El tire y afloje entre Gustavo Petro y Rodolfo Hernández por la corrupción

Cada vez que puede, Gustavo Petro, candidato del Pacto Histórico, recuerda que su contrincante para segunda vuelta, Rodolfo Hernández (Liga Anticorrupción), entra a etapa de juicio por el caso de corrupción Vitalogic, en que el presuntamente favoreció a su hijo interviniendo en un contrato sobre las basuras de Bucaramanga.

Y mientras Petro insiste en eso, Hernández se mete por otros flancos cuestionables del candidato del Pacto Histórico. Este martes, por ejemplo, compartió la página de un documento de la Fiscalía en la que se infiere el conocimiento de Petro, como alcalde de Bogotá, sobre el direccionamiento para la escogencia de un contratista para la adquisición de 100 motos eléctricas para el distrito.

“La corrupción de Petro en Bogotá fue evidente. No se perdieron de nada, hasta en las motos se llevaron su tajada. Doctor Petro, dígame lo que pregona y le diré en qué peca”, escribió temprano este martes Rodolfo Hernández.

La corrupción de Petro en Bogotá fue evidente. No se perdieron de nada, hasta en las motos se llevaron su tajada. Doctor @petrogustavo, dígame lo que pregona y le diré en qué peca. pic.twitter.com/5ZzfbEIu25 — Ing Rodolfo Hernandez 🇨🇴! (@ingrodolfohdez) June 7, 2022

El candidato del Pacto Histórico le respondió: “No señor candidato, usted no se viene a limpiar las uñas con mi honradez. Ninguna investigación penal contra mí prosperó. Es usted el que está en manos de jueces imputado por cargos de corrupción. Si en mi campaña, alguna persona llega a estar imputada, se retira de inmediato”.

No sr candidato, usted no se viene a limpiar las uñas con mi honradez. Ninguna investigación penal contra mi prosperó; es usted el que está en manos de los jueces imputado por cargos de corrupción.



Si en mi campaña alguna persona llega a estar imputada, se retira de inmediato. — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 7, 2022

Esto le dio pie al exalcalde de Bucaramanga a seguir pullando: “Entonces, ¿para cuándo el retiro de Armando Benedetti?”, escribió en Twitter. El senador fue llamado recientemente a indagatoria por lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

Entonces ¿Para cuándo el retiro de Armando Benedetti? https://t.co/eV4yvYsY1L — Ing Rodolfo Hernandez 🇨🇴! (@ingrodolfohdez) June 7, 2022

Petro le respondió invitándolo a firmar un compromiso de no aceptar a personas imputadas en sus respectivas campañas. “¿Acordamos candidato, por el bien del país, que toda persona imputada deje de estar en campaña y no tendrá cargos públicos? Firmo este acuerdo ya y, si usted no lo firma, lo hago yo unilateralmente”.

¿Acordamos candidato por el bien del pais que toda persona imputada deja de estar en campaña y no tendrá cargos públicos?



Firmo este acuerdo ya y si usted no lo firma lo hago yo unilateralmente. https://t.co/sNNP2r7dxM — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 7, 2022

Benedetti, por su lado, salió a dar claridades sobre la sugerencia de Hernández. “Ninguna persona que tenga problemas judiciales por resolver debería aspirar a un cargo público, por eso no fui candidato. ¿Y usted? ¿Cómo puede aspirar a dirigir un país cuando usted y su hijo están llamados a juicio por corruptos?”.

Apoyo a @petrogustavo: ninguna persona que tenga problemas judiciales por resolver debería aspirar a un cargo público, por eso no fui candidato.

¿Y usted @ingrodolfohdez? ¿Cómo puede aspirar a dirigir un país cuando usted y su hijo están llamados a juicio por corruptos? — Armando Benedetti (@AABenedetti) June 7, 2022

Lo que es un hecho es que el juicio contra Hernández y su hijo Luis Carlos comienza el 21 de junio, dos días después de la segunda vuelta presidencial. El proceso de Benedetti se encuentra en fase preliminar y uno de los mayores cuestionamientos contra Petro, recientemente, el del video con fajos de billete, fue archivado en la Corte Suprema de Justicia, al no encontrar mérito suficiente para continuar con la investigación y al encontrar que los hechos prescribieron, pues ocurrieron en 2005.

