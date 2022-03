“Estamos ad portas de ganar la presidencia”: Gustavo Petro

El senador de la Colombia Humana y precandidato Presidencial dentro del Pacto Histórico, Gustavo Petro, votó desde la localidad de Puente Aranda, en el sur de Bogotá. Foto: Jose Vargas - Óscar Pérez - Mauricio Alvarado - Campañas

“Estamos ad portas de ganar la presidencia de Colombia en la primera vuelta presidencial”, dijo Gustavo Petro, ganador de la consulta del Pacto Histórico, refiriéndose a los votos que obtuvo su coalición en Senado y Cámara. Petro, quien consiguió la victoria de su coalición con más de cuatro millones de votos, dio su discurso acompañado por Francia Márquez y Camilo Romero, quienes fueron segunda y tercero, respectivamente en la votación.

“Somos la primera fuerza en el Senado de la República”, sostuvo el candidato Petro, asegurando que es un logro histórico en el país la cantidad de votos que obtuvo el Pacto Histórico para el Congreso. Asimismo, sostuvo que “a partir de mañana comienza la primera vuelta presidencial”, manifestando que, en caso de llegar a ser primer mandatario, se enfocará en que su gobierno sea de la “economía de la vida”.

Asimismo, el ganador del Pacto Histórico dijo que en este momento Colombia no quiere “que aparezca un Duque dos, sino que aparezca el cambio, la transformación”. Dentro de su discurso, Petro dijo: “invitamos a las fuerzas democráticas del país que aún están por fuera del Pacto Histórico”, asegurando que ya han hecho el llamado a partidos como el Verde, Conservador y Liberal, para que se unan a él de cara a las elecciones presidenciales.

“Aquí los únicos que no caben son los corruptos, los genocidas”, aseveró el candidato presidencial en su intervención. También así, Petro sostuvo que su objetivo es seguir creciendo en adeptos que lo lleven a la Casa de Nariño, por lo cual dijo que “no hay necesidad de políticas basadas en venganzas o en retaliaciones o en darle el codazo a uno o a la otra. Aquí se trata de multiplicarnos”.

Petro, quien estaba en la coalición del Pacto Histórico en representación de Colombia Humana y la Unión Patriótica (UP), sostuvo en su discurso: “Aquí no vamos a expropiar a nadie, en Colombia no vamos a expropiar a nadie. Se trata de apropiar, de entregarle a la sociedad las condiciones libres para la riqueza, la producción”. Dijo que en caso de llegar a la Presidencia, “se va a imponer la política de perdón social”.

En su discurso, Petro habló de la idea de igualdad que pretende implementar en caso de ganar las elecciones presidenciales, manifestando que “si nosotros somos mayoría no vamos a tratarlos como nos trataron”. También así, sostuvo que construir Nación requiere el compromiso y el “pacto” de todos y todas. “Llegó el monto de unidad para el cambio”, concluyó.

El candidato aprovechó para hablar de su comentado encuentro con el Papa Francisco, asegurando que en la conversación que sostuvieron el pontífice le dijo “ame a su pueblo”, lo cual aseguró el político que le respondió que siempre lo ha hecho. Petro aprovechó y dijo que ese amor al que se refiere el papa significa “construir la paz, la justicia social, significa construir una sociedad de derechos”.

A menos de dos horas de que se cerraran las mesas de votación, el ahora candidato Petro ya se consolidaba como el ganador de la consulta, dejando en segundo lugar a Francia Márquez, quien logró superar los 730.000 votos. Con esto, el ganador del Pacto Histórico se perfila como uno de los más opcionados para llegar a la Casa de Nariño.

Durante la jornada electoral, el ahora candidato presidencial fue el centro de una polémica, en la cual el Ministro del Interior, Daniel Palacios, señaló que estaba haciendo una “apología al delito”, por un tweet que hizo, en el que decía: “si van a recibir dinero de los compradores de votos, lo hagan pero que voten por Petro y por el Pacto”. Esto hizo que el alto funcionario del gobierno asegurara que el ganador del Pacto Histórico estaría siendo complaciente con un delito.

Las cifras que arroja la encuesta Colombia Opina Nro. 10, realizada por la firma Invamer para Caracol Noticias, Blu Radio y El Espectador, perfilan a Gustavo Petro como ganador en la consulta, así como en la primera y segunda vuelta presidencial. De acuerdo con esa encuesta, Petro sería el ganador en cualquier escenario posible en las elecciones presidenciales.

