticias del mundo político

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria o penal? De ser así, cuéntenos su caso.

No he tenido ninguna investigación desde el sector privado, en el que me he desempeñado hasta ahora. La transparencia es un principio fundamental en mi proceder.

¿Cómo está financiando su campaña al Congreso?

Con recursos propios que he ahorrado, y que fueron adquiridos por medio de mi trabajo con el sector privado.

De ser electo, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?

Nuestra principal preocupación es la inseguridad, ofertada por la primera línea y la migración excesiva que se ha tomado la capital. Vamos a hacer que se reconozca a la primera línea como un grupo terrorista y haremos cumplir la ley migratoria. Todo criminal sin identificación será reconocido con sistema biométrico, pagará sus crímenes en Colombia, y será expulsado para siempre del país cumplida su pena.

A su criterio ¿cuáles son los principales problemas de Colombia y cómo solucionarlos?

La degradación a la que se ha sumido la familia colombiana, vemos cómo FECODE se ha encargado de deformar a los más jóvenes, la droga los ha degradado como seres humanos, y la izquierda se ha encargado de desdibujar los roles en la sociedad. Hay que proteger a la familia -base de la sociedad-, promover que los padres sean veedores de la educación de sus hijos, fortalecer la autoridad familiar y luchar contra el microtráfico para recuperar el orden.

¿Realizaría alguna modificación al Acuerdo de Paz? ¿cuál y por qué?

Ninguna modificación, el acuerdo se debe tumbar. El 2 de octubre los colombianos le dijimos no al acuerdo de La Habana, nadie votó por hacer cambios. Es hora de hacer respetar ese voto mayoritario. Las FARC no ha reparado a sus víctimas, no ha admitido el reclutamiento de menores, tampoco ha entregado las rutas del narcotráfico. Mientras que, la JEP es una corte hecha a media del terrorismo y los guerrilleros, un adefesio para desprestigiar a las fuerzas militares colombianas.

¿Está de acuerdo en que el Gobierno adelante diálogos de paz con el Eln? ¿por qué?

Por supuesto que no, no se negocia con el terrorismo.

¿Qué posición tiene sobre la legalización de las drogas?

Está comprobado que las drogas son letales, degenerativas, y crean gigantescos problemas de comportamiento. Destruyen a las personas y las familias, que son el núcleo fundamental de la sociedad, por lo que terminan destruyendo a la sociedad. Por eso, diré no a todos los proyectos que busquen legalizar cualquier tipo de droga, y que atenten contra la vida de los miembros de la familia. Es imprescindible que el único estatus de las drogas sea el de ilegal.

¿Ampliaría los derechos sobre aborto y eutanasia que ya contempla la Corte Constitucional bajo jurisprudencia?

No, me opondré. Crearé un proyecto de ley que reconozca la vida desde la concepción, en un país civilizado no se acepta la muerte del más vulnerable, el más indefenso es aquel que no puede levantar su voz para decir no me maten. Debido a las causales contempladas por la ley, con el aborto se asesinan bebés en algunos casos para “solucionar” el delito inicial de la violación. No es posible solucionar un delito con otro.

Hay muchos obstáculos para que funcionarios cumplan las sentencias de la Corte Constitucional sobre derechos de personas LGBT+ y parejas del mismo sexo. ¿Qué acciones impulsaría para acabarlos?

Debe haber igualdad ante la ley, debe resguardarse los derechos del ciudadano sin importar si es LGBT+, ni su identidad o sus creencias. También es importante que nadie goce de preferencias por pertenecer a un determinado grupo.

¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta? ¿por qué?

No estoy de acuerdo, la función social que cumplen las iglesias es vital para la sociedad. El trabajo social que hacen es gigantesco, van desde el apoyo emocional, mental, laboral, vocacional, hasta el espiritual. ¡Cómo llenar de impuestos a las iglesias cuando son una parte fundamental y una de las columnas de nuestra sociedad!

¿Estaría de acuerdo con una reforma a la Policía? Y, en esa línea, ¿cree que debe acabarse el Esmad?

Si, impulsaré una reforma para la policía y el ejército, a fin de que puedan cumplir con su trabajo contando con garantías -no más héroes perseguidos por protegernos del terrorismo y el caos-. El objetivo es que puedan gozar de salarios y pensión digna, oportunidades de tecnificación para bachilleres y auxiliares con instituciones públicas y privadas. A diario exponen su vida para salvaguardarnos, por eso debemos asegurarles su futuro y si faltan, garantizar también el de sus familias.

¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?

No voy a tener un enfoque para la mujer, mi enfoque estará en la ciudadanía. No creo en que unos deban tener más garantías que otros, creo que debe haber oportunidades para todos. ¡Creo fielmente en la igualdad ante la ley! Cuando a usted lo van a robar poco o nada les importa su sexo, su género, su inclinación sexual o su religión, ¡igualdad ante la ley, oportunidades para todos!

¿Qué propone para reformar la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes y lograr resultados tangibles en su labor?

Promoveré que la gente tenga veeduría constante frente a los procesos en la Comisión; igualmente, que todas las investigaciones sean socializadas en audiencia pública y que pueda haber recusación ciudadana en caso dado que no se halle coherencia con lo decidido y los intereses del país.

La corrupción es un problema de primer orden en el país: entre 2018 y 2021, según Invamer Poll, el porcentaje de personas que considera que es un asunto que está empeorando pasó del 71 % al 90 %. ¿Cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?

Se debe hacer un control político importante dentro del Congreso, uno de los temas es fortalecer el sistema de contratación pública. Debemos modernizar los sistemas y la plataforma del Estado para que sea práctica y entendible para cualquier ciudadano. Es la ciudadanía la que debe ser la primera línea de contención de la corrupción.

Tres de cada cuatro colombianos, según Invamer Poll, tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa imagen negativa?

Tenemos que hacer un estado más pequeño y eficiente. Además, hay una desconexión entre el congresista y la gente, hay que invertir esa pirámide. El ciudadano es el jefe del concejal o congresista. Hay que hacer que sea obligatorio que el congresista rinda cuentas a los ciudadanos. Fundamentalmente, la imagen se cambia cumpliendo, mi palabra está empeñada. ¡Cumplir, cumplir y cumplir con lo propuesto! Adicional, el ciudadano debe ser veedor de la asignación de impuestos, distribución del presupuesto público, etc.

¿Propondría desde su posición de congresista un acercamiento diplomático y comercial con Venezuela con miras a restaurar las relaciones entre ambos países?

Ni con el terrorismo ni con las dictaduras criminales de izquierda se negocia, ni se tienen relaciones de ningún tipo. hay que encerrar a la dictadura hasta que caiga, por el bienestar de todos.

¿Cuáles son los principales problemas de la región que pretende representar y cómo solucionarlos?

Desde noviembre del 2019 Bogotá ha sido sometida a la parálisis, el caos provocado por terroristas de la primera línea, el incremento de la inseguridad, tráfico de drogas y pobreza. Se requieren proyectos para la eficiencia del aparato judicial, imposibilitando que tribunales dejen en libertad a criminales. Generar nuevos mecanismos, como un Programa Carcelario para Delitos Menores. Fortalecer la institucionalidad y dignificar a la Fuerza Pública. Luchar contra el microtráfico, y crear el sistema de identificación biométrico del migrante indocumentado.

Si quiere conocer más de esta candidatura visite sus redes sociales:

Twitter: @SdrodriguezT

Instagram: sdrodriguezt

Nota del editor: ¿Es candidato al Senado o a la Cámara en las próximas elecciones? Lo invitamos a responder el cuestionario de A Quemarropa para que los lectores de El Espectador conozcan sus propuestas y posiciones frente a ciertos temas de interés nacional. Para conocer las condiciones sobre cómo participar, visite el siguiente link.