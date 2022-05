Gobernador del Tolima nombra a Johana Aranda como alcaldesa encargada de Ibagué

El alcalde suspendido de Ibagué habría participado en política a favor de Federico Gutiérrez, por ello, la secretaria de Salud quedó como alcaldesa encargada. Foto: Captura de pantalla

Así como el presidente Iván Duque encargó a Juan Camilo Restrepo Gómez, actual comisionado de Paz, como alcalde de Medellín por tratarse de un distrito especial, el gobernador del Tolima, Ricardo Orozco, hizo lo propio para el caso de Ibagué, donde el mandatario también fue suspendido por participación política indebida.

Se trata de Johana Aranda, secretaria de Salud de Ibagué, quien ha desempeñado el cargo de forma temporal. Sin embargo, el gobernador tendrá que escoger una nueva persona apenas el Partido Conservador, que avaló a Andrés Fabián Hurtado, le envié una terna.

El día de las elecciones, Hurtado dio declaraciones en medios y una afirmación fue la que prendió las alarmas por posible participación política. El alcalde suspendido dijo “yo me identi… Fico”, una referencia directa al candidato Federico Gutiérrez, de la coalición Equipo por Colombia, que ha usado como mensaje de campaña “yo me identiFICO”.

Por ahora, no se sabe por cuánto tiempo estarán suspendidos Daniel Quintero, de Medellín, también señalado por participar en política a favor de Gustavo Petro, y Hurtado. Hay voces que insisten que la sanción de la Procuraduría va en contra vía del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Gustavo Petro contra el Estado por su destitución como alcalde de Bogotá en 2013, que señaló que una entidad administrativa, como el Ministerio Público, no puede destituir o inhabilitar a electos por voluntad popular, solo lo pueden hacer los jueces. Sin embargo, no hubo claridades con relación a la figura de suspensión temporal.

Tanto Quintero como Hurtado manifestaron que interpondrán acciones jurídicas para proteger sus derechos políticos y el de la ciudadanía que los eligió. “Soy un hombre absolutamente respetuoso de la institucionalidad. En mi actuar como funcionario y como alcalde siempre he sido y seguiré siendo responsable por mis actos. Quiero ser claro ante los ibaguereños, nunca he tenido ningún tipo de participación política indebida. Por esta razón estamos trabajando con todo nuestro equipo jurídico para adelantar las acciones legales y así hacer respetar el mandato constitucional y legal que los ciudadanos nos han entregado”, ha sido la única declaración de Hurtado frente al tema.

Como en el caso de Quintero, en el que le critican que su esposa Diana Osorio esté participando activamente en la campaña de Gustavo Petro, a Hurtado también le reprochan que su pareja, Leidy Galeano, y su hermana, Carolina Hurtado, estén haciendo lo propio, pero a favor de Federico Gutiérrez. La jurisprudencia ha dejado claro que las parejas de los mandatarios locales, departamentales y el presidente no son funcionarias públicas, no obstante, en la mayoría de los casos, estas y estos cuentan con recursos públicos para trabajar en temas sociales.