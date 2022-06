Gustavo Petro a Rodolfo Hernández: “Hagamos un gran acuerdo nacional”

Gustavo Petro y Rodolfo Hernández se enfrentarán en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Foto: Archivo Particular

Gustavo Petro le propuso a Rodolfo Hernández hacer un “gran acuerdo nacional” después de la segunda vuelta presidencial que tendrá lugar el próximo 19 de junio. Así lo dijo este martes, durante el evento de adhesión oficial del partido ASI (Alianza Social Independiente) a su campaña.

Desde hace unos días, el candidato del Pacto Histórico ha mencionado que varias propuestas de Hernández empiezan a parecerse mucho a las suyas, al menos en esta última etapa de la contienda presidencial. En ese sentido, Petro manifestó que ha visto cómo el exalcalde de Bucaramanga expresa públicamente un programa de gobierno “cada vez más parecido al nuestro”, enfatizando en que dicha postura “no es desdeñable”, sino que podría ser “la antesala a un gran acuerdo nacional” que se pueda gestar sin importar quien de los dos gane la Presidencia para el período 2022-2026.

“Me gustaría que cualquiera que sea el resultado electoral el 19 de junio, en donde ya se van a configurar dos grandes bloques de la sociedad (...), proponerle al contrincante Rodolfo Hernández que si su programa hace un gran esfuerzo por parecerse al nuestro, que hagamos un gran acuerdo nacional y que el primer acto de gobierno, sea el de él o sea el mío, sea convocar esa diversidad que se expresará el 19 para construir la Colombia caminos de Pacto Histórico, caminos de consenso hacia reformas fundamentales que necesita Colombia para convivir en paz”, señaló Gustavo Petro.

Asimismo, agregó que esta propuesta parte de la necesidad de que el país no siga perdiendo el tiempo para consolidar la paz, para producir, y para aplicar los derechos humanos a cabalidad. De igual forma, Petro indicó que el gran pacto que puso sobre la mesa serviría para que los resultados de esta elección presidencial no genere lo mismo que han hecho la dinámica de todo este siglo, que ha sido entender al distinto como un bloque enemigo que no se “vuelven a mirar durante todos los años” de gobierno del contradictor.

