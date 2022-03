¿Es viable un reconteo general de votos como lo pidió el registrador?

Elecciones - Senado - C·mara - Consultas de Partido - Conteo de votos? Foto: Mauricio Alvarado

El registrador Alexander Vega anunció este lunes festivo que elevaría a la Comisión de Garantías Electorales una petición para que el Consejo Nacional Electoral (CNE) ordene el reconteo de los votos a Senado de todo el país. La razón de esta petición es las supuestas dudas que dejó las diferencias entre los resultados del preconteo y la primera fase de los escrutinios.

Más allá de la petición, que generó respuestas encontradas entre uribismo y la actual oposición, la pregunta que ronda en el aire es si el CNE tiene este tipo de facultades para llevar a cabo un reconteo general. En teoría, el CNE como instancia máxima del escrutinio puede abrir la bolsa de los votos de cada mesa para comprobar que coincida con los distintos formularios que debe revisar. Sin embargo, la revisión de todo el material electoral es un escenario completamente distinto.

De acuerdo con la ley, reafirmada por sentencias del Consejo de Estado, solo puede haber reconteo durante el escrutinio nacional, que es el que realiza el CNE, cuando las comisiones escrutadoras a nivel y distrital no llevaron a cabo esta tarea y organizaciones políticas habrían pedido la apelación del resultado de una o varias mesas.

En este caso, son varias las mesas que no fueran impugnadas, por lo que no tendrían razón de que se abriera los votos. Tampoco habría argumento de abrir los votos de aquellas mesas en las que las anteriores instancias aceptaron las impugnaciones y se realizaron los reconteos necesarios.

Por otro lado, bajo esa misma lógica, si no hubo impugnaciones en las anteriores instancias, no debería hacerse el reconteo por parte de la instancia superior, es decir, el CNE. También entraría a actuar el tribunal electoral si este encontrara inconsistencias entre los distintos formularios de escrutinio de una mesa. Ahí se estaría en capacidad de entrar a verificar los votos para sanear las posibles diferencias.

No obstante, no está claro que el CNE pueda extrapolar estas facultades para aceptar la solicitud de un recuento general. Según Armando Novoa, exmagistrado del tribunal electoral, dicha petición es inconstitucional y no tiene antecedente en el país. Este también le comentó a El Espectador que la petición del registrador implica que este está aceptando que hubo irregularidades de forma generalizada que llevan a que se tenga que hacer un reconteo general. Incluso estaría desconociendo lo que hicieron las comisiones escrutadoras en la última semana.

Novoa recordó los antecedentes expresados por el Consejo de Estado para decir que el reconteo “no puede ser indiscriminado y de forma generalizada. Solo en razón a las quejas que se han presentado”. Además, señaló que no hay procedimientos para una revisión de los votos de tal magnitud, por lo que el Consejo Nacional Electoral tendría que establecer un procedimiento para el tema que podría ser demandado ante el Consejo de Estado y las elecciones del pasado domingo quedarían en el aire por un largo periodo de tiempo, mientras hay un pronunciamiento de fondo del máximo tribunal administrativo.

Contraria a la posición de Novoa, magistrados del tribunal electoral aseguraron que aún no han hablado del tema pero que podría darse vía libre al recuento general bajo la función de saneamiento que tiene el CNE o si se encuentran las causales excepcionales establecidas por el Consejo de Estado para que se puedan saltar las facultades de reconteo que tienen las instancias escrutadoras anteriores al Consejo Nacional Electoral.