“Estamos ante unos hechos que ponen dudas sobre el panorama electoral”: Uribe

Uribe dijo que este desfase les da la razón por haber pedido el reconteo. "Pensábamos que antes las dudas en la democracia es mejor corroborar. Para tranquilidad democrática, ese recuento se debió haber hecho", manifestó en Caracol Radio.

Pocas han sido las apariciones del registrador Alexánder Vega en los medios y cuando ha salido a hablar ha hecho revelaciones y señalamientos que suscitan más preguntas sobre las irregularidades que se presentaron en las pasadas elecciones. Recientemente, Vega aseguró que no fueron 300.000 votos de diferencia entre el preconteo y escrutinios, sino un millón.

Sobre esto, Álvaro Uribe Vélez, expresidente y líder natural del Centro Democrático, partido que lideró la solicitud de reconteo de votos, señaló que esa revelación genera dudas sobre el proceso electoral, pues la diferencia de apoyos de un millón de apoyos es una cifra inédita para el país.

“Se había hablado de un faltante de 500.000 votos, que era un 7% (de margen de error), cuando en el pasado era de .5%. Ahora el registrador dice que faltó un millón. Se dobló la discrepancia, es un salto muy alto”, dijo Uribe a Caracol Radio.

En entrevista, Uribe insistió que las críticas no las hace en ánimos de perdedor, sino por los hechos que vinieron luego de las elecciones del 13 de marzo, cuando el Centro Democrático tuvo un revés en el Congreso, donde reducirá sus curules actuales. “Yo siempre he reconocido todo. Yo dije que perdimos y que asumo la responsabilidad, pero la lucha por la democracia sigue”, apuntó a Caracol Radio.

Insistió que es necesario resolver las dudas alrededor de lo ocurrido el 13 de marzo. “No me atrevo a acusar al registrador, pero los hechos son muy graves. Uno ante estos hechos se pregunta con mucha angustia si fue un error o no. En el pasado con .5% eran errores, pero con todo esto… Ahora fue peor, porque no faltaban 500 mil, sino un millón de votos”, comentó en la entrevista.

Además del millón de votos, otros hechos que Uribe compartió como situaciones que dejan dudas son la votación doble de al menos 300.000 jurados o los votos que no aparecen de algunos ciudadanos. “Estamos ante unos hechos con serias dudas ante el sistema electoral, dada la magnitud no se puede tratar como error, sino algo más. Si no se aclara, no va a haber confianza en el sistema”, aseguró en la emisora.

Por último, manifestó que ante la persistencia de estas dudas, en caso de que el nuevo Congreso se posesione, recaerá sobre este un aire de ilegitimidad. El registrador Vega comentó que la cifra de un millón de votos nunca se había presentado y, en vez de responsabilizarse de esto como cabeza de la institución, les tiró la pelota a los jurados. “No fue una falla técnica, sino de los jurados”, dijo.

Vega explicó que el desfase de votos se presentó en 23.000 mesas en las que se diligenció mal los formularios, de las que 5.000 estos errores presuntamente fueron dolo. “Tacharon las cifras. Los testigos presionaron para que pusieran tachaduras con asteriscos”, comentó.