A Quemarropa con Sondra Macollins, candidata a la Cámara en el exterior

Sondra Macollins es la #403 del Partido Conservador. Foto: Archivo

¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?

Velar por los derechos de los connacionales en el exterior, estar al servicio de todos brindándoles apoyo, mi conocimiento y experiencia en el área jurídica y experiencia como inmigrante.

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria o penal? De ser así, cuéntenos su caso.

Jamás.

De ser electo, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?

Reformar y optimizar el funcionamiento de los consulados y embajadas y posicionar la marca “Colombia” a nivel mundial convirtiendo a los 5 millones de colombianos en el exterior en “embajadores de nuestro país”.

A su criterio ¿cuáles son los principales problemas de Colombia y cómo solucionarlos?

No pretendo resolver los problemas del país, pero sí puedo resolver los principales problemas de los 105 consulados y las 63 embajadas. Optimizar los servicios prestados, ejercer control político para garantizar un servicio idóneo y oportuno, ampliar las funciones de los mismos para generar un canal de apoyo al colombiano en el exterior en temas de educación, inversión y asesoría jurídica general.

¿Realizaría alguna modificación al Acuerdo de Paz? ¿Cuál y por qué?

No. Tengo un plan definido para mejorar la calidad de vida de los colombianos en el exterior y no alcanzan 4 años para cumplir con mi agenda legislativa y además presentar proyectos en otras áreas.

¿Está de acuerdo en que el Gobierno adelante diálogos de paz con el Eln? ¿Por qué?

La paz siempre será la mejor opción para una nación. Siempre apoyaré cualquier iniciativa que promueva la paz y el bienestar de los colombianos.

¿Qué posición tiene sobre la legalización de las drogas?

No a la legalización, porque tendría un costo generacional irreparable.

¿Ampliaría los derechos sobre aborto y eutanasia que ya contempla la Corte Constitucional bajo jurisprudencia?

Aunque soy provida, es un tema para discutir por cuanto ya la Corte Constitucional ha determinado que en casos especiales se puede permitir, por tanto ya está permitido por ley, en situaciones excepcionales, al igual que la eutanasia.

¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta? ¿Por qué?

No estoy de acuerdo, por cuanto las iglesias son instituciones que cumplen una función social sin ánimo de lucro.

¿Estaría de acuerdo con una reforma a la Policía? Y, en esa línea, ¿cree que debe acabarse el Esmad?

SÍ a la reforma de la Policía, manteniendo el Esmad, con unos cambios que permitan evitar abusos innecesarios y excesos injustificados.

¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?

Apoyo la iniciativa de la creación del Ministerio de la Mujer, promovida por la candidata Nancy Vergara y ofrezco servicios jurídicos gratuitos a cientos de mujeres alrededor del mundo. Además, recientemente me vinculé a la Fundación #FirmesconlasMujeres con el fin de asesorar a miles de mujeres que han sido víctimas de trata de personas y de otro tipo de violencia.

¿Qué propone para reformar la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes y lograr resultados tangibles en su labor?

No considero que deba reformarse. La ciudadanía debe elegir personas idóneas y de gran calidad moral que permitan la transparencia y eficacia de la comisión. La calidad de las personas que conformen la comisión, es la que garantiza sus resultados.

La corrupción es un problema de primer orden en el país: entre 2018 y 2021, según Invamer Poll, el porcentaje de personas que considera que es un asunto que está empeorando pasó del 71 % al 90 %. ¿Cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?

La corrupción debe combatirse a todo nivel. La Educación es la única manera de garantizar una nación honesta y con valores. Hay que invertir en educación y garantizar que nuestros niños y jóvenes cambien la concepción del “más vivo” y de la “malicia indígena” que nos caracteriza a los latinos.

Tres de cada cuatro colombianos, según Invamer Poll, tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa imagen negativa?

Los colombianos debemos elegir personas idóneas y honestas. Si seguimos eligiendo congresistas de dudosa reputación, el Congreso seguirá teniendo la misma imagen. Depende de los votantes.

¿Propondría desde su posición de congresista un acercamiento diplomático y comercial con Venezuela con miras a restaurar las relaciones entre ambos países?

Por supuesto. No podemos abandonar a los miles de colombianos que viven en Venezuela. Ya se cerraron los 15 consulados y no tenemos presencia en el vecino país, pero debemos encontrar una solución que le permita a Colombia brindar apoyo a los connacionales que tienen su vida en Venezuela, sin interferir en la política interna de los venezolanos.

¿Cuáles son los principales problemas de la región que pretende representar y cómo solucionarlos?

No hay una adecuada presencia del Estado Colombiano en el exterior y los consulados y embajadas no prestan el servicio que deben prestar para garantizar el cumplimiento de la ley. Los cónsules y embajadores son nombrados a dedo y no tienen ni el conocimiento, ni la experiencia, ni la preparación adecuada para ejercer sus funciones. El servicio al cliente es pésimo y muy costoso. Los horarios de atención son inadecuados y no hay compromiso para apoyar a los que decidimos dejar el país, en ningún aspecto.

