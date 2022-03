“En su momento hablaré con Santos”: Federico Gutiérrez

Federico Gutiérrez se ha reunido con Germán Vargas Lleras y César Gaviria. Foto: Jose Vargas Esguerra

En su plan de acaparar los apoyos de diferentes sectores políticos, Federico Gutiérrez tiene pensado reunirse con el expresidente Juan Manuel Santos. Gutiérrez salió victorioso de la consulta Equipo por Colombia, votada el pasado 13 de marzo, y luego de que Óscar Iván Zuluaga renunciara a su aspiración, fue ungido como uno de los candidatos de la derecha con mayores posibilidades en la elección presidencial.

Con miras a fortalecerse para la primera vuelta, que tendrá lugar el próximo 29 de mayo, Federico Gutiérrez se ha acercado a varias fuerzas, buscando su respaldo. Este miércoles, la bancada del Partido de la U anunció oficialmente que acompañará al exalcalde de Medellín. La decisión poco sorprende pues ambos hacen parte del Equipo por Colombia, una agrupación de colectividades que incluye no solo a la colectividad de Dilian Francisca Toro, sino también al conservatismo y a sectores cristianos como el Partido MIRA.

“Nosotros somos Equipo por Colombia. Le decimos a “Fico” que lo apoyamos. Fue algo unánime. Nosotros le expresamos cuáles eran las transformaciones sociales que queríamos lograr para construir un país justo y sin desigualdades, enfocado en la región. No hemos puesto ninguna condición porque somos equipo”, señaló Toro, directora de la U.

Al respecto, Gutiérrez dijo que con la U comparte tres ejes de trabajo: el social, la reactivación económica y la paz con enfoque territorial. “La paz no solo necesita presencia militar. Por cada policía o soldado debe llegar una maestra, una nutricionista, e ingenieros. Todo debe ser bajo desarrollo integral”, indicó. Fue justamente sobre ese último punto sobre el que versará el diálogo con el expresidente Juan Manuel Santos.

“En su momento hablaré con el expresidente Juan Manuel Santos sobre la implementación de los Acuerdos de Paz, donde garanticemos la seguridad, pero sobre todo la inversión. No me voy a devolver en una discusión de cinco o seis años, voy a dar cumplimiento al Acuerdo, pero eso también implica que las Farc cumplan pues no lo han hecho. Mi eje de la paz son las víctimas”, aseguró. Su discurso en este aspecto ha bajado de tono a uno más moderado y, como lo dijo también en su momento Óscar Iván Zuluaga, su preocupación estaría en la inversión que se deba hacer para que se cumpla efectivamente con lo pactado y no en seguir echando para atrás lo que se acordó en 2016 en La Habana, como ha sido y sigue siendo la bandera del Centro Democrático.

Reiteró que Santos no es el único líder político con el que le interesa forjar una alianza o tener, por lo menos, un acercamiento para tantear el camino. “He tenido acercamientos con sectores liberales, con Cambio Radical. Tuve una conversación larga con Germán Vargas Lleras. Ahora, con la U, a la que agradezco su apoyo”.

Cabe recordar que si bien el Partido de la U es la primera colectividad en anunciar oficialmente el apoyo a Federico Gutiérrez, el Centro Democrático también lo discutió. De hecho, en la última reunión que tuvieron, el expresidente Álvaro Uribe dejó abierta la cuestión de cómo impactaría el apoyo del uribismo, hoy debilitado, a la campaña de Gutiérrez. Para ello se convocó un mecanismo interno que defina cómo debe actuar el partido de derecha, aunque gran parte de su militancia en cargos de elección popular ha dicho abiertamente que quiere unirse al exalcalde de Medellín.

