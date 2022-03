Aumentaron el número de candidatas para las elecciones al Congreso

La MOE destacó el aumento de mujeres en las candidaturas para las próximas elecciones. / Getty Images Foto: Ponomariova_Maria

La participación de mujeres en la política electoral no ha sido muy alta en Colombia históricamente. A pesar que desde 1954 su participación está garantizada, su elección en cargos de elección popular no ha sido la suficiente. Aunque son la población mayoritaria en Colombia, 50,8%., nunca han llegado a superar el 20% de curules en el Congreso, cifra máxima alcanzada en 2014.

Bajo este panorama de baja representación, la Misión de Observación Electoral (MOE) lanzó su Informe Preelectoral sobre la participación política de las mujeres en las elecciones 2022. La organización recordó que actualmente la regulación electoral solo exige que en las listas haya una representación del 30% de mujeres y no es en todas, pues en 19 de las 33 circunscripciones territoriales no se debe cumplir con este requisito. Además, no alcanzó a entrar en vigor el nuevo código electoral que eleva esta participación en las listas a el 50%.

A pesar de ello, la MOE destacó que hubo un aumento en la participación en las candidaturas femeninas para el 2022, esto hace que el 39,6% de aspirantes sean mujeres. Esto implica que para Senado la cifra de candidatas sea de 39,6% y 40,5% en Cámara, lo que significa un aumento de 5,8 puntos y 6,5 puntos de aspiraciones de mujeres en cada corporación, respectivamente.

No obstante, la veeduría no dio un parte positivo del todo, pues señaló que hubo un aumento de candidaturas femeninas en casi todas las circunscripciones, excepto en las indígenas. En Senado hubo una candidatura menos frente a 2018 y hubo un aumento de las aspiraciones masculinas, por lo que hubo una variación de -10,2%. Un caso similar ocurrió en las circunscripciones indígenas de Cámara: hubo una candidatura menos frente a 2018 pero hubo más hombres aspirando, por lo que hubo un descenso de 11,4 puntos en la participación de mujeres para estas curules especiales.

El aumento de mujeres aspirantes a la Cámara no necesariamente significó más candidatas en todas las circunscripciones. Por ejemplo, en nueve departamentos (La Guajira, Guaviare, Putumayo San Andrés, Amazonas, Guainía, Casanare, Caldas y Nariño) hubo un claro descenso de candidaturas de mujeres. El caso de Guaviare es un de los más dicientes debido a que se pasó de tres aspirante mujeres a cero.

Por otro lado, la organización no gubernamental destacó la mayor presencia de mujeres como cabeza de lista. En Senado habrá cinco listas con mujeres como cabeza de lista y en Cámara serán 160 cabezas de lista mujeres -teniendo en cuenta la circunscripción ordinaria, indígena, afro, colombianos en el exterior y curules de paz-.

La MOE agregó que la falta de mujeres en las listas no es algo natural de un solo espectro político, sino que ocurre tanto en los partidos de derecha como izquierda. Por ejemplo, las únicas listas a Cámara que superan el 50% de mujeres son Fuerza Ciudadana, Gente en Movimiento, Liga de Gobernantes Anticorrupción y el MIRA. El resto está entre el 41% y el 25%. Las listas alternativas como el Pacto histórico, Alianza Verde, Centro Esperanza, Dignidad entre otros se encuentran entre 31% y 41%. El Partido de Gobierno, Centro Democrático, no supera el 34% de participación femenina en sus listas.

En Senado, la MOE destacó a Estamos Listas que tiene un 69% de participación de mujeres en sus listas. Estas son seguidas por el Movimiento Gente Nueva con 58%, el Movimiento Unitario Metapolítico con el 55%, Partido Liberal con 53% y Comunes con 48%. Movimientos que dicen ser paritarios como el Pacto Histórico y el Nuevo liberalismo se ubican entre el 43% y el 40%, respectivamente. Centro Esperanza no solo aqueja la falta de mujeres en su consulta presidencial, sino también para Senado; apenas cuenta con 30%, el límite exigido por ley.

Frente a estos números, la Misión de Observación Electoral destacó la presencia de cuatro listas cerradas en las que se ha apostado por la paridad y la alternancia, esto quiere decir que en su mayoría hay igual presencia de hombres que de mujeres y en los principales puestos están ubicados de forma intercalada para garantizar la llegada de igual número de candidatos que de candidatas. Estas listas son las del Pacto Histórico, Nuevo Liberalismo, Comunes y Estamos Listas.

En cuanto al panorama para las mujeres para la presidencia, la MOE llamó la atención en cuanto a que solo hay una candidata confirmada en primera vuelta: Ingrid Betancourt. El resto, tres precandidatas -Francia Márquez, Aydeé Lizarazo y Arelis Uriana-, tienen que batirse en las consultas y sus probabilidades de ganar no son muy altas. En esto, la organización de veeduría electoral cuestionó que se estaría repitiendo los escenarios de 2018 en los que las mujeres quedaron relegadas a ser fórmulas vicepresidenciales.

Aún así, la MOE celebró que por primera vez hay dos aspiraciones presidenciales de dos mujeres que hacen parte de minorías étnicas. Está Francia Márquez, lideresa social de las comunidades afro, y Arelis Uriana, que pertenece a la etnia wayuu y pertenece a un resguardo en La Guajira.

El informe también incluyó un capítulo de violencia contra las mujeres en política. Aquí la Misión prendió las alarmas porque desde 2006 hay un aumento continúo en acciones en contra de las mujeres en política. Incluso, el año electoral previo a 2022 ha sido en el que mayor registro se ha tenido de hechos violentos y letales contra lideresas. Según la MOE, “entre más mujeres participan en política, más aumenta la violencia contra ellas”.