Federico Gutiérrez: “Rodrigo y yo votaremos por Rodolfo Hernández”

El candidato a la Presidencia de Colombia Federico "Fico" Gutiérrez, de la coalición de Equipo por Colombia, anunció que votará por Rodolfo Hernández en segunda vuelta. Foto: Luis Eduardo Noriega A.

Federico Gutiérrez, candidato del Equipo por Colombia, quien terminó tercero en la primera vuelta al obtener poco más de cinco millones de votos, acaba de anunciar desde el Cubo de Colsubsidio, en Bogotá, que tanto él, como su fórmula vicepresidencial Rodrigo Lara, votarán por Rodolfo Hernández, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, que terminó segundo y se enfrentará en segunda vuelta contra Gustavo Petro, candidato por el Pacto Histórico.

Gutiérrez le agradeció a los más de cinco millones de colombianos que votaron por él. “Para mí y para Rodrigo siempre estará por encima el país, muy por encima de los intereses individuales y personales”. Por eso invitó a votar por Hernández, al considerar que Gustavo Petro sería un peligro para el país.

Federico Gutiérrez aclaró que, hasta el momento, no ha hablado con Rodolfo Hernández, pero aseguró que no necesita hacerlo. “Nosotros no queremos perder al el país, no queremos poner en riesgo el futuro de Colombia, de nuestras familias ni nuestros hijos. Votaremos por Rodolfo y por Marelen el próximo 19 de junio”, apuntó.

El candidato por la Coalición Equipo por Colombia, aclaró que serán Rodolfo Hernández y su equipo, “quienes respondan por sus acciones dentro del gobierno”. Advirtió también, que ni él ni Rodrigo Lara Sánchez, harán parte del gobierno ni buscarán hacerlo. “Vamos a mantener una posición de veeduría y siempre tratando y buscando, de manera sensata, oportuna y coherente, unir a Colombia que es el propósito más urgente para que el país pueda salir adelante”.

Gutiérrez no perdió la oportunidad para irse en contra de Petro, quien obtuvo más de 8′500.000 votos. “Gustavo Petro, por todo lo que ha dicho y por todo lo que ha hecho, no le conviene a Colombia. Sería un peligro para la democracia, para las libertades, para nuestras familias y para nuestros hijos”. Agregó que acepta los resultados, que a veces se pierde y otras se gana, pero que “la democracia se cuida y respeta”.

Por último, Federico Gutiérrez invitó a las más de cinco millones de personas que votaron por él y su fórmula vicepresidencial, a que el próximo 19 de junio voten por Rodolfo Hernández y Marelen Castillo. “Entendiendo que dentro de las dos alternativas hoy es la forma más sensata de cuidar la democracia y cuidar las libertades. Porque una vez se van las democracias, no regresan”, concluyó Fico.